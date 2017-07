Как в США начинают регулировать цифровые ценности

Решение SEC затруднит американцам инвестиции в криптовалюте, зато организаторам ICO во всем мире придется серьезнее оценивать риски, что может снизить случаи мошенничества

Рынок ICO (initial coin offering — краудфандинг в криптовалюте) продолжает расти рекордными темпами. Только с начала года, по данным исследовательской компании Smith + Crown, технологические стартапы по всему миру привлекли свыше $1,1 млрд в ходе 89 кампаний по сбору средств. Вторая половина 2017 года также обещает быть богатой на ICO: еще как минимум 110 стартапов планируют привлечь средства в криптовалюте. Такое активное развитие рынка краудсейла не могло рано или поздно не привлечь внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). На днях американский регулятор выпустил доклад, в котором признал токен проекта The DAO, который провел одно из первых ICO, ценной бумагой. Наказания за нарушение американского законодательства в отношении основателей The DAO не последовало, тем не менее SEC преследовала конкретную цель — дать сигнал рынку о том, что регулирование будет ужесточаться, а рядовым американским инвесторам пока лучше не торопиться с использованием нового финансового инструмента.

Взлет и падение The DAO

В конце апреля 2016 года децентрализованный инвестфонд на блокчейне The DAO запустил сбор средств, распродав инвесторам свои токены на $150 млн. На тот момент это была крупнейшая краудфандинговая кампания в мире. Токен давал возможность держателям голосовать за направления деятельности организации, а также иметь долю в капитале. Тем не менее известность сыграла с The DAO злую шутку. В июне 2016 года проект подвергся хакерской атаке, и злоумышленникам удалось вывести криптовалюту на сумму свыше $50 млн. В конечном итоге эта атака даже привела к разделению криптовалюты Ethereum на две ветки: Ethereum и Ethereum Classic.

С тех пор SEC вела свое расследование на предмет того, нарушала ли продажа токенов The DAO американское законодательство о ценных бумагах. В результате проверки SEC все-таки признала токены The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск и продажа должны были проходить в рамках закона, что предполагает среди прочего обязательную регистрацию эмитента и раскрытие информации. По существующему законодательству США, инструмент может называться ценной бумагой только при соблюдении ряда условий: инвестиции в капитал, ожидание прибыли, участие в совместном предприятии, а также ограниченное участие в управлении компанией. По мнению комиссии, токены The DAO соответствовали этим условиям, например, валюта проекта приобреталась за Ethereum, а инвесторы покупали токен The DAO в расчете на получение прибыли.

Конечно, далеко не во всех случаях выпущенный в рамках ICO токен будет соответствовать перечисленным выше условиям. В частности, многие проекты не обещают инвестору получение прибыли. Тем не менее сложно заранее понять, как SEC будет оценивать тот или иной токен. Надо понимать, что существуют разные типы токенов. Например, есть те, которые непосредственно внедрены в продукт. В частности, в конце мая сооснователь Mozilla Брендан Айк провел ICO своего браузера на блокчейне Brave и привлек около $35 млн. В случае проекта Айка токен привязан к просмотру рекламы. В то же время некоторые стартапы выпускают токены, которые не интегрированы в продукт и действительно выполняют роль исключительно финансового инструмента, например долговой бумаги. В этом случае инвесторы могут получить прибыль благодаря обратному выкупу, который проводит компания. На данный момент решение SEC непосредственно касается только одного токена — The DAO. Однако остается открытым вопрос, будет ли американский регулятор проводить аналогичные расследования в отношении других уже выпущенных токенов.

Будущее регулирования

Ужесточение позиции регулятора США было отчасти предсказуемо. Полномочия SEC распространяются далеко за границы США, и комиссия регулирует участие американцев в ICO по всему миру. Поэтому организаторы последних ICO уже предпочитали перестраховываться и блокировали доступ к сайтам с американских IP-адресов, а также публиковали дисклеймеры о том, что инвесторы из США не могут участвовать в краудсейле. Теперь такие ограничения станут обязательной практикой для всех желающих провести публичный выпуск криптомонет. Кроме того, после выхода доклада американского регулятора организаторы ICO будут более детально прописывать условия выпуска своей виртуальной валюты, уделяя особое внимание тому, почему их токен не является ценной бумагой. Американский тренд в регулировании также может перекинуться и на Европу, а технологические стартапы будут все больше ориентироваться на инвесторов из азиатских стран, где пока механизм ICO не введен в правовое поле.

Последует ли Россия за США и ужесточит законодательство в сфере проведения ICO? Пока в нашей стране эту область не регулируют, а отечественные госорганы занимают выжидательную позицию, анализируя действия властей других стран, и каких-то поспешных шагов от них ожидать не стоит.

Кроме того, нельзя говорить однозначно, что решение SEC негативно повлияет на рынок ICO. С одной стороны, действия регулятора действительно затруднят американцам инвестирование в рамках краудсейла и будут в некоторой степени сдерживать темпы роста рынка. С другой стороны, рынку требуется регулирование, а также четкие и прозрачные правила игры. Однако пока должной ответственности за привлечение и расходование средств стартапы, которые провели ICO, не несут, и сама отрасль напоминает «Дикий Запад». Это создает плодотворную почву для разного рода мошенничества, однако тренд на ужесточение регулирования будет стимулировать инвесторов дополнительно оценивать свои риски в случае провала проекта, а также убережет рынок от наплыва недобросовестных организаторов ICO.