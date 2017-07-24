Siemens выкручивается из крымских турбин

Чем грозит России приостановка сотрудничества с немецким концерном

Корпорация Siemens объявила о приостановке сотрудничества с российскими госкомпаниями после скандала с поставкой газовых турбин в Крым. Эти меры не помешают российской энергетике, говорят эксперты

Фото: Michaela Rehle / Reuters

«Решительные меры»

Немецкий Siemens заявил 21 июля, что предпримет «решительные меры» и уже приостановил сотрудничество с российскими госкомпаниями после скандала с поставкой турбин его​ производства в Крым. Компания получила «достоверную информацию» о том, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года «Технопромэкспорту» («дочка» «Ростеха», строит две электростанции в Крыму) в Краснодарский край, были «локально модифицированы и незаконно перемещены» на полуостров. «Это действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку Siemens, оно подорвало доверие и нарушило правила ЕС (санкции, запрещающие поставки оборудования в Крым)», — сообщила пресс-служба компании​.

Теперь Siemens решил продать 45,7% подрядчика «Интеравтоматика», который, по данным Reuters, участвует в запуске турбин в Крыму (еще один совладелец — «Технопромэкспорт») и отзовет своих представителей из наблюдательного совета этой компании. Siemens также «запустил процесс разрыва» лицензионных соглашений с российскими фирмами, какими, представитель Siemens не уточнил.

Также немецкая компания приостановила поставку оборудования российским госкомпаниям. Поставки возобновятся после того, как Siemens разработает дополнительные меры контроля за поставками и установкой аппаратуры в обозначенном в контракте месте. Доставлять и устанавливать оборудование теперь будут только сотрудники Siemens, а новые контракты смогут заключать только «Сименс Технологии газовых турбин» (65% у Siemens, 35% у «Силовых машин») и стопроцентная «дочка» концерна — OOO «Сименс».

Siemens также предложил «Технопромэкпорту» продать ему обратно поставленные в Крым турбины, сообщила компания. Представитель «Ростеха» не ответил на вопросы РБК, готова ли корпорация на этот шаг и может ли «Технопромэкпорт» выкупить долю Siemens в «Интеравтоматике». Продавать, наверное, уже поздно, считает человек, близкий к одному из участников проекта. Если бы в Siemens действительно хотели не допустить поставки в Крым и выкупить турбины, там могли бы сделать это осенью 2016 года, когда была реальная возможность, полагает он. Но тогда стороны не договорились о цене: Siemens хотел выкупить турбины дешевле контракта, вспоминает другой источник РБК, близкий к Siemens. Представитель Siemens это не комментирует.

Подрядчику развяжут руки

Если немецкий концерн выйдет из состава акционеров «Интеравтоматики», компания получит свободу действий: сможет самостоятельно запустить турбины в Крыму и одновременно не подставить Siemens под удар, говорит источник, близкий к «Интеравтоматике». Турбины можно запустить с помощью контроллеров — автоматических систем управления, через которые, в частности, регулируется объем подачи газа, поясняет собеседник РБК. Однако, продав долю в «Интеравтоматике», Siemens может закрыть доступ к контроллерам. Тогда российские специалисты могут написать собственный софт для управления турбинами, такие случаи уже были, утверждает источник, на это может уйти несколько месяцев.

Обычно, если устанавливается гарантийное оборудование Siemens, для шеф-монтажа приезжают немецкие специалисты, но они только контролируют процесс: 80% работ выполняется россиянами, говорит топ-менеджер крупной энергокомпании. После выхода Siemens из «Интеравтоматики» «Технопромэкспорт» еще и сэкономит на запуске: «выписать» зарубежных «шефов» стоит несколько миллионов евро, говорит топ-менеджер другой энергокомпании. Представитель «Интеравтоматики» не ответил на запрос РБК.

