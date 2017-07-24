Автографическая национализация

ЦБ и Минэкономразвития предупредили о коллапсе рынка электронных подписей

Предлагаемая Минкомсвязью реформа в сфере электронной подписи приведет к полной ликвидации данного рынка, заявили в Минэкономразвития. Центробанк опасается потерь финансовых организаций от этого проекта

Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение на разработанные Минкомсвязью поправки в закон «Об электронной подписи», которыми предполагается передать функции выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) от частных компаний государству, следует из данных, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минэкономразвития России отмечает нецелесообразность принятия предлагаемого регулирования в связи со значительным объемом бюджетных расходов, наличием административных и иных рисков, способных негативно повлиять на развитие рынка по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов, ключей проверки электронной подписи, а также смежных отраслей экономики», — говорится в заключении, подписанном заместителем министра экономического развития Саввой Шиповым.

В документе также отмечено, что предлагаемое Минкомсвязью регулирование может привести к ликвидации рынка услуг по выдаче УКЭП как такового вместе с потерей всей созданной инфраструктуры, закрытию соответствующих организаций, увольнению квалифицированных сотрудников удостоверяющих центров. «Централизация механизма выдачи УКЭП, перевод выдачи УКЭП в разряд государственных услуг, повышенный размер государственной пошлины за выдачу УКЭП будут препятствовать широкому распространению современных технологий электронного документооборота среди граждан и юридических лиц, что не отвечает целям информатизации экономики, приведет к усложнению порядка взаимодействия хозяйствующих субъектов и государства», — говорится в документе.

Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина подтвердила РБК, что заключение об оценке регулирующего воздействия было направлено разработчику законопроекта — в Минкомсвязь. Ее представитель Анна Ахмадиева, в свою очередь, сообщила РБК, что министерство сохраняет свою позицию по законопроекту и будет вносить его на рассмотрение в правительство.

От частного к государственному

УКЭП является аналогом собственноручной подписи и позволяет юридическим и физическим лицам подписывать документы в электронном виде. Сертификаты и ключи электронной подписи выдаются аккредитованными Минкомсвязью удостоверяющими центрами (УЦ), по состоянию на 20 июля их более 450 по всей стране.

«УКЭП является необходимым инструментом осуществления электронных торгов, закупочной деятельности, а также получения государственных услуг в электронном виде. Электронной подписью пользуются миллионы граждан, индивидуальных предпринимателей, компаний и организаций. Бизнесу УКЭП нужна, например, для ведения электронного документооборота, получения справок, удаленного доступа к банковскому счету. Граждане используют УКЭП для сдачи отчетностей в Федеральную налоговую службу», — рассказывает президент ассоциации «Разработчики и операторы систем электронных услуг» (РОСЭУ) Юрий Малинин.

Согласно статистике крупных участников рынка, среди которых компании «СКБ Контур» и «Инфотекс Интернет Траст» (данные есть в распоряжении РБК), к началу 2017 года в России было выдано более 3,5 млн УКЭП, и их количество растет не менее чем на 30% ежегодно. Средняя цена за полный комплект УКЭП — 1,4 тыс. руб. Мировой рынок электронной подписи, по данным MarketsАndMarkets, в 2016 году составил $662,7 млн.

В марте 2017 года Минкомсвязь обнародовала законопроект с изменениями в процедуру выдачи УКЭП. Поправками предлагается лишить частные компании права выдавать УКЭП и передать данную функцию нескольким государственным структурам. В отчете к законопроекту говорится, что он призван устранить нарушения при идентификации граждан при выдаче УКЭП, так как ведомства не могут «всецело доверять информации, внесенной в квалифицированный сертификат УЦ». В конце 2016 года для устранения проблемы был принят закон, вводящий штрафы до 500 тыс. руб. для центров, выдавших сертификат с заведомо недостоверной информацией о его владельце.

В отзыве Минэкономразвития отмечено, что фактически проект акта предполагает проведение коренной реформы системы аккредитованных удостоверяющих центров. Вместо существующей сети частных УЦ государству необходимо будет создать собственную инфраструктуру для выдачи электронных подписей. На закупку оборудования и лицензий на софт государственным УЦ придется потратить до 150 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. ежегодно будут уходить на фонд оплаты труда. Компенсировать эти расходы предполагается за счет взимания пошлины в размере 2,5 тыс. руб. за выдачу УКЭП, что на 40% выше текущих цен, говорится в заключении Минэкономразвития. Там также говорится, что помимо расходов на воссоздание соответствующей инфраструктуры Минкомсвязь не учла потери бюджетной системы России от налоговых поступлений. Недополучение бюджета от сборов налога на доходы физических лиц Минэкономразвития оценивает в 2 млрд руб.

«Замена конкурентного рынка из более чем 400 участников государственной монополией также может негативно повлиять на развитие научного потенциала в области разработки программного и аппаратного обеспечения криптографической защиты информации, в котором активно участвуют коммерческие удостоверяющие центры», — написал Савва Шипов. Речь идет, например, о применении электронной подписи в облачных технологиях и на сим-картах.

Фото: Олег Яковлев / РБК Всеобщий протест

Против нового законопроекта выступил и Центробанк. 30 июня заместитель председателя правления ЦБ Ольга Скоробогатова направила обращение с критикой данного законопроекта в некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (есть в распоряжении РБК). «Отдельные положения законопроекта в части исключения возможности аккредитации УЦ, являющихся юридическими лицами, не поддерживаются Банком России, поскольку их принятие может привести к ряду негативных последствий для участников финансового рынка, в том числе финансовым потерям кредитных организаций в связи с невозможностью использования собственных удостоверяющих центров, аккредитованных ранее, а также снижению доступности и качества и повышению стоимости услуг по созданию и обслуживанию ключей квалифицированных электронных подписей», — пишет Скоробогатова. Собственные УЦ для выдачи электронных подписей есть у Сбербанка, Альфа-банка, группы ВТБ, Московского индустриального банка и др. В ЦБ не ответили на запрос РБК.

«Электронная подпись из узкопрофильного инструмента для сдачи отчетности в контролирующие органы превратилась в товар первой необходимости. Новые сферы применения УКЭП появляются ежегодно по причине активного развития электронного документооборота», — отмечает эксперт УЦ «СКБ Контур» Михаил Добровольский. Он говорит, что она используется во множестве государственных систем, таких как электронные больничные, отправка документов в суды, а также для обмена электронными счетами-фактурами и договорами. «На текущий момент уже насчитывается более 100 сценариев применения электронной подписи. Фактически все сферы жизни становятся доступными в электронном виде. Не вызывает сомнений, что рынок электронной подписи будет развиваться с каждым годом все активнее, и в данный момент критически важно создавать правильные условия для этого. Одним из важнейших аспектов является сохранение конкурентной основы деятельности УЦ и продуктивное использование наработанных технологий», — говорит Добровольский.

Предлагаемое Минкомсвязью регулирование в первую очередь может затронуть сферу электронных госзакупок и электронных госуслуг для населения и бизнеса, от него может пострадать и сфера трансграничных электронных торгов в рамках Евразийского экономического сообщества, «члены которого лишь относительно недавно договорились об общих правилах игры», говорит Юрий Малинин из РОСЭУ. «Если сократить число УЦ с нынешних 450 до нескольких государственных, можно представить, какие очереди возникнут на получение новых сертификатов УКЭП. А без них остановится коммерция в сфере B2B и B2G», — говорит Малинин.