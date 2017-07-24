Доходы пилотов поднимут на новую высоту

«Аэрофлот» объявил о ежеквартальном поощрении летчиков

«Аэрофлот» ежеквартально будет выплачивать до 240 тыс. руб. пилотам за безупречную работу. Таким образом перевозчик собирается удержать пилотов, которые начали массово уходить в иностранные авиакомпании, считают эксперты

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правлением «Аэрофлота» принято решение с 1 октября 2017 года ввести дополнительную систему поощрения пилотов — ежеквартальные премии «за добросовестную, продолжительную и безупречную работу», следует из сообщения перевозчика.

При стаже от одного года до двух лет авиакомпания будет выплачивать 75 тыс. руб., при стаже от двух до трех лет — 150 тыс. руб., при стаже более трех лет — 240 тыс. руб.

Как следует из сообщения перевозчика, это очередной шаг по обеспечению достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов. «Аэрофлот» надеется, что такие меры поддержки помогут удержать высококвалифицированных пилотов.

В июне «Коммерсантъ» сообщал о массовом переходе на работу в Азию. По данным газеты, за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов (около 100 из них — в Китай), еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Массовые уходы персонала коснулись также авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».​

Спрос на пилотов в Китае продолжит оставаться высоким в течение нескольких лет, несмотря на большой приток иностранных летчиков, сообщил РБК представитель европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation. По его словам, это обусловлено активным строительством новых аэропортов и увеличением трафика китайских авиакомпаний. По итогам 2016 года, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем пассажирских авиаперевозок Китая вырос на 11,8%, до 487,8 млн человек.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 сообщал, что в компании есть дефицит российских КВС (командир воздушного судна. — РБК), и подтвердил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше». Как сообщал представитель перевозчика со ссылкой на слова Савельева, авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста», поскольку второй пилот получает 320–350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб.

Для привлечения летного состава 13 июня «Аэрофлот» ввел единовременную выплату при трудоустройстве летного состава: для командира воздушного судна — 650 тыс. руб., для второго пилота — 350 тыс. руб. При этом платить будут только тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в авиакомпанию или которые вернулись спустя больше трех лет после увольнения.

«Это не решение проблемы с оттоком пилотов за границу. Необходимо комплексно повышать зарплаты летному составу», — отметил президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. По его словам, в этом случае выплаты будут зависеть «от доброй воли начальника» и могут привести к разобщению коллектива.

Редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что такая практика распространена в авиакомпаниях. «Расходы «Аэрофлота», несомненно, увеличатся, но для перевозчика выплаты премий обойдутся дешевле, чем значительная индексация зарплат», — добавляет он.

На конец первого квартала 2017 года в «Аэрофлоте» работало около 2,2 тыс. пилотов и КВС. По расчетам старшего партнера консалтинговой группы «НЭО Центр» Александра Шкребело, при средней зарплате около 400 тыс. руб. удовлетворение требований профсоюза (индексация зарплаты на 38%) обошлось бы авиакомпании в дополнительные 5 млрд руб. в год, тогда как ежеквартальные премии до 240 тыс. руб. потребуют не более 3 млрд ежегодных расходов. По оценкам аналитика «ВТБ Капитала» Ольги Болтрукевич, расходы «Аэрофлота» на персонал вырастут на 2,2 млрд руб. в 2017 году и на 4 млрд руб. в 2018 году.

Согласно годовому отчету «Аэрофлота», расходы на оплату труда в 2016 году увеличились на 16,3%, до 64,7 млрд руб., что составило 13% от общей выручки компании. ​Ежеквартальные премии вместе с единовременными выплатами при трудоустройстве нового летного состава приведут к дополнительному росту расходов «Аэрофлота» на персонал на 3% в 2017 году и на 5% в 2018-м, считает Болтрукевич. При этом показатель EBITDA снизится на 3–4%, добавляет она.

Представитель авиакомпании «Россия» отказался комментировать возможность введения дополнительных поощрений для пилотов. В пресс-службе «Победы» не ответили на запрос РБК.