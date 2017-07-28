ВТБ выходит на экраны

«Дочка» банка купила студию «Главкино»

Дочерняя структура ВТБ купила одну из крупнейших российских кинотелевизионных студий — «Главкино». Для ВТБ проект «долгосрочный», с расчетом на участие в развитии российского кинорынка

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Дочка» группы ВТБ, компания «ВТБ Проект», приобрела одну из крупнейших кинотелевизионных компаний России — «Главкино». «ВТБ увеличивает свою долю в «Главкино» и намерен участвовать в дальнейшем развитии кинотелекомплекса», — подтвердили РБК в пресс-службе финансовой группы.

Как сообщил Life, свои доли в «Главкино» продали все акционеры компании. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст владел 16,666% уставного капитала кинотелевизионной компании, такая же доля была у благотворительного фонда «Виктория» Николая Цветкова. Инвестор Виталий Головачев владел 50,001%. Среди акционеров «Главкино» также были режиссер Федор Бондарчук (он владел 11,667% компании) и продюсер Илья Бачурин (владел 5%).

Илья Бачурин подтвердил РБК факт продажи бывшими акционерами «Главкино» своих долей структурам ВТБ. «После продажи долей все бывшие акционеры продолжают участвовать в развитии студии, в сторону мы не уходим. Никакого давления ни с чьей стороны нет», — пояснил он. Сумму сделки он комментировать отказался. Представитель другого бывшего акционера, Федора Бондарчука, отказался от комментариев.

На чем зарабатывает «Главкино» Бизнес «Главкино» построен на сдаче в аренду съемочных павильонов и оборудования, строительстве декораций и других услугах. У компании 10 га земли на Новорижском шоссе и 21 тыс. кв. м съемочных павильонов. Первым клиентом проекта после сдачи первого этапа строительства в 2012 году стал Comedy Club Production, позже партнерами «Главкино» были также «ВайТ Медиа», «Телекомпания «Игра-ТВ», студия Bazelevs Тимура Бекмамбетова, компания Park Production, «Филипп Киркоров Продакшн», Cirque du Soleil Rus, студия ТРИТЭ Никиты Михалкова. Сейчас «Главкино» участвует в работе над ремейком советского фильма «Человек-амфибия» для проката в Китае. Бюджет картины составит не менее $3 млн. Специально для проекта был создан совместный продюсерский центр Glavkino.China, учредителями которого стали ЗАО «УК «Главкино» и Русско-китайский фонд развития культуры и образования.

Сумма всех пяти сделок составляет 500 тыс. руб., сообщил Life со ссылкой на договоры купли-продажи, хотя номинальная стоимость долей экс-акционеров «Главкино» — 40 млн руб. Договоры были заключены 21 июля, но сделка еще не закрыта.

Как утверждает источник РБК, близкий к ВТБ, данная сделка — «это реализация стратегии по переходу кинокомплекса в периметр группы фактически за счет конвертации кредитных обязательств». ВТБ был в числе соучредителей «Главино» вместе с ФК «Уралсиб», Федором Бондарчуком и Ильей Бачуриным. Однако в 2009 году банк вышел из состава акционеров компании и остался только ее основным кредитором. К 2015 году общий долг «Главкино» перед ВТБ составлял 2,8 млрд руб., в залоге у банка оказались доли учредителей, земля и съемочные павильоны. ВТБ фактически взял на себя управление и развитие «Главкино» осенью 2016 года: тогда старший вице-президент ВТБ Владислав Мельников возглавил «Главкино» и ее дочерние компании.

Для ВТБ проект «долгосрочный, с расчетом на его развитие и дальнейшее участие в киноиндустрии», рассказывал РБК источник на кинорынке. «Отечественное кино сейчас на подъеме, туда идут многомиллионные инвестиции, — рассуждает управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков. — Отечественный кинематограф пользуется поддержкой государства, и мы видим, что на экраны выходят картины с большими бюджетами, которые собирают кассу. Возможно, поэтому он привлекает крупных финансовых инвесторов». В частности, ВТБ может стать финансовым оператором системы ребейтов — возврата из региональных бюджетов части средств кинопроизводителям, которые снимают фильмы на территории страны, сообщал ВТБ в феврале 2017 года. Основной площадкой внедрения может стать «Главкино». По данным Американской киноассоциации, по итогам 2016 года Россия занимает 12-е место в рейтинге стран по объему киносборов — бэк-офис в прошлом году составил около $723 млн.