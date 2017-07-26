«Югра» замахнулась на ЦБ

Банк требует отменить введение временной администрации

Противостояние банка «Югра» и ЦБ перешло в судебную плоскость. Шансов выиграть дело у ЦБ больше, но, возможно, истцы рассчитывают не доказать свою правоту, а смягчить последствия действий регулятора, считают эксперты

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

О том, что банк «Югра» обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Центральному банку России, стало известно во вторник, 25 июля. Согласно информации в картотеке дел суда, банк требует признать незаконными решения и действия регулятора. Текст заявления, зарегистрированного 24 июля, не опубликован. На момент подготовки материала заявление еще не было принято судом к производству.

Иск был подан экс-председателем правления банка «Югра» Дмитрием Шиляевым, чьи полномочия были приостановлены после введения в банк временной администрации 10 июля, сообщил сам Шиляев через своего представителя. Как рассказал Шиляев, истец требует признать незаконным решение Банка России по введению временной администрации и моратория на расчеты с кредиторами. Действия регулятора он назвал незаконными, заявив, что на момент введения временной администрации в банке не было признаков вывода активов или проведения незаконных операций, а все необходимые нормативы соблюдались. «Все операции проходили без задержек, на счетах и в кассах банка находились средства в достаточном количестве», — сообщил Шиляев через представителя.

Введение Банком России 10 июля временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Югра», занимавший 33-е место по активам в ренкинге «Интерфакс-ЦЭА» (247 млрд руб.), стало самым громким событием российского финансового рынка этого года и в принципе крупнейшим страховым случаем в новейшей истории российского банковского рынка. По объему привлеченных средств граждан (181,5 млрд руб., госстраховкой покрыто 173 млрд руб.) это самый крупный банк в новейшей истории российской банковской системы, который подвергся столь жестким мерам со стороны регулятора. Предыдущий рекорд принадлежит санированному Банку Москвы, у которого на момент санации было 147 млрд руб. привлеченных средств граждан. Третье место — у санированного же банка «Траст» (138 млрд руб. физлиц). Дальнейшую судьбу «Югры» (отзыв лицензии или санация) ЦБ пока не решил. Для этого временной администрации в лице АСВ нужно в деталях оценить финансовое состояние банка. ЦБ заподозрил «Югру» в недостоверной отчетности, осуществлении махинаций по вкладам и привлечении средств вкладчиков как акционеров при наличии действующего запрета от регулятора на вклады. По словам зампреда Банка России Василия Поздышева, банк «Югра» формировал резервы по одним кредитам, а потом расформировывал по другим, чтобы «технически» исполнять предписания регулятора.

Судебный прецедент

Банкиры довольно часто судятся с ЦБ, оспаривая доначисление резервов, всевозможные санкции и даже отзывы лицензий. В подавляющем большинстве таких споров побеждает регулятор. Однако ряд проигрышей у ЦБ был. В частности, банк «Вест» оспаривал отзыв лицензии за недокапитализацию и выиграл. Лицензию ему вернули, правда, впоследствии он все равно был вынужден преобразоваться в небанковскую расчетную организацию. Русский банк делового сотрудничества смог добиться возврата отозванной у него лицензии (за отсутствие по месту официальной регистрации). Однако впоследствии он присоединился к родственному Социнвестбанку, который затем подпал под санацию.

Спор о правомерности введения временной администрации был лишь единожды. Решения о введении временной администрации и утверждении плана участия АСВ в предупреждении банкротства Инвестторгбанка оспаривали его собственники. Дело дошло до Верховного суда РФ, который подтвердил законность действий Банка России.

Споров о законности моратория до сих пор не было, указывают юристы.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Перспективы обращения в суд

Однозначно оценить исход рассмотрения дела в арбитражном суде эксперты затрудняются. По их словам, для этого недостаточно деталей. «Нужен текст искового заявления (банк «Югра» предоставить его отказался), текст плана участия АСВ в предупреждении банкротства. Именно в связи с этим планом и при наличии прямых оснований, а не только подозрений в банк может вводиться временная администрация АСВ, — рассказывает один из собеседников РБК. — Там могут содержаться критически важные нюансы». Впрочем, продолжает собеседник РБК, решения по плану и по временной администрации принимаются коллегиальным органом в ЦБ — комитетом по банковскому надзору (КБН), в состав которого входят юристы, так что серьезных недочетов там быть, по идее, не должно. Как обстояли дела в реальности, покажет время, резюмировал он.

