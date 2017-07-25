Корпоративные ценные бумаги стали основным источником фондирования компаний

Несмотря на снижение ставок по кредитам, компании не стремятся их привлекать, а банки готовы по-крупному кредитовать наиболее качественных заемщиков. Это выливается в активный рост привлечений на облигационном рынке

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Корпоративные облигации в первом полугодии 2017 года стали основным источником привлечения финансирования корпоративными заемщиками, констатировал ЦБ в «Финансовом обозрении» за второй квартал (.pdf). «В первом полугодии на каждый рубль выданных банками кредитов приходилось почти 2 руб., вложенных в облигации российских компаний», — указывает Банк России, отмечая, что вложения в облигации наращивали также и небанковские финансовые посредники.

Интерес к банковским кредитам падал, несмотря на то что ставки по ним снижались. Так, стоимость краткосрочных кредитов организациям за первые пять месяцев года снизилась на 1,1 п.п., указывается в обзоре. Снижению ставок по кредитам способствовали ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России. С начала года она снизилась с 10 до 9%. Компании также стараются брать меньше банковских кредитов, опасаясь роста долговой нагрузки, объяснил регулятор. Еще одна причина слабого роста кредитования корпоративного сектора — осторожность банков, которые отдают предпочтение менее рискованным заемщикам, следует из обзора.

Кредитовать банки предпочитали опосредованно: через покупку выпущенных компаниями корпоративных облигаций — более ликвидный, чем кредиты, актив, говорится в пояснениях ЦБ.

Впрочем, большая активность юрлиц в финансировании через облигации заметна пока только по темпам прироста таких привлечений. В абсолюте портфели банковских долгов у компаний пока существенно больше (см. справку).

Кредиты против облигаций Объем кредитов банков компаниям нефинансового сектора на 1 июня 2017 года, по данным ЦБ, составил 29,6 трлн руб. Общий объем рынка рублевых облигаций в первой половине 2017 года — 16,64 трлн руб. Объем первичных размещений рублевых облигаций в первой половине 2017 года составил около 1,88 трлн руб., превысив на 40,3% показатель за аналогичный период 2016 года.

Финансирование по-крупному и с историей

Смещению приоритетов в финансировании компаний способствовал целый ряд факторов, отмечают опрошенные РБК эксперты. Ставки по облигациям ниже, чем по банковским кредитам, благодаря последовательному снижению ставки ЦБ для сдерживания темпов инфляции, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Кроме того, облигации более интересный и безопасный инструмент, в том числе и для банков, поскольку они дают возможность приобрести обязательства крупных эмитентов с рейтинговой оценкой и историей заимствования, а потом еще и привлечь финансирование в ЦБ под залог этих бумаг, рассуждает главный аналитик долговых рынков ГК «Регион» Александр Ермак.

В то же время позволить себе привлекать средства на финансовых рынках могут в первую очередь крупные компании. «Привлечение средств с помощью облигаций доступно в первую очередь крупным заемщикам с высоким рейтингом, именно эти компании и обеспечивают основной объем таких заимствований, — констатирует директор департамента казначейства и управления рисками дилерского холдинга «Рольф» Владимир Козинец. — Компаниям облигации интересны также и неценовыми параметрами — более либеральными требованиями по ковенантам (условиям досрочного погашения. — РБК), отсутствием залога».

Фото: Олег Яковлев / РБК

За счет ОФЗ

Немалую роль в росте рынка облигаций сыграла и госпрограмма по развитию кредитования. Привлеченные в рамках нее средства банки также могут размещать в облигации.

В прошлом году 30 банков получили 826 млрд руб. в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) в капитал с условием ежемесячно увеличивать кредитный портфель компаниям на 1%. Однако впоследствии банки добились возможности учитывать для этих целей вложения в облигации, рассказал РБК источник, знакомый с условиями корректировки программы. «Первоначально Минфин действительно ставил условием увеличение выдач кредитов, однако после многочисленных просьб банков согласился учитывать вложения в облигации компаний», — рассказал РБК источник, близкий к госорганам. По его словам, для соответствия уточненным требованиям подходят также бумаги, приобретенные компанией на вторичном рынке. «Хотя по большому счету это, конечно, уже не наращивание кредитования реального сектора», — рассуждает собеседник РБК.

«Вложения в облигации компаний приоритетных отраслей экономики входят в требования АСВ по увеличению кредитного портфеля компаниям в рамках программы ОФЗ», — пояснил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Эксперты ждут, что корпоративные заемщики сохранят спрос на привлечение средств через облигации в этом году. «Сейчас благоприятные условия для выпуска облигаций, на мой взгляд, объем размещений во втором полугодии увеличится», — считает Сергей Хотимский.

Для остальных

Компании, которые не имеют возможности выйти на финансовый рынок, банки кредитуют в основном в рамках правительственных целевых программ, на которые получают дополнительное финансирование, говорит Александр Ермак. Но, по словам экспертов, оно невелико. Кредитные же портфели банков постепенно будут расти, считают эксперты. «В то же время объем кредитов компаниям пусть медленно, но все-таки растет, в то время как ранее снижался, спрос на банковское кредитование растет везде: не только у крупных, но и у менее известных рынку компаний, а также в малом бизнесе», — отмечает Михаил Матовников.