Производство газовых турбин Siemens (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

С какими именно российскими компаниями Siemens планирует расторгнуть лицензионные соглашения, представитель концерна не говорит. Речь может идти о каком-то вспомогательном оборудовании, основное — турбины — Siemens производит только на совместном предприятии с «Силовыми машинами» «Сименс Технологии газовых турбин», напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Если вспомогательное оборудование не будет производиться в России, Siemens все равно придется его поставлять, но из-за рубежа: о прекращении поставок самих турбин речи не идет, рассуждает Пикин. Это приведет к удорожанию поставок Siemens, так что концерн будет проигрывать другим производителям, считает он. «Прямые аналоги турбин Siemens производятся в Италии компанией Ansaldo, в Иране заводом MAPNA, турбины аналогичного класса есть у американской GE и у японcкой Mitsubishi», — сказал «Интерфаксу» председатель совета директоров компании «Ротек» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, занимается производством электроэнергетического оборудования) Михаил Лифшиц.

Справятся без Siemens

Решение Siemens заморозить поставки оборудования госкомпаниям никак не скажется на их работе, считает Пикин. Электростанции в России строятся по договорам о предоставлении мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций с доходностью около 14% за счет повышенных платежей промышленных потребителей), но программа ДПМ практически завершена, напоминает он. По данным НП «Совет рынка», в рамках этой программы нужно достроить энергоблоки на 11 электростанциях, среди них объекты госкомпаний «РусГидро», «Росэнергоатома», «Газпром энергохолдинга» и «Интер РАО». Но, например, «РусГидро» строит ГЭС на оборудовании «Силовых машин», напоминает Пикин. К тому же у этой компании есть четыре новых проекта на Дальнем Востоке, но и там турбины Siemens не используются, говорит представитель компании. «Интер РАО» достраивает блок на Пермской ГРЭС на оборудовании Siemens, но турбина была доставлена туда несколько лет назад. А «Росэнергоатом» вовсе не использует оборудование немецкого концерна, сказал РБК представитель холдинга. «Газпром энергохолдинг» обсуждает строительство ТЭС в Грозном, однако представитель компании отказался уточнить, какие турбины будут использоваться для этого проекта. С большой долей вероятности это будут машины GE или Mitsubishi, сказал РБК источник, близкий к правительству.

Новых мегастроек в России пока нет, констатирует Пикин. Время от времени обсуждаются планы возвести новые электростанции на Дальнем Востоке, но там удобнее и дешевле с точки зрения логистики и дальнейшего обслуживания использовать китайское оборудование, объясняет эксперт.

Никаких катастрофических последствий для российской энергетики от «решительных действий» Siemens не будет, согласен Лифшиц. Правительство, приняв решение о поставках турбин в Крым, было готово и к худшему развитию событий: просчитывался вариант, когда Siemens полностью ушел бы из страны, рассказывает собеседник РБК, близкий к кабинету.

Рынок на $24 млрд

Пока крупных строек в России действительно нет, но обсуждается масштабная программа модернизации, напоминает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Идея такая: энергокомпании почти достроили дорогие ДПМ-объекты, повышенный платеж за которые действует в течение десяти лет после ввода, но его можно не снижать, а за счет этих денег модернизировать все энергоблоки старше 50 лет, рассказывает аналитик. Минэнерго планирует принять нормативно-правовые акты о модернизации уже в 2017 году, говорил министр энергетики Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Renaissance Capital, модернизация может начаться в 2019–2020 годах и затронуть около 45 ГВт мощности. Стоимость такой программы — $24 млрд, причем 60% этой суммы придется на оборудование, указывает Скляр. Россия может стать масштабным рынком сбыта для Siemens, в то время как в мире ввод энергомощностей, работающих на ископаемых видах топлива, сокращается, говорит аналитик. В этих условиях немецкий концерн вряд ли будет продавать долю в СП с «Силовыми машинами», предполагает он. Представитель Siemens не комментирует дальнейшие шаги на российском рынке.