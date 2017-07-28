Государство уходит в минус

Эксперты предрекли России роль чистого заемщика

Российское государство может стать чистым заемщиком со следующего года, хотя до этого оно традиционно выступало в роли кредитора. Исправить ситуацию должен возврат к политике накопления резервов, пишут аналитики АКРА

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российское правительство может скоро стать нетто-заемщиком, то есть брать в долг больше средств, чем дает в кредит, пишут в своем новом докладе эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «Если в 2008 году большие относительно экономики бюджетные резервы позволили государству выступать в роли нетто-кредитора, то использование Резервного фонда и стремление к долговому финансированию дефицита сделают его в 2018 году нетто-заемщиком», — указывают авторы.​

Такой вывод авторы делают на основании динамики сокращения так называемой чистой позиции (объем выданных кредитов за вычетом объемов займов). По состоянию на 1 января 2017 года, как следует из данных АКРА, она достигла минимальных значений как минимум за десять лет (период, который рассматривается в исследовании), составив 1,1 трлн руб. Еще за два года до этого, в начале 2015-го, чистые финансовые активы государства достигали 5,7 трлн руб., показывают данные агентства. Речь в исследовании идет о балансе активов и обязательств государства в отношениях с российским населением, банками и компаниями, Центробанком и внешним миром.

«Это происходило из-за того, что для поддержки экономики в 2009 году государство значительно увеличило расходы бюджета за счет накопленных резервов, после кризиса 2009 года не произошло сокращения антикризисных расходов бюджета, и даже в условиях высоких цен на нефть в 2011–2014 годах государство прекратило накапливать резервы, а с 2014 года стало использовать резервные фонды для финансирования дефицита бюджета», — сказала РБК руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

«В ближайшие годы объем заимствований запланирован на уровне 1 трлн руб. в год, и, пока резервы не начали восстанавливаться, государство может стать нетто-заемщиком», — добавляет Порохова. По расчетам АКРА, сальдо должно стать отрицательным уже в 2018 году (около -1% к накопленным активам, или около -1 трлн руб.).

При оценке макроэкономической устойчивости ключевым фактором является не разница в размере займов и выданных кредитов, а объем госдолга, отмечает замглавы Аналитического центра при правительстве Глеб Покатович. Нынешние параметры госдолга России выглядят позитивно, говорит он: «В долговой политике Россия ведет себя достаточно аккуратно». Даже если Минфин нарастит темпы внешних заимствований, ситуацию это не ухудшит, подчеркивает Покатович: «Если они (Минфин. — РБК) смогут разместиться за рубежом, то ставки будут очень приятные для инвесторов и комфортные для Минфина». Госдолг России, как указывал Минфин в «Основных направлениях долговой политики», по итогам 2016 года составил 13,2% ВВП, при этом ведомство планирует нарастить заимствования до 15,3% ВВП к 2019 году.

Но в статусе заемщика Россия должна пробыть недолго — примерно два года, говорится в докладе АКРА. Вернуть позиции чистого кредитора ей должно помочь новое бюджетное правило — оно начнет действовать с 2019 года, а сейчас работает временная схема по закупке валюты. Новое правило предполагает «жесткую фиксацию», отмечает Порохова (цена отсечения устанавливается на уровне $40 за баррель, доходы свыше этой отметки идут в резервы). «Поэтому если правило будет принято, то резервы начнут накапливаться, и государство вновь станет нетто-кредитором. Сейчас резервы составляют 4% ВВП, а к 2020–2021 годам в нашем базовом прогнозе достигнут 6% ВВП», — добавляет она. К своей привычной роли государство должно вернуться после 2020 года, указывается в исследовании АКРА.

Всего долг государства на начало 2017 года, по оценке АКРА, составляет 10 трлн руб. Больше всего Россия должна финансовому сектору (6,3 трлн руб.). Внешнему миру государство задолжало 2,44 трлн руб. В свою очередь, крупнейший должник правительства — Центробанк (6,6 трлн руб.). Иностранные заемщики сократили свой долг перед российским правительством в 2016 году на 457 млрд руб. — во многом это связано с тем, что Россия списала долги ряду стран.

Кардинально нарастить совокупный долг России (в него входит не только госдолг, но и задолженность частного сектора — банков, домохозяйств и компаний) предлагали аналитики Sberbank CIB. Эксперты предлагали увеличить его с нынешних 100% до 150% ВВП. По их оценке, такая мера должна решить проблему медленного роста. «Раньше ключевым источником финансовых ресурсов для России была дорогая нефть, но теперь мы ожидаем увеличения роли долгового финансирования. Поскольку уровень долга в экономике довольно низкий, на наш взгляд, эта тенденция не угрожает финансовой стабильности в ближайшее время», — подчеркивали аналитики.