Скидки для детей и чайников

Как работают новые программы льготного автокредитования

В июле россиянам стали доступны новые виды льготных автокредитов. Воспользоваться ими смогут покупатели первой в жизни машины и родители двух или более детей. РБК разобрался, насколько выгодны эти предложения

Фото: Тим Яржомбек для РБК

С 12 июля заработали новые программы льготного автокредитования — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», в рамках которых россияне могут получить единовременную скидку в размере 10% от стоимости покупаемой в кредит машины. Согласно постановлению правительства от 7 июля, воспользоваться первой программой смогут граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а второй — те, кто приобретает автомобиль впервые в жизни. Скидки по программам будут предоставляться на стадии уплаты первого взноса по стандартному льготному автокредиту.

Указанные программы дают дополнительные льготы в рамках программы субсидирования автокредитования. Весной премьер-министр Дмитрий Медведев продлил ее до конца 2017 года. При этом правительство повысило предельную стоимость автомобиля, на покупку которого можно оформить льготный кредит, с 1,14 млн до 1,45 млн руб. (с учетом страховки), а также установило максимальную ставку по такому кредиту на уровне 11,3%. Оформить льготный автокредит разрешено максимум на три года.

Перечень автомобилей, которые можно приобрести по программам льготного автокредитования несколько расширился. Однако в него по-прежнему входят российские машины или иномарки, собранные на территории России в этом и предыдущем годах.

Как поясняется в постановлении правительства, запуск двух подпрограмм в рамках большой программы направлен на поддержку местной автомобильной промышленности. На реализацию этой меры Минпромторг выделил 3,75 млрд руб., планируя продать не менее 58,35 тыс. машин.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), сейчас объем продаж автомобилей в России находится на самом низком уровне с 2009 года — в месяц дилеры реализуют 100–140 тыс. машин, тогда как в докризисные 2013–2014 годы продажи составляли в среднем 200 тыс. в месяц.

Какие банки участвуют в программе

Хотя постановление о новых программах уже вступило в силу, официальный перечень банков, которые будут предоставлять такие кредиты, еще не утвержден. Однако три банка-лидера по выдаче льготных автокредитов в 2016 году (по версии агентства «Автостат») — ВТБ24, Сбербанк и Росбанк — начали оформлять займы по новым правилам. Скидки по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» стали доступны в них на прошлой неделе. «Интерес к программам очень высокий. По состоянию на четверг, 20 июля, банк за четыре дня получил более 300 заявок на автокредиты с субсидией на первый или семейный автомобиль», — комментирует старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев.

Аналогичное число заявок получил к этому дню и Русфинанс Банк («дочка» Росбанка), сообщила директор департамента автокредитования банка Наталья Русова. А вот в дочерней структуре Сбербанка, занимающейся автокредитованием, Сетелем Банке, высокого спроса не зафиксировали. По данным пресс-службы Сетелем Банка, по состоянию на 20 июля банк получил 32 заявки на покупку автомобиля по программе «Первый автомобиль» и 43 заявки по программе «Семейный автомобиль».

Куда обращаться

Чтобы оформить кредит по одной из двух программ, покупатель должен обратиться к дилеру интересующей его марки либо в центр автокредитования при банке. В первом случае ему сперва нужно убедиться, что выбранный автосалон сотрудничает с банком, участвующим в программе субсидирования автокредитов, для этого необходимо проверить список дилеров-партнеров на сайте самой кредитной организации.

«Процедура получения кредита стандартная. Для заемщиков по программе «Семейный автомобиль» дополнительно требуется лишь подтвердить наличие двух и более несовершеннолетних детей, предоставив свидетельства о рождении», — рассказывает Алексей Токарев из ВТБ24. Клиентов, желающих оформить заем по программе «Первый автомобиль», ждет еще и проверка на наличие других средств передвижения по базам ГИБДД и бюро кредитных историй, добавляет банкир. Обладание мотоциклом и мопедом причиной для отказа в кредите не является.

Как и в случае с основной программой льготного автокредитования, ставка по кредитам, оформленным в рамках продуктов «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», рассчитывается по формуле «ставка по обычному автокредиту банка минус 6,7 п.п.», но она не может быть выше 11,3% годовых. Для сравнения: обычный автокредит в опрошенных РБК банках выдается под 15–16% годовых. Максимальный срок кредитного договора остается прежним — 36 месяцев. Однако помимо льготной ставки заемщики по этим программам получают еще и скидку в размере 10% от стоимости автомобиля, напоминает исполняющий обязанности председателя правления Сетелем Банка Михаил Шокин.

Размер первого взноса по льготным кредитам на «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль», согласно постановлению правительства, должен быть не меньше 20% от стоимости машины. Таким образом, благодаря скидке по одной из двух программ заемщик сможет заплатить первый взнос в размере лишь 10% от суммы кредита.

Правда, за дополнительные льготы по двум подпрограммам придется заплатить изначально несколько большими расходами. Дело в том, что в рамках стандартной программы льготного автокредитования на 2017 год первый взнос не обязателен. Еще один принципиальный момент, который отличает обычный льготный автокредит от займов по двум новым подпрограммам, — ограничение в количестве машин. Стандартный льготный автокредит позволяет заемщику покупать столько автомобилей, сколько ему позволяют финансовые возможности. А вот программой «Первый автомобиль» заемщик сможет воспользоваться только раз в жизни, а программой «Семейный автомобиль» — не больше одного раза в год.

Как выбрать кредит

Опрошенные РБК эксперты рекомендуют при выборе заранее посчитать процентную ставку и итоговую переплату по нему. «Такой подход дает клиенту полную картину его затрат за срок пользования кредитом, позволяет максимально объективно оценить, на какой период стоит брать кредит, а также выбрать продукт, подходящий именно этому клиенту», — говорит директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова. Максимально выгодный кредит можно оформить по специальным программам автопроизводителей, которые суммируются с льготными программами автокредитования от государства, для этого финансист советует заемщикам всегда узнавать у дилеров о текущих промоакциях и скидках.

Независимый финансовый консультант, доцент Финансового университета Саида Сулейманова отмечает, что при оформлении автокредита лучше отталкиваться не от процентной ставки, а от желаемой модели машины, под которую и подбирается кредитный продукт. Обязательно следует уточнить, существуют ли какие-то специальные требования у банка к заемщикам, участвующим в новых программах. В частности, нужно выяснить, сможет ли покупатель со временем поменять страховую компанию или передать автомобиль третьим лицам, говорит эксперт.