Таможня отдает добро

Подпольному часовщику вернут ценности на 5 млрд руб.

Крупнейший игрок российского серого рынка luxury Сергей Сафоничев через суд добился возврата изъятых таможней ценностей на сумму в несколько миллиардов рублей. Как ему это удалось — в расследовании РБК

Изъятые ценности (Фото: Федеральная таможенная служба)

​«Дело века»​​​

Утром 1 марта 2017 года в конференц-зале Центрального управления ФТС России на Новозаводской улице царил непривычный ажиотаж. Руководители таможенной службы организовали большой брифинг для СМИ, чтобы отчитаться о завершении «дела века» — изъятии крупнейшей в современной истории таможни партии контрабандных предметов роскоши, главным образом часов и ювелирных украшений.

В подготовленном ФТС пресс-релизе вкратце излагалась суть дела. В офисе некоего ООО «Грэйс» в ходе оперативно-следственных мероприятий были изъяты предметы на сумму 9,11 млрд руб., незаконно, то есть без уплаты таможенных пошлин, ввезенные на территорию России. Большая часть изъятого — часы элитных марок, 1207 хронометров, оцененные в 7,2 млрд руб. (то есть около 6 млн руб. в среднем за штуку). Остальное — ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, одежда и т.д. Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин составила 2,3 млрд руб., подсчитала ФТС.

Как выяснил РБК, ООО «Грэйс», ставшее фигурантом дел об изъятии дорогостоящей контрабанды, было типичной фирмой-пустышкой, не осуществлявшей реальной деятельности. Реальным владельцем изъятых вещей был предприниматель Сергей Сафоничев, которого многочисленные источники РБК называли одним из крупнейших черных дилеров на рынке премиальных товаров и королем рынка эксклюзивных часов. Среди его клиентов были известные чиновники, крупные предприниматели и т.д., которые имели возможность приобрести у Сафоничева эксклюзивные товары по ценам ниже, чем в бутиках, в том числе западноевропейских. При этом им была гарантирована полная конфиденциальность.

Попытки Сафоничева и учредительницы ООО «Грэйс» Елены Салтыковой доказать следствию истинную принадлежность товаров не увенчались успехом. Суды приняли точку зрения ФТС, настаивавшей на том, что ответчиком должна выступать именно компания «Грэйс», на которую был оформлен договор аренды помещения на Большой Дорогомиловской улице, где были изъяты вещи.

Офис на Большой Дорогомиловской улице (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Формально Сафоничев не имел отношения к «Грэйс», хотя Салтыкова одновременно была гендиректором другой его компании — ООО «Резонанс», которому принадлежал официальный часовой бутик Audemars Piguet в ТЦ «Галерея Времена года» на Кутузовском проспекте.

Видео: РБК

Адвокаты ответчика и независимые юристы, опрошенные РБК, связывали предъявление претензий к «Грэйс», а не лично к Сафоничеву, с тем, что ст. 16.21 КоАП «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка», по которой были возбуждены дела об административных правонарушениях, касается исключительно юридических лиц. Физические лица не несут ответственности за хранение ввезенных контрабандой вещей.

В конце 2016-го — начале 2017 года столичные суды рассмотрели 22 дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Грэйс». В 21 случае речь шла об изъятии в доход государства оригинальных, но ввезенных контрабандой часов, элитной одежды и обуви. По всем этим делам были приняты решения о конфискации предметов на общую сумму 7,45 млрд руб.

Уценка века

При этом во время следствия вещи, изъятые в офисе «Грэйс», существенно «подешевели». В октябре 2016 года представители таможни рассказывали РБК, что проведенная экспертиза оценила их в 12,66 млрд руб. На брифинге для прессы представители таможни объяснили, куда «пропали» почти 3,5 млрд руб. По словам эксперта экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Светланы Марченко, дополнительно проведенная экспертиза установила, что 161 изъятое ювелирное украшение под брендом знаменитого ювелирного дома Harry Winston, изначально оцененное в 5,13 млрд руб. (или 31,88 млн руб. за штуку), имеет признаки подделки, то есть не является оригинальным.

Светлана Марченко (Фото: Федеральная таможенная служба)

«Я никогда не сталкивалась с подделками такого высокого качества, — признавалась Марченко. — При изготовлении этих вещей использовались те же материалы, что и в оригинальных — золото 750-й пробы, настоящие камни. И само качество ювелирной работы очень высокого уровня — практически неотличимо от оригиналов. Но все же маленькие детали — например, «фирменные» клейма на изделиях — заставили нас усомниться в подлинности».

По словам представителя таможни, ФТС направила детальные фотографии изъятых вещей правообладателю — компании Harry Winston. Та подтвердила догадки экспертов таможни — это не оригинальные изделия компании.

