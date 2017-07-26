Плата за место под солнцем

Как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха

С мая следующего года россияне, отдыхающие на курортах России, будут платить специальный суточный сбор. Как это отразится на стоимости их отпуска и какие существуют способы сэкономить на отдыхе без потери в комфорте?

Фото: bogusfreak для РБК

Во вторник, 25 июля, Совет Федерации одобрил законопроект о введении курортного сбора в ряде российских регионов — этот документ Госдума приняла в третьем чтении на прошлой неделе. После подписания президентом закон начнет действовать с мая 2018 года в пилотном режиме в популярных рекреационных зонах — в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае и в Алтайском крае.

Все туристы, отдыхающие в этих регионах, будут уплачивать дополнительный ежесуточный сбор в местные бюджеты. Впоследствии эти платежи пойдут на развитие туристической инфраструктуры в указанных субъектах Федерации. Размер сбора каждый регион — участник эксперимента должен установить самостоятельно до 1 декабря 2017 года. В 2018 году сумма курортного сбора не будет превышать 50 руб. в сутки с человека, а в 2019 году она может вырасти до 100 руб. в сутки.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), некоторые регионы уже определились с суммой сбора. В частности, гостям Алтайского края придется отдавать по 30 руб. в сутки. Правда, далеко не всем: в этом регионе дополнительный сбор введут только на территории города-курорта федерального значения Белокуриха. В Крыму речь идет о платеже в размере 25–35 руб. в сутки, а в Ставропольском крае — о 30–50 руб. в сутки. При этом в законопроекте прописан перечень льготников, которые освобождаются от уплаты курортной сбора. В их число входят несовершеннолетние дети, пенсионеры, ветераны, инвалиды и местные жители.

Сама практика курортного сбора не является российским ноу-хау. По данным туристического сервиса «Туту.ру», в Хорватии, Чехии, Венгрии и Австрии туристу придется заплатить от €0,6 до €3 в сутки в зависимости от категории отеля. В Германии сумма сбора составляет 5% от размера платы за сутки проживания, во Вьетнаме — $1, на Балеарских островах — €1 ежесуточно. А вот в Турции, курорты которой считаются главными конкурентами российским, такого сбора нет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напоминает, что и в России ежедневный курортный сбор уже существовал в период с 1991​ по 2004 год​ и этот опыт едва ли можно назвать удачным. «Львиная доля полученных средств уходила на администрирование, и в итоге бюджеты получали ничтожно малые суммы. Возможно, нам стоит учиться на собственных ошибках», — говорит эксперт. По его мнению, на этот раз величина курортного сбора в России будет варьироваться в зависимости от сезона. Максимальные суммы туристам придется платить в летние месяцы, а в межсезонье сбор, скорее всего, будут обнулять, прогнозирует Барзыкин.

Курортный сбор и его последствия

Согласно новому закону каждый путешественник, остановившийся в любом объекте размещения — отеле, санатории, пансионате или хостеле — дольше, чем на 24 часа, должен будет заплатить определенную сумму в бюджет региона. Таким образом, закон о курортном сборе не затрагивает россиян, которые остановились в гостинице только на одну ночь, а также тех, кто приехал в курортную зону в краткосрочную командировку.

При выселении из отеля отдыхающему предъявят отдельный счет, который ему надо будет оплатить на месте. Взимать сбор и отвечать за его своевременное перечисление в бюджет будут сами объекты размещения. Меры воздействия на неплательщиков должны определить региональные власти — им необходимо прописать это в своей нормативной базе до 1 декабря 2017 года.

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму, сопредседатель Клуба защиты прав туристов Роман Бобылев отмечает, что текущая сумма сбора в пределах 30–50 руб. с человека в сутки выглядит вполне приемлемой для бюджетных туристов. А вот если она вырастет до 100 руб. — привлекательность отечественных курортов для путешественников окажется под вопросом, убежден он.

В свою очередь, Юрий Барзыкин ​считает дополнительный платеж довольно серьезным бременем для среднего российского туриста. «Если люди отдают по 2,5–3 тыс. руб. в день на отдых, то сбор в 50 руб. их несильно смутит. Но, по статистике, более 50% российских туристов тратят на размещение на отечественных курортах всего 700–1,2 тыс. руб. в день», — поясняет он. Эксперт обращает внимание, что некоторые отельные сети уже подготовили рекламные предложения, в которых обещают оплатить курортный сбор за туристов. «Естественно,​ свои траты они включат потом в стоимость размещения, что только увеличит стоимость отдыха», — отмечает Барзыкин.

