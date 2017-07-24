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Санкции оказались не такими жесткими
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Санкции оказались не такими жесткими
Газета № 129 (2626) (2407) 23 июл, 00:39
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Санкции оказались не такими жесткими
В конгрессе США нашли компромисс по новым мерам против РФ
Сенат и палата представителей США после нескольких недель разногласий согласовали законопроект об ужесточении санкций против России. Но компромиссный вариант оказался более мягким, чем исходная версия законопроекта
Фото: Zach Gibson / Reuters

Новый текст законопроекта об ужесточении американских санкций против России включает по меньшей мере пять содержательных изменений, которые делают его не таким жестким, как предполагала исходная версия. Первоначальный законопроект был одобрен сенатом США в середине июня (РБК анализировал его тут), внесенная в палату представителей 12 июля версия была идентичной. За это время правки в законопроект лоббировали Белый дом и американские нефтегазовые компании. И эта кампания дала результаты.

«Совкомфлот» может спать спокойно

Исходная версия законопроекта предлагала модифицировать санкционный режим, связанный с действиями России на Украине, так, чтобы предоставить министру финансов США возможность налагать санкции на российские государственные компании, работающие в «железнодорожном, судоходном или металлургическом и горнодобывающем секторах». В новой версии «судоходство» (shipping) исчезло. Это, в частности, значит, что больше нет угрозы для государственного оператора танкерного флота «Совкомфлот». Компания специализируется на морских перевозках нефти и нефтепродуктов, обслуживает нефтегазовые проекты на шельфе.

Власти давно хотят приватизировать часть «Совкомфлота», но постоянно откладывают сделку: в середине июня агентство Reuters сообщило, что правительство в очередной раз отложило сделку «из-за неблагоприятных рыночных условий».

Сроки кредитов для «Газпром нефти» и «Роснефти»

В первоначальном варианте законопроекта было предложено ужесточить секторальные санкции в отношении российских нефтегазовых компаний: сейчас американские компании могут кредитовать «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК и «Транснефть» на срок до 90 дней, а конгрессмены собирались урезать этот срок до 30 дней. В итоге выбран компромиссный вариант — 60 дней.

Речь идет не только о кредитах в узком смысле, но и об условиях оплаты товаров или услуг, закупаемых российскими компаниями у американских поставщиков: например, если российская нефтяная компания под секторальными санкциями покупает товар у американской, то оплата должна быть произведена в течение 90 дней (60 дней согласно законопроекту) — иначе американская компания нарушит санкционный режим.

Только «новые» нефтяные проекты

Конгрессмены предлагают модифицировать ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Сейчас американским компаниям запрещено поставлять товары, услуги или технологии для таких проектов, если их ведут «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» или ЛУКОЙЛ. Теперь же под этот запрет попадут и проекты, в которых одна из пяти указанных российских компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» — от 33%.

Хотя это потенциально расширяет список российских нефтяных проектов, в которых нельзя будет участвовать американцам, прежняя версия законопроекта предполагала гораздо более широкий запрет — на участие в глубоководных, арктических и сланцевых проектах, где есть любая российская энергетическая компания.

Еще более важная поправка — запрет на поставки американских товаров и технологий будет касаться только «новых» нефтяных проектов на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Иными словами, действующие на момент вступления закона в силу проекты не будут подпадать под ограничения.

Дональд Трамп (Фото: Zuma / Global Look Press)

Право Трампа отложить санкции

Хотя конгресс оставил в законопроекте все те положения, которые больше всего раздражали Белый дом (возможности президента США по приостановке или отмене санкций резко ограничиваются) ​, одна уступка все же есть. Она относится к той части санкций, которые законодатели требуют наложить на физические и юридические лица (включая иностранные), совершающие «существенные транзакции» с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ), Федеральной службой безопасности и другими государственными органами, отвечающими за разведку или оборону. Хотя таких лиц, сотрудничающих с российскими спецслужбами и подлежащих санкциям, должен определить сам президент, он же получит право отложить введение санкций, если хотя бы раз в полгода будет удостоверять конгрессменов в том, что лицо «существенно сокращает количество значимых транзакций» с российскими органами.

Палата представителей должна рассмотреть законопроект во вторник, 25 июля. Президент Дональд Трамп вряд ли решится наложить на него вето, учитывая «текущую политическую атмосферу», даже несмотря на то, что законопроект существенно ограничивает его полномочия по проведению внешней политики, сказали New York Times два высокопоставленных чиновника в администрации США. Кроме того, законопроект включает и санкции против Ирана и Северной Кореи, а от них Белому дому будет сложно отказаться, добавляет издание.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Белый дом , антироссийские санкции , конгресс США , Дональд Трамп
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