Как развивались отношения Сергея Сафоничева и Harry Winston По данным СПАРК, в июне 2004 года в Москве была зарегистрирована компания ООО «Гарри Винстон СНГ». Соучредителями в этой фирме выступали Сергей Сафоничев (34%), а также Сюзанна и Дмитрий Стрешинские (по 33%). Дмитрий Стрешинский — старший брат Ивана Стрешинского, гендиректора компании USM Advisers и человека из ближнего круга миллиардера Алишера Усманова. За два года до этого правоохранительные органы Италии обвиняли Дмитрия Стрешинского в участии в нелегальных поставках оружия в страны бывшей Югославии. Стрешинский заключил тогда сделку со следствием и получил условный срок. Отвечая на вопрос РБК о часовом проекте с Сафоничевым, Дмитрий Стрешинский рассказал, что реальной деятельности компания не вела. По его словам, он должен был в этом проекте отвечать за связь с руководством компании Harry Winston, однако это все осталось в планах. В феврале 2008 года компания «Гарри Винстон СНГ» была ликвидирована.

В результате ФТС оценила стоимость признанных поддельными вещей исходя из стоимости «лома» золота и драгоценных камней. Их совокупная цена при подобном подсчете снизилась в три раза, до 1,66 млрд руб. (или 10,3 млн руб. за предмет). Это и дало снижение общей суммы изъятого почти на четверть.

Дело о поддельных украшениях Harry Winston рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы. Компании «Грэйс» был предъявлен иск в рамках ст. 14.10 КоАП «Незаконное использование товарного знака». Согласно содержащейся в материалах дела описи изъятых у ООО «Грэйс» вещей с маркировкой «HW», на бирках 102 из них было указание цены в долларах США, реже в евро. Согласно ценникам, эти изделия стоили $34,69 млн и €2,162 млн (более 2,25 млрд руб. по курсу ЦБ). Самым дорогим был комплект №70, состоящий из колье, кольца и серег из металла белого цвета с разноцветными камнями, общей стоимостью $2,8 млн. Среди самых дорогих также были серьги с бриллиантами (в описи — №71) с заявленной стоимостью $2,02 млн.

Драгоценности, представленные на брифинге ФТС России 1 марта 2017 года (Фото: Федеральная таможенная служба)

23 января 2017 года арбитражный суд первой инстанции постановил не привлекать ООО «Грэйс» к административной ответственности ввиду истечения срока давности по делу (вещи были изъяты 17 декабря 2014 года, а срок давности по этой статье — два года с момента пресечения правонарушения), но при этом конфисковать все поддельные ювелирные украшения, а затем уничтожить их как контрафакт.

И тут началось все самое интересное.

Против часовой стрелки

22 февраля ООО «Грэйс» подала апелляционную жалобу. 16 марта, уже после триумфальной пресс-конференции ФТС, Девятый арбитражный апелляционный суд под председательством судьи Ларисы Москвиной постановил отменить решение суда первой инстанции об изъятии и уничтожении поддельных изделий под маркой Harry Winston и вернуть их прежнему владельцу, то есть ООО «Грэйс».

Обескураженные юристы ФТС при поддержке представителей Harry Winston оспорили это решение в кассации, добившись приостановки выдачи вещей компании «Грэйс» вплоть до нового судебного решения. Кассация проходила в Суде по интеллектуальным правам (СИП). СИП 10 июля также поддержал решение апелляции, снял арест с вещей и постановил выдать их «Грэйс».

«В соответствии со ст. 289 АПК РФ постановление суда кассационной инстанции вступает в силу со дня его принятия. Поэтому требовать выдачи можно уже сейчас. Оснований, чтобы​ не выдали, по закону я не вижу», — прокомментировал РБК судебное решение руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. Представитель ФТС Дмитрий Котиков заявил РБК, что таможня будет оспаривать это решение в судебной коллегии Верховного суда. Представлявшая в ходе процесса интересы Harry Winston юрист компании «Свотч Групп Рус» Екатерина Прядеина (бренд Harry Winston был куплен в 2013 году швейцарской Swatch Group) отказалась комментировать РБК решение суда, заявив, что «не уполномочена делать комментарии». Представлявший интересы ООО «Грэйс» адвокат Алексей Корябин от комментариев отказался, ссылаясь на нежелание своих доверителей комментировать это дело.

РБК предложил прокомментировать исход процесса независимым экспертам. Юрист Тимур Хутов, который изучил материалы дела «ФТС против ООО «Грэйс», назвал решение суда, равно как и мотивировку решения, «примечательной» и даже «в чем-то уникальной». Как следует из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, решение о возврате изъятых драгоценностей ООО «Грэйс» имеет несколько оснований. Суд посчитал, что ключевой довод таможни — экспертиза, установившая поддельность вещей, была проведена с процессуальными нарушениями. Заключение по экспертизе готовила специалист экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Марченко, тогда как КоАП предусматривает привлечение к проведению экспертизы незаинтересованного в исходе дела эксперта, которому разъясняются его права и обязанности и который предупреждается об ответственности. Следовательно, посчитал суд, экспертиза подлинности вещей в рамках этого дела является недействительной, то есть непроведенной.

