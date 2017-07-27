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Росгвардию посадили на уголовный паек
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Росгвардию посадили на уголовный паек
Газета № 132 (2629) (2707) Политика, 26 июл, 17:56
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Росгвардию посадили на уголовный паек
Внутренним войскам поставляли несъедобные рационы питания
Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере при поставке продовольствия для внутренних войск МВД. Объем контракта, в рамках которого они получили некачественные пайки, — 680 млн руб.
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»​

Несъедобные пайки

Первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин предложил начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову рассмотреть вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к производству и поставке продовольственных пайков для внутренних войск и структурных подразделений МВД. Рационы питания производства подконтрольного Минобороны ООО «Барышский мясокомбинат» поставлялись внутренним войскам МВД (с апреля 2016 года переданы Росгвардии) по заключенному в 2015 году контракту между этим ведомством и компанией-посредником «Оборонпродкомплект», его объем составил 680 млн руб.

Копия постановления Никулищина о направлении материалов проверки в органы предварительного следствия от 2 июня 2017 года есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил источник в Главной военной прокуратуре (ГВП).

Как установила Главная военная прокуратура, пайки Барышского мясокомбината, которые «Оборонпродкомплект» в 2015 году поставил в структуры МВД, содержали продукты, «употребление которых в пищу не допускается». Это показала выборочная проверка пяти партий индивидуальных рационов питания (ИРП) суммарным объемом 189 тыс. комплектов на сумму более 110 млн руб., пишет Никулищин.

Никулищин усматривает в действиях организаторов поставок признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет колонии со штрафом до 1 млн руб.) и предлагает в ходе следствия установить роль в инкриминируемом преступлении работников «Оборонпродкомплекта» и Барышского мясокомбината.

Согласно выводам ГВП, мошенничество совершили, «действуя по предварительному сговору», учредители «Оборонпродкомплекта» Денис Баринов, Людмила Атрощенко и Олег Чугунов. Они, как говорится в постановлении, «с целью хищения бюджетных средств, выделенных МВД России в рамках государственного оборонного заказа», организовали на мясокомбинате комплектование партий ИРП с заменой дорогостоящего сырья на более дешевое.

Также «подлежит установлению следственным путем» роль ООО «Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский», которое проводило испытания ИРП, поставляемых во внутренние войска, на соответствие требованиям ГОСТа и техническим условиям производителя, сказано в постановлении. ​

РБК ожидает ответа на запросы от Главной военной прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Росгвардии, которой в 2016 году были переданы внутренние войска МВД.

Что такое «Оборонпродкомплект»

Компания «Оборонпродкомплект» была зарегис​трирована в 2013 году в подмосковном Одинцово. Учредители «Оборонпродкомплекта» — Людмила Атрощенко, Денис Баринов и Олег Чугунов. С мая 2017 года 100% акций принадлежит компании «Кайта Партнершип Лимитед», зарегистрированной на территории Великобритании, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании по итогам 2014 года (более поздние данные отсутствуют) составила около 233 млн руб., чистая прибыль — около 5 млн руб. Основной вид деятельности «Оборонпродкомплекта» — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Согласно информации ФСБ, которая приводится в постановлении ГВП, «Оборонпродкомплект» зарегистрирован по месту массовой регистрации коммерческих организаций; компания там фактически не находится, номера ее контактных телефонов отключены.

Сейчас идет процесс ликвидации «Оборонпродкомплекта», руководителем ликвидационной комиссии назначена Любовь Исаншина.

Масштабная проверка

Условия тендера на покупку различных рационов питания (индивидуальных, одноразовых, малогабаритных и горных), в результате которого были поставлены некондиционные ИРП, были размещены МВД на сайте госзакупок в декабре 2014 года. Из десяти претендентов к конкурсу были допущены четыре, победителем стал «Оборонпродкомплект». МВД заключило с компанией контракт в марте 2015 года на сумму 620,5 млн руб. «Оборонпродкомплект» должен был поставить МВД свыше 1,1 млн рационов питания, в том числе около 1 млн ИРП. В ноябре того же года МВД подписало с «Оборонпродкомплектом» дополнительное соглашение, которое увеличило цену контракта до почти 681 млн руб., объем — до 1,25 млн пайков.

Что такое Барышский мясокомбинат

Барышский мясокомбинат (БМК) основан в 1958 году. Компания производит и поставляет мясные и мясорастительные консервы, индивидуальные рационы питания для нужд Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и СВР, сказано на сайте компании. Блокирующим пакетом (26%) БМК владеет компания «Военторг» (учредитель — Минобороны). Комбинат имеет аккредитацию Федерального агентства по государственным резервам. По итогам 2015 года выручка компании составила 618 млн руб., чистая прибыль — около 16 млн руб. согласно данным «СПАРК-Интерфакс».

При этом Главная военная прокуратура не смогла получить договоры между «Оборонпродкомплектом» и БМК: ликвидируемый «Оборонпродкомплект» на запросы не реагирует, а администрация мясокомбината сообщила, что «документы не сохранились».