В ЦБ от каких-либо комментариев отказались.

В такой ситуации юристы рассуждают исходя из стандартных процедур судопроизводства.

«Согласно закону о банкротстве, подача такого иска и даже применение мер по обеспечению иска не приостанавливает деятельность временной администрации, — рассуждает партнер практики по разрешению споров и банкротству адвокатского бюро «Линия права» Владислав Ганжала. — То есть повлиять на выплату страхового возмещения вкладчикам, например, обратившись с заявлением об обеспечительных мерах (подавалось ли оно, неизвестно. — РБК), не получится». «Общая практика такова, что суд склоняется в сторону правоты Банка России даже при наличии каких-то формальных недочетов, — отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Последовательность и оперативность принятия Банком России решений в отношении «Югры» может косвенно свидетельствовать об уверенности регулятора в обоснованности его позиций».

«Югра» может выиграть, если истцам удастся доказать, что у банка не было признаков неустойчивого финансового состояния, что является основанием для введения временной администрации, — поясняет Владислав Ганжала. — К этим признакам относятся в том числе недостоверность отчетности и действия по выводу активов».

Эксперты предполагают, что цель подачи иска руководством банка не выигрыш дела, а желание подстраховаться от возможной субсидиарной (расплате по долгам банка из собственных средств руководства и собственников) или уголовной ответственности. «Обнаружив дыру в балансе банка, АСВ и ЦБ стараются привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, собственников банка, а также обратить взыскание на их активы, — поясняет партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. — Если суд примет заявление к производству, у собственников и руководства банка появится шанс оспаривать действия временной администрации в рамках судебного разбирательства, например в случае привлечения собственников к субсидиарной ответственности».

Если заявителям все же удастся ввести обеспечительные меры для приостановления действия приказа ЦБ, то технически выплата вкладов должна быть приостановлена до рассмотрения дела по существу, предполагает старший юрист юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Михаил Халецкий​. «Если же суд примет решение в пользу истцов, это будет означать, что страховой случай перед вкладчиками не наступил и им придется вернуть полученные компенсации. Одновременно с этим должны быть восстановлены их права на депозиты в «Югре». Однако, учитывая социальную составляющую такого сценария и угрозу для финансовой системы, суд вряд ли пойдет на такие крайние меры», — добавил он. По данным банков-агентов, за первые пять дней с начала выплат 109 тыс. вкладчиков банка получили 93,2 млрд руб. страховых выплат. Таким образом, более половины вкладчиков «Югры» уже получили компенсации.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Важные нюансы

Позиции банкиров и ЦБ в такого рода спорах могло бы существенно укрепить (или же, наоборот, ослабить) наличие уголовных дел по фактам действий тех или других, но, как выяснил РБК, на текущий момент таких дел нет.



ЦБ ранее сообщал, что направлял заявление о возбуждении уголовного дела. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», — указывал ранее Поздышев.



По сведениям РБК, на деле эти документы были направлены в Генпрокуратуру. «Далее процедура такова: прокуратура передает дело по подследственности в Следственный комитет или МВД, те проводят доследственную проверку и выносят постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела», — поясняет управляющий партнер московского адвокатского бюро «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко.

Как указывают источники РБК, знакомые с ситуацией, в возбуждении уголовного дела в отношении руководства и собственников «Югры» было отказано. «Ответ стандартный для такого рода отказов: нет оснований для возбуждения дела», — указывает источник РБК. От официальных комментариев в ЦБ отказались.Впрочем, как указывают юристы, этот отказ не ставит точку в вопросе уголовного преследования банкиров из «Югры». После вынесения постановления оно отправляется правоохранительными органами не только заявителю, но и в Генпрокуратуру, которая проверяет обоснованность отказа в возбуждении дела, говорит Проценко. «Заявитель — в данном случае Центробанк — со своей стороны, если не согласен с отказом в возбуждении дела, может повторно обратиться в Генпрокуратуру для обжалования, что может ускорить процедуру проверки решения следственных органов», — указывает она, добавляя, что отказ в возбуждении дела также можно оспорить в суде.