По словам профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь, введение сбора в России приведет к тому, что путешественники будут чаще выбирать зарубежные курорты. «Нашим объектам размещения и так трудно конкурировать с зарубежными из-за качества сервиса и соотношения цены-качества. Например, в российских отелях все программы all-inclusive, которые включают алкоголь, на порядок выше аналогичных предложений, например, в Турции», — приводит пример эксперт.

Сколько будет стоить отдых

РБК попытался разобраться, сколько будет стоить отдых в России после введения в стране курортного сбора. Для этого корреспондент изучил минимальные цены на туры с сопоставимыми условиями и на одни и те же даты. Так, по данным сервиса «Туту.ру», турпутевка на семью из трех человек (мама, папа и ребенок) на семь дней в начале августа в трехзвездочном отеле в Крыму обойдется минимум в 15–16 тыс. руб. без перелета и питания, а с перелетом из Москвы — уже в 59–60 тыс. руб. Дата вылета — в период с 2 по 5 августа.

Семейный отдых в Сочи без перелета и без питания на этот же срок в августе будет стоить минимум 17–18 тыс. руб., или 57–58 тыс. руб. с перелетом из Москвы и без питания. Недельный отпуск в Белокурихе (Алтай) обойдется минимум в 19 тыс. руб. на троих без перелета и без питания, а с перелетом — от 72,8 тыс. руб.

Если бы курортный сбор ввели уже сейчас, то исходя из максимальной ставки в 50 руб. в сутки за семь дней семье пришлось бы заплатить дополнительные 700 руб. (по 350 за каждого взрослого). В 2019 году при максимальной ставке сбора в 100 руб. они бы отдали уже 1,4 тыс. руб. Соответственно, за бюджетный отдых в Крыму пришлось бы выложить порядка 60,7 тыс. руб. в этом году и 70,4 тыс. руб. — в 2019 году, за поездку в Сочи — около 58,7 тыс. и 59,4 тыс. руб., за отпуск в Белокурихе — 73,5 тыс. и 74,2 тыс. руб. соответственно.

Для сравнения: семейный отдых в Болгарии — с перелетом, проживанием в трехзвездочном отеле и питанием (завтрак) будет стоить от 32 тыс. руб. (если отель в 1 км от моря) и от 36 тыс. (150 м до моря). При ставке курортного сбора в этой стране на уровне €1,5 с человека в день за неделю семья уплатит дополнительно €21. По курсу на закрытие сессии на Мосбирже 25 июля в 69,47 руб. это 1458,87 руб. Стоимость поездки в этом случае возрастет до 33,4 тыс. и 37,4 тыс. руб., но все равно окажется ниже, чем при путешествии по России.

Экономия для экономных

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что есть один способ избежать уплаты сбора — отдать предпочтение теневому сектору размещения. «Все туристы, которые едут в частный сектор, автоматически избавляются от курортного сбора. И процент тех, кто предпочтет снять домик у местных, будет только расти», — говорит Галина Дехтярь. При этом, правда, не стоит забывать, что арендодатель может оформить свою деятельность официально и тогда отдыхающему все равно придется заплатить туристический сбор.

Из-за увеличения трат на отдых после введения курортного сбора россияне будут тщательнее планировать бюджет на отдых, считают эксперты. Лучший способ сократить расходы на отпуск — забронировать тур заранее, напоминает директор компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. «Акции раннего бронирования начинаются за полгода до поездки, поэтому организовывать поездку на лето нужно зимой. По подобным акциям можно сэкономить от 20 до 60%», — приводит пример эксперт.

Самостоятельные путешественники, не прибегающие к услугам туроператоров, стараются сэкономить за счет перелета. Для этого им стоит помнить о некоторых важных моментах при поиске и заказе авиабилета, подчеркивает Котляр. «Искать билеты лучше всего в анонимном режиме браузера, так как агрегаторы уже научились определять локацию пользователя и даже устройство, с которого заходят в интернет. Система выдает более дорогие билеты пользователям Apple, чем Android», — объясняет она.

Генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина обращает внимание, что есть способы сэкономить на размещении, не теряя в комфорте. В частности, эксперт советует бронировать отель только на один день, а дальше уже на месте продлевать бронь на каждый следующий день. «Так можно сэкономить до 50% от стоимости суток проживания. Правда, этой схемой можно пользоваться только в низкий сезон, при этом надо убедиться, что в отеле гарантированно есть свободные места», — заключает она.