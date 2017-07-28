Доход для ленивых

Как заняться пассивным инвестированием

В мире растет популярность пассивных инвестиций. По данным компании ETFGI, в июне глобальные активы индексных фондов достигли $4,17 трлн. Насколько развито пассивное инвестирование в России и куда вложиться ленивому инвестору?

Фото: Тим Яржомбек для РБК

На мировом рынке набирает обороты пассивное инвестирование — вложения в финансовые продукты, которые не требуют управления специалистом либо предполагают минимальное вмешательство управляющего. Традиционно к инструментам пассивного инвестирования относят индексные и биржевые инвестиционные фонды (ETF), стратегии которых построены на отслеживании динамики тех или иных рыночных индексов. Покупатель пая или акции такого фонда получает доходность, сопоставимую с ростом выбранного индикатора.

В первой половине 2017 года объем мировой индустрии индексных продуктов достиг рекордного значения в $4,17 трлн, увеличившись за год на 17,5%, сообщает в своем отчете, обнародованном 26 июля, исследовательская компания ETFGI. При этом максимальный приток средств в период с июня 2016 по июнь 2017 года наблюдался в фонды акций ($242,6 млрд) и облигаций ($80,97 млрд). Это значительно больше, чем за аналогичный период 2015–2016 годов, когда был зафиксирован приток $15,81 млрд и $67,98 млрд соответственно. По оценкам ETFGI, сейчас на индексные фонды и ETF приходится около 5% глобальных активов, 15% американского рынка акций и около 30% от объема взаимных фондов в США. Всего в мире существует около 7 тыс. пассивно управляемых фондов с листингом на 70 биржах в 56 странах.

В чем причина

Рост популярности пассивных инвестиций эксперты ETFGI связывают с усугублением геополитической обстановки, которое делает активное инвестирование более рискованным, и с позитивной динамикой фондовых индексов по всему мире. «В первой половине 2017 года индекс S&P 500 вырос на 9,34%, международные рынки акций за пределами США показали доходность 14,27%, а развивающиеся рынки — 16,69%. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются политические риски — способность администрации Трампа провести реформы, переговоры по Brexit и проблема Северной Кореи», — подчеркивает в своем обзоре управляющий партнер ETFGI Дебора Фур.

По словам исполнительного директора УК «ФинЭкс Плюс» Владимира Крейнделя, пассивное инвестирование обычно выбирают те, кто стремится максимально охватить растущий широкий рынок или отдельные его сектора в своих стратегиях. «Вместо того чтобы пытаться угадать время для входа и выхода на рынок/с рынка или выбирать компании — будущие победители, инвесторы идут на то, чтобы «купить рынок целиком», — говорит финансист.

Также инвесторов привлекают более низкие комиссии на индексные фонды и ETF по сравнению с активно управляемыми фондами, добавляет управляющий активами УК «БКС» Никита Емельянов. К примеру, среднее значение комиссии для ETF акций на мировом рынке составляет 0,25%, а для ETF облигаций — 0,21% в год. Это существенно меньше, чем плата, взимаемая ПИФами, взаимными фондами или хедж-фондами, у которых комиссии в среднем составляют 1–3%. «Кроме того, в последние годы средний управляющий проигрывает рынку, и когда инвестор это видит, он предпочитает более безопасные инструменты», — поясняет Емельянов.

Слишком «активный» рынок

На российском рынке также наблюдается рост интереса к инструментам пассивного инвестирования — открытым ПИФам на индексы и ETF. Однако доля инвесторов, выбирающих такие продукты, по-прежнему крайне мала, как и обороты торгов в индексных фондах. Как сообщила пресс-служба Московской биржи, общее количество инвесторов, использующих ETF, выросло за последний год (с июля 2016 по июль 2017 года) в два раза, но их доля от общего числа брокерских счетов составила всего 2,2%. Доля инвесторов, вложившихся в ОПИФ, также увеличилась с 0,01 до 0,03%. При этом в статистике по паевым фондам учитывались и активно и пассивно управляемые ПИФы. Объем торгов ETF на Московской бирже с июля прошлого года вырос на 17,1%, до 8,2 млрд, а оборот по ОПИФ — почти на 940%, до 43 млн. Для сравнения: общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне составил 78,9 трлн руб.

