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Париж стоит согласия
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Париж стоит согласия
Газета № 131 (2628) (2607) Политика, 25 июл, 20:16
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Париж стоит согласия
Президент Франции добился примирения участников конфликта в Ливии
В Париже при посредничестве Эмманюэля Макрона лидеры противоборствующих сторон в ливийском конфликте согласовали «дорожную карту» мирного урегулирования
Фаиз Сарадж, Эмманюэль Макрон и Халифа Хафтар  (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Во вторник, 25 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с представителями ведущих сил в ливийском конфликте. На переговоры, которые прошли в пригороде Парижа, приехали глава правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаиз Сарадж и его противник — генерал Халифа Хафтар, командующий национальной армией Ливии. В обсуждении также участвовали министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саляма. До переговоров в широком составе Макрон провел отдельные встречи с Хафтаром и Сараджем.

Войны можно избежать

Результатом переговоров стало согласование «дорожной карты» по выходу из кризиса и заключение перемирия между конфликтующими сторонами, о чем сообщил Макрон на итоговой пресс-конференции. «Уверен, что теперь нельзя считать, что гражданская война в Ливии неизбежна», — отметил Макрон (цитата по Reuters). Хафтар и Сарадж договорились о введении режима прекращения огня. «В соответствии с межливийским политическим соглашением и международными договорами для защиты территории и суверенитета Ливии мы обязуемся прекратить огонь и воздержаться от любого применения вооруженных сил за исключением случаев борьбы с терроризмом и решительно осуждаем все угрозы стабильности территории», — говорится в итоговом заявлении, которое опубликовала французская сторона.

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Участники переговоров также взяли на себя обязательство организовать «как можно быстрее» президентские и парламентские выборы при участии наблюдателей ООН​. Выборы могут пройти весной 2018 года, заявил Макрон по итогам переговоров.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии так и не удалось сформировать единый центр власти. На западе страны, в Триполи, действует созданное при поддержке ООН правительство национального согласия во главе с Сараджем. Его не признает избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как «правительство в Тобруке», которую поддерживает национальная армия Ливии во главе с генералом Халифой Хафтаром. «Правительство в Тобруке» контролирует восток и частично юг страны. Хафтара поддерживают Египет и ОАЭ. Россия поддерживает контакты как с Хафтаром, так и с Сараджем, выступая за мирное урегулирование конфликта.

Халифа Хафтар после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Последняя встреча Хафтара и Сараджа состоялась в мае этого года в Абу-Даби. До этого они встречались в начале 2016 года. Переговоры в ОАЭ не увенчались успехом: совместное официальное заявление так и не было опубликовано, а столкновения между сторонниками Хафтара и Сараджа на юге Ливии свели на нет усилия по дипломатическому урегулированию конфликта.

Италия возмущена

Конечной целью французской инициативы является создание государства, «способного реагировать на фундаментальные потребности ливийцев», с единой регулярной армией под гражданским контролем, говорится в заявлении канцелярии Макрона, опубликованном в понедельник. «Необходимо контролировать ливийскую территорию и ее границы для борьбы с террористическими группами и торговцами людьми и оружием и для того, чтобы вернуться к стабильности государственных институтов», — сообщается в коммюнике.

Париж утверждает, что поставил в известность партнеров Ливии, в том числе Алжир, Египет и Италию, о предстоящих переговорах в Париже, передало официальное заявление пресс-службы французского президента агентство Bloomberg.

Однако, как пишет Reuters, инициатива Франции вызвала недовольство у официальных лиц Италии, которая ранее занимала лидирующие позиции в усилиях по установлению мира в своей бывшей североафриканской колонии. Италия является основной транзитной страной для беженцев, прибывающих из Северной Африки через Средиземное море в Европу.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано во вторник заявил в интервью газете La Stampa, что он поддерживает инициативу французского президента, отметив, что Италия, как и Франция, поддерживает правительство в Триполи (ПНС) и находится в постоянном контакте с генералом Хафтаром. Тем не менее, по его словам, в ливийском конфликте стало «слишком много форматов, посредников и инициатив, от Персидского залива до Египта, от Алжира до Туниса, от Евросоюза до интересов отдельных стран». Альфано подчеркнул необходимость объединить усилия по поиску мирного разрешения конфликта под эгидой ООН и спецпредставителя Салямы. «Если каждый будет заботиться только о себе, в конце концов мы лишим его [Гасана Саляму] легитимности», — отметил Альфано.

Анджелино Альфано (Фото: Tony Gentile / Reuters)

Итальянские политики подвергли сомнению заявление пресс-службы Макрона, в котором подчеркивалось, что инициатива французского президента не является проявлением неуважения к Италии и не «исключает участия других» в урегулировании конфликта. Оппозиция обвинила премьер-министра Италии Паоло Джентилони в том, что тот позволил Франции вытеснить Италию из числа стран, играющих ведущую роль в разрешении ливийского конфликта.

«Ливийская встреча, организованная Францией... показывает полный провал [итальянской] внешней политики», — написала на своей страничке в Twitter Джорджия Мелони, лидер оппозиционной националистической партии «Братья Италии — Национальный альянс». По ее словам, французская инициатива отняла традиционную роль у Италии в качестве основного посредника в ливийских делах. «Макрон хочет быть более активным в Ливии. Это прекрасно, но он от нас отмахнулся. С нами не проконсультировались», — возмутился анонимный представитель МИД Италии в беседе с Reuters.​

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Автор: Анжелика Басисини.
Теги: Ливия , Эмманюэль Макрон , Халифа Хафтар
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