Следствием вывода о нелигитимности экспертизы стало определение суда об отсутствии выводов о дате и месте изготовления изъятых вещей и квалификации их как «контрафакта», несмотря на заверения в этом со стороны правообладателя.

Вторым аргументом суда в пользу ООО «Грэйс» стало отсутствие доказательств о том, что компания занималась продажей, демонстрацией на выставках и т.д. изъятых вещей, то есть вводило их в гражданский оборот.

Действительно, как показало расследование РБК, Сафоничев работал с клиентами как с членами «закрытого клуба», куда можно попасть только по предварительному звонку с рекомендацией от знакомых. Следователи таможни не проводили «контрольных закупок» в этом «клубе», следовательно, доказательств, что все изъятые вещи предназначались для продажи, у них нет.

Параллельное исковое заявление представителя Harry Winston о принятии дополнительных обеспечительных мер в виде наложения ареста на вещи, имеющие признаки контрафакта, также осталось без удовлетворения. Представители ювелирного дома утверждали, что в случае возврата вещей ООО «Грэйс» они могут быть введены в гражданский оборот, что нарушит интеллектуальные права правообладателя. Однако Арбитражный суд Москвы посчитал, что убедительных доказательств этого истец не предоставил. Это решение было поддержано и в апелляционной инстанции.

Кассационный суд, в свою очередь, ссылаясь на положения КоАП, добавил, что если лицо не привлечено к административной ответственности по причине пропуска срока давности по конкретной статье, то изъятие вещей, ставших орудием или предметом нарушения, является незаконным.

«Этот кейс действительно является интересным с той точки зрения, что активное участие правообладателя в операции ФТС и выделение нарушения в связи с незаконным использованием чужого товарного знака сыграли​ против самого правообладателя и ФТС, — отмечает юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиуллин. — То есть если бы пресловутый 161 предмет не был бы изначально признан контрафактом, то, скорее всего, его постигла бы та же судьба, что и остальные изъятые ценности — конфискация в пользу государства».

Подделки и репутация

Генеральный директор компании «Richemont Россия» Дмитрий Еремеев считает: Сафоничев мог не подозревать, что какие-то из его вещей являются искусными копиями. «Качество копий может быть настолько высоким, что для выявления подделки необходимо проводить комплексную экспертизу — например, более детально исследовать драгоценные камни, сличать их уникальные номера и данные с заявленными в сертификате, — поясняет Еремеев. — Не уверен, что подобная экспертиза проводилась».

По словам Еремеева, на ювелирном рынке России действительно присутствуют высококачественные и дорогостоящие подделки продукции люксовых брендов. «Некоторые люди грешат этим — берут изображения или оригиналы заинтересовавших их ювелирных изделий и идут к ювелиру с просьбой сделать точную копию, — рассказал он РБК. — Сегодня найти материалы — драгоценные металлы, драгоценные камни — не проблема. И если вещи сделаны без применения уникальных технологий производства, то изготовить очень похожую копию для высококлассного ювелира вполне возможно».

По словам Еремеева, цена таких копий, при условии использования драгоценных металлов и схожих с оригинальными по характеристикам драгоценных камней, будет примерно на 20–30% ниже, чем у оригиналов: «То есть большой, в разы, экономии не получится, но все же это будет дешевле». Однако, как правило, в копиях используют драгоценные камни с характеристиками ниже как раз с целью снижения стоимости копии. Исходя из начальной оценки таможни предметов с маркировкой Harry Winston, изъятых у ООО «Грэйс», в 5,13 млрд руб., розничная стоимость предназначенных к возврату предметов может составить 3,59–4,1 млрд руб.

По мнению гендиректора компании «Часовщик.Ру» Дмитрия Крылова, в случае возврата ювелирных изделий Сергею Сафоничеву он вполне может найти на них покупателей. «Те неприятности, в которые попал Сафоничев, вряд ли кого из его постоянных клиентов смутят, — считает Крылов. — Все понимают, что, ​ когда бизнес в России оказывается под прессингом госорганов, это рабочие ситуации, они возникают постоянно».

Комментируя репутационные риски Сафоничева в связи с заключением экспертизы и заявлениями правообладателя о том, что возращенные вещи являются подделками, эксперт иронизирует: «Я не уверен, что репутация экспертов таможни намного выше, чем репутация самого Сафоничева. Уверен, что он будет говорить клиентам своего «клуба», что результаты экспертизы были сфальсифицированы в его интересах. И наверняка найдутся те, кто ему поверит».