Гендиректор Барышского мясокомбината Александр Котлинский на вопросы РБК не ответил: по словам его секретаря, он «на заводе, где сотовая связь отсутствует». Гендиректор «Военторга» Владимир Павлов на звонки не отвечал.

Кого заинтересовал тендер

Контракт между МВД и «Оборонпродкомплектом» вызвал вопросы у нескольких мониторинговых организаций, в частности «Гражданского контроля государственных закупок», который проверяет все гостендеры объемом от полумиллиарда рублей. Там сочли, что тендер имеет все признаки сговора, рассказал РБК руководитель «Гражданского контроля государственных закупок» Дмитрий Доброштан. «Мы увидели минимальное снижение цены контракта и максимальный отсев потенциальных участников аукциона и пришли к ФСБ, заодно попросив проверить качество», — пояснил он.

ФСБ собранные материалы по этому делу направила в Главную военную прокуратуру.

О проблемах с качеством ИРП заявила и Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, которая проводит анализ продуктов питания для силовых и военных структур. «Мы неожиданно для себя выявили, что рационы питания, которые поставляются сегодня в МВД, абсолютно не отвечают установленным требованиям. Соответствующее заключение мы направили в Росгвардию и Главную военную прокуратуру», — рассказали РБК в пресс-службе ассоциации.

Получив материалы от ФСБ и общественных организаций, ГВП инициировала масштабную проверку продуктов питания с Барышского мясокомбината, подключив специалистов из Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им В.М. Горбатова.

ДНК курицы в говяжьих консервах

Недопустимые к употреблению продукты были выявлены во всех пяти исследованных партиях ИРП, сообщил Александр Никулищин в июне 2017 года в письме заместителю министра внутренних дел Александру Махонову (копия есть в распоряжении РБК).

В «Сыре плавленом стерилизованном» превышено содержание белка; масла, использованные в консервах, не соответствовали требованиям «о безопасности молока и молочной продукции». В «Паштете нежном» и «Каше гречневой с говядиной» обнаружены ДНК курицы и камедь рожкового дерева. В «Говядине тушеной высшего сорта» выявлены недостаток белка и превышение содержания поваренной соли и жира, а массовая доля мясных продуктов составляла 10% вместо положенных 48%, указал Никулищин.

«Поскольку некачественные продукты выявлены во всех пяти исследованных партиях ИРП, это может свидетельствовать о наличии аналогичных недостатков в остальных рационах питания, поставленных ООО «Оборонпродкомплект» в ходе исполнения требований упомянутого государственного контракта», — заключил заместитель главного военного прокурора.

Письмо аналогичного содержания он направил заместителю директора Росгвардии генерал-майору Сергею Милейко (есть у РБК).

Ответственный за экспертизу

Согласно федеральному закону о контрактной системе в сфере закупок для госнужд, до оплаты товара государственный заказчик обязан провести экспертизу (своими силами или с привлечением экспертов). В соответствии с приказом министра внутренних дел функции по контролю качества выполнения госзаказов возложены на департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению департамента тыла МВД. Как указывает Никулищин в письме Махонову, проверка качества поставляемых пайков с отбором образцов в обязательном порядке не проводилась.

Для проведения экспертизы на соответствие ТУ производителя и ГОСТу «Оборонпродкомплект» заключил контракт с ЦСЭМ «Московский», указывает Никулищин. Это подтвердили РБК в «Московском».

Как указывает заместитель главного военного прокурора, представители «Оборонпродкомплекта» ввели в заблуждение сотрудников департамента тыла МВД, представив им фальсифицированные экспертные заключения, подписанные руководителем испытательной лаборатории ЦСЭМ «Московский» Еленой Даниловой. Данилова, как пишет Никулищин, утверждает, что в 2015 году партию для проведения исследований отбирали представители мясокомбината и «Оборонпродкомплекта», а не сотрудники «Московского». В разговоре с РБК Данилова отметила, что эту информацию она предоставила в мае, когда была вызвана в ГВП.

Доброштан утверждает, что тендер, который заинтересовал ГВП, имеет признаки сговора между заказчиком и поставщиком. «Поставщик разрабатывает документацию, отдает ее заказчику. Заказчик ее немного подправляет и выставляет в качестве конкурсной. Результат конкурса, как правило, заранее известен», — объяснил Доброштан.

Он также напомнил, что в декабре 2013 года МВД заключило контракт с компанией «УК Кайдзен»​ (исполнителями выступили мясоперерабатывающий комбинат «Селятино» и Барышский мясокомбинат) на поставку мясных консервов на 33 млн руб. «После проверки ФСБ были выявлены нарушения качества», — рассказал Доброштан (протокол испытания есть у РБК). В частности, консервы содержали непредусмотренные вещества (крахмал и сою), а вместо языков говяжьих были поставлены (более дешевые) языки свиные, что «привело к значительному снижению себестоимости консервов», говорится в материалах экспертизы. Помимо этого «использование свиных языков вместо говяжьих наносит ощутимый удар по людям исламского вероисповедания», говорится в экспертном заключении.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , МВД , ФСБ , ИРП , «вредные» продукты , Росгвардия , ГВП
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