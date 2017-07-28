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Газета № 133 (2630) (2807) Бизнес, 27 июл, 14:53
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Программа «Здоровое небо»
Минтранс решил проверять пилотов на ВИЧ и наркотики
Минтранс предложил сделать обязательной проверку анализов пилотов, бортпроводников и авиадиспетчеров на ВИЧ-инфекцию и наркотики. Это может увеличить расходы на обследование кандидатов почти в два раза
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Несмотря на продолжающийся отток пилотов, в России решили ужесточить требования к таким специалистам. В действующей редакции федеральных авиационных правил члены экипажа воздушного судна (пилоты и другие члены летного состава, а также бортпроводники) и авиадиспетчеры для прохождения медицинского освидетельствования в специальной летной комиссии должны предъявить военный билет и документы о состоянии здоровья — медицинскую книжку, амбулаторную карту или выписку из нее. Теперь Минтранс предложил, чтобы члены экипажа воздушного судна и диспетчеры при поступлении на работу также предъявляли заключения психиатра и нарколога; результаты исследований крови на ВИЧ-инфекцию, маркеры вирусного гепатита В и С, сифилиса (RW), результаты химико-токсикологического исследования на наличие в организме наркотических средств, психоактивных веществ и их метаболитов. Об этом говорится на сайте правовой информации.

Обсуждения поправок Минтранса продлятся до 8 августа, предполагаемый срок их вступления в силу — сентябрь 2017 года, указано в описании проекта. Сейчас такие нормы действуют только для студентов профильных учебных заведений и обслуживающего персонала аэропортов.

Медицинское освидетельствование (терапевтическое, хирургическое и неврологическое) пилот должен проходить за собственный счет или за счет компании, гласят авиационные правила. Стоимость процедуры составляет 5–7 тыс. руб., согласно данным отраслевого информационного портала 1aviaclub.ru. А сдача дополнительных анализов, которые предлагает Минтранс, обойдется в сопоставимую сумму — 5 тыс. руб., следует из пояснений представителя сети клиник «Инвитро». Таким образом, расходы на анализы кандидатов увеличатся почти вдвое.

В марте заместитель министра транспорта Сергей Аристов заявлял, что обсуждается вопрос о проверке летного состава на наличие в крови наркотиков и алкоголя непосредственно перед полетом и после него. Но по этому вопросу министерство пока не представило предложений.

В действующих федеральных авиационных правилах есть приложение, согласно которому определяется годность пилота к летной работе. В п.42.1 этого приложения говорится, что пилоты, бортпроводники, диспетчеры и курсанты профильных учебных заведений при наличии ВИЧ признаются негодными. Этот пункт соблюдался до 2011 года, когда пилот Александр Степушин, отстраненный от работы из-за обнаруженного у него вируса иммунодефицита, обжаловал это решение в суде. В итоге Верховный суд признал этот пункт недействительным, за исключением случаев невозможности осуществлять профессиональную деятельность по состоянию здоровья. После этого Минтранс внес поправки в авиационные правила, согласно которым оценку годности к летной работе ВИЧ-инфицированных специалистов проводит центральная врачебная летная экспертная комиссия.

Представители Минтранса и Росавиации пока не ответили на запросы РБК.

Представитель авиакомпании «Нордавиа» отметил, что поправки Минтранса могут удлинить процедуру приема на работу и сделают этот процесс более затратным для авиакомпаний. «Сейчас перед приемом на работу летного состава, включая бортпроводников, управление персоналом авиакомпании «Нордавиа» получает от отобранных кандидатов справки МВД об отсутствии у них судимости, а с начала этого года — еще и справки об отсутствии привлечения к ответственности за употребление психотропных веществ», — добавил он.

Представитель S7 не смог предоставить оперативный комментарий. Представители «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» отказались комментировать предложение Минтранса.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов отметил, что авиакомпании уже проводят регулярные проверки персонала на алкоголь и наркотические вещества. По его словам, в трудовом договоре обычно есть пункт о внеплановых проверках летного состава до и после рейса. «Если специалист отказывается, то автоматически признается виновным, а за этим следует увольнение», — пояснил Дельдюжов. По его словам, экипажи воздушных судов обычно с пониманием относятся к проверкам и не препятствуют им.

Ужесточение требований проходит на фоне оттока специалистов в азиатские страны. За последние два с половиной года на работу в Азию уехали более 300 командиров воздушных судов и инструкторов (около 100 из них — в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства, писал в июне «Коммерсантъ». «Пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в полтора-два раза выше», — говорил в кулуарах Петербургского экономического форума гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Для того чтобы удержать пилотов, компания решила ввести дополнительную систему поощрения — ежеквартальные премии от 75 тыс. до 240 тыс. руб. в зависимости от стажа работы.

Руководитель аналитического центра компании «Авиаперсонал» Маргарита Юскина считает, что ужесточение требований к медицинскому освидетельствованию может усугубить ситуацию с дефицитом специалистов. «Скорее всего, в проект будут еще внесены изменения. Сейчас такие ужесточения несколько несвоевременны», — уверена она.

Авторы: Василий Маринин, Валерия Комарова.
Теги: «Аэрофлот» , пилоты
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