С начала этого года приток средств в индексные фонды, по данным Национальной лиги управляющих, составил 256,8 млн руб., тогда как в фонды облигаций инвесторы вложили 37,5 млрд руб. Как рассказали РБК представители четырех крупных брокерских компаний из рэнкинга Московской биржи (ФГ «Финам», ИК «Атон», ФГ «БКС» и «Открытие Брокер»), в среднем в индексные продукты вкладываются 18–20% клиентов. Брокеры также фиксируют небольшой рост интереса инвесторов к таким инструментам — в пределах 5% по сравнению с прошлым годом. В то же время гендиректор УК «Финам менеджмент» Андрей Шульга отметил, что клиенты его компании не сильно заинтересованы в покупке ОПИФов, а начальник управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александр Дубров сообщил о некотором снижении интереса к пассивным продуктам последние несколько месяцев при общей позитивной тенденции.

Никита Емельянов из УК «БКС» считает, что невысокий спрос на пассивные инвестиции связан со слабой осведомленностью инвесторов о возможностях таких инструментов. «Они продолжают вкладываться в те бумаги, которые у них уже есть», — поясняет он. Кроме того, считает эксперт, многим участникам рынка интересны довольно узкие сегменты рынка, например биотехнологии и сланцевая нефть. В этом смысле индексные фонды, торгующиеся в России, не дают инвесторам пространство для маневра. Также на российском рынке больше активных, чем пассивных фондов, подчеркивает финансист.

Директор по инвестициям УК «Универ Капитал» Дмитрий Александров, напротив, отмечает, что клиенты в последнее время все чаще присматриваются к индексным продуктам. «Я вижу по нашей компании, что управляющие стали больше предлагать клиентам эти инструменты, а сами клиенты — чаще о них спрашивать», — говорит он. По мнению Александрова, если раньше ETF был в России экзотикой, то сейчас этой вполне массовый продукт.

Как лучше вложиться

Опрошенные РБК финансисты сходятся во мнении, что ETF (exchange traded fund) — более удобный инструмент для начинающего инвестора, чем открытый ПИФ на индекс. Одно из его главных преимуществ — более низкий порог входа (можно купить пай менее чем за $100) и «щадящие» по сравнению с ПИФом комиссии. Если за обслуживание биржевого фонда, торгующегося на Мосбирже, инвестор заплатит 0,45–0,9%, то за управление ПИФом — 2–3% в год (без учета брокерских комиссий).

По структуре ETF похожи на ПИФы, но отличаются по нескольким критериям. Во-первых, для российских инвесторов акции ETF являются зарубежными ценными бумагами, так как создаются такие фонды в иностранной юрисдикции. Например, все биржевые фонды Московской биржи зарегистрированы в Ирландии. Во-вторых, ETF всегда привязаны к тем или иным индексам, а ПИФы могут следовать любой другой стратегии, в том числе активной.

На Московской бирже обращение акций ETF началось в 2013 году, и сейчас инвесторам доступны 12 фондов. Из них два отслеживают корпоративные еврооблигации российских эмитентов, один — цены на физическое золото, восемь — индексы MSCI разных стран и российский РТС, а еще один — краткосрочные казначейские облигации США. Приобрести паи этих фондов может любой инвестор, имеющий доступ к торгам. Также у россиян есть возможность купить ETF на американском рынке, но в этом случае есть ряд бюрократических препятствий, говорит начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. В частности, покупатель должен быть квалифицированным инвестором, а значит, иметь на счете 6 млн руб. или обладать квалификационным сертификатом профучастника (ФСФР, CFA).

Дмитрий Александров из УК «Универ Капитал» советует при выборе фонда внимательно смотреть, сколько стоит инструмент и как он структурирован, кто его выпустил. «Это вопрос риска, ликвидности и стоимости содержания позиции», — поясняет эксперт. В свою очередь, Емельянов из УК «БКС» рекомендует формировать портфель индексных продуктов в зависимости от целей. Если нужно получить фиксированный доход, то стоит выбрать ETF на облигации. Если хочется участвовать в росте рынка акций, тогда ETF на акции. Можно сбалансировать портфель в классическом варианте — 60% облигаций и 40% акций — это считается «золотым стандартом» инвестирования в США, приводит пример финансист.

По словам Игоря Клюшнева, самым ликвидным из ETF, представленных на Московской бирже, является FinEx Rus Eurobonds, инвестирующий в корпоративные еврооблигации российских эмитентов. Второй по ликвидности ETF — FinEx Cash Equivalents, вкладывающийся в индекс краткосрочных гособлигаций США. Тем, кто готов немного рискнуть, Клюшнев советует инвестировать в ETF на китайский рынок — FinEx MSCI China. На американском же рынке эксперт рекомендует присмотреться к одному из ETF на финансовый сектор США. «Учитывая тренд на повышение ставки, объявленный главами мировых центробанков, можно ожидать роста доходности этих фондов», — поясняет он. При краткосрочных вложениях эксперт советует покупать доли в ETF на сектор коммунальных услуг США, компании из которого платят дивиденды в среднем 3,5% в год.