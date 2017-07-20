Отдохнуть от платежей

Как правильно сделать перерыв в возврате кредитов

Заемщикам, которые испытывают проблемы с обслуживанием кредита, банки нередко предлагают кредитные каникулы. РБК разобрался, как работает этот инструмент и что нужно сделать, чтобы получить передышку в платежах

Фото: Villa Bonch для РБК

​Кредитные каникулы — это изменение первоначальных зафиксированных в договоре условий кредитования, которое выражается в предоставлении заемщику отсрочки по платежам, пояснили РБК эксперты, уточнив, что условия таких отсрочек и их продолжительность определяются каждым конкретным банком.

По словам партнера коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Павла Хлюстова, в настоящее время в России отсутствует законодательное регулирование кредитных каникул. Закон «О потребительском кредите» не содержит четкого механизма взаимодействия банка и клиента в случае, если последний хотел бы сделать паузу в платежах. Поэтому сторонам приходится опираться на ст. 451 ГК РФ, которая допускает, что существенное изменение обстоятельств, которые стороны учитывали при заключении договора, является основанием для пересмотра его условий.

При этом кредитор не обязан предоставлять заемщику отсрочку, отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Однако, по его наблюдениям, с введением процедуры банкротства физических лиц банки стали охотнее идти навстречу заемщикам. Прекращение выплат по договору кредитования создает больше проблем для кредитора, чем для заемщика, поясняет Шевченко. «В перспективе банк может пополнить портфель просрочки, а задолженность придется взыскивать. Если кредит не обеспечен залоговым имуществом, на которое можно обратить требования, заемщик может объявить себя банкротом. В этом случае банк может вообще ничего не получить», — отмечает юрист.

Часто ли банки соглашаются на каникулы

Опрошенные банки из топ-10 по объему розничного кредитного портфеля (рейтинг Frank Research Group) сообщили РБК, что они в том или ином виде идут на предоставление кредитных каникул.

В Сбербанке это один из возможных инструментов реструктуризации задолженности для клиентов, которые испытывают сложности в обслуживании кредита. «Другими опциями могут быть увеличение срока кредита, изменение графика платежа и т.п., — рассказал представитель пресс-службы Сбербанка. — Условия реструктуризации устанавливаются для клиента индивидуально».

В банках ВТБ (розничный бизнес) и ВТБ24 также доступны кредитные каникулы. Проникновение этой услуги в портфель кредитов наличными розничного бизнеса ВТБ составляет около 10%. «ВТБ24 в первом полугодии 2017 года относительно показателей 2016 года зафиксировал двукратный рост спроса на услугу кредитные каникулы в рамках продукта «Кредит наличными», — отметили в пресс-службе банка.

По оценкам руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Станислава Тывеса, в месяц банк получает несколько сотен заявлений на реструктуризацию, одним из видов которой являются каникулы. «Банк совместно с заемщиком вырабатывает решение, которое лучше всего подходит для его ситуации, — объясняет Тывес. — Это необязательно должны быть кредитные каникулы. Например, если финансовые трудности носят долгосрочный характер, может быть проведена пролонгация срока кредита, по итогам которой платеж снижается на постоянной основе».

Какие бывают каникулы

Как выяснил РБК, российские банки представляют каникулы трех форматов: в рамках реструктуризации задолженности, в рамках сотрудничества с конкретным застройщиком (ипотека), в рамках отдельных акций лояльности или как дополнительную услугу.

В первом случае, если клиент потерял работу или серьезно заболел, он должен обратиться в банк с соответствующим заявлением. «Как правило, чтобы решить возникшие финансовые затруднения и войти в обычный график платежей, клиенту хватает полгода, — рассказывает директор департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют Банка Антон Павлов. — Кроме каникул по оплате основного долга банк может предложить другие способы для восстановления платежеспособности, например, увеличить срок кредита (если позволяет возраст клиента) и уменьшить ежемесячный платеж».

Во втором случае банк совместно с застройщиком выстраивают для ипотечных заемщиков схему платежей таким образом, чтобы те в течение первого времени либо не вносили платежи совсем, либо платили только их часть. Такой вариант практикуют, например, Абсолют Банк и «ДельтаКредит». «Наши «Ипотечные каникулы» — это программа, в рамках которой можно первый один или два года платить каждый месяц в два раза меньше, например, когда ты ждешь, что дом достроится, и продолжаешь жить в съемном жилье», — рассказывает представитель банка «ДельтаКредит». У Абсолют Банка действует аналогичная программа с застройщиком из Казани. «По ее условиям заемщик в течение 12 месяцев не вносит платежи по кредиту — не выплачивает ни проценты, ни тело кредита», — рассказывает Антон Павлов.

Каникулы третьего типа доступны, в частности, в банках ВТБ (розничный бизнес) и ВТБ24. Там на них могут претендовать не только клиенты с проблемами, но и те, кто не испытывает сложностей с текущими доходами. «Услуга «кредитные каникулы» интересна клиентам, желающим увеличить свой бюджет на крупную покупку или ремонт, поехать на отдых всей семьей и т.д.», — пояснили РБК в пресс-службе ВТБ24. Разовый перенос платежа в ВТБ стоит 10% от его размера, но не менее 1199 руб.; перенос двух платежей также стоит 10% от их суммы, но не менее 1499 руб. В ВТБ24 стоимость услуги «кредитные каникулы» зафиксирована и составляет 2000 руб.

В Почта Банке, где нет сложных кредитных продуктов, а средний чек по кредитам наличными составляет порядка 200 000 руб., каникулы для клиентов не предусмотрены, однако есть похожая по сути опция. «Заемщики могут воспользоваться услугой «Пропускаю платеж», — рассказал РБК вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. — Она позволяет клиенту не испортить свою кредитную историю и при возникновении непредвиденных финансовых трудностей пропустить один ежемесячный платеж, предварительно уведомив об этом банк». По его словам, за последний год такой возможностью воспользовались около 75 тыс. клиентов Почта Банка.

Опция «Пропуск платежа» доступна и клиентам банка «Хоум Кредит». Заемщик может не вносить один ближайший ежемесячный платеж. В результате этого увеличивается срок кредита, но размер ежемесячного платежа и процентная ставка по кредиту не изменятся. Такая услуга подключается заранее, в рамках программы «Финансовая защита экспресс». Ее подключение обойдется клиенту в 5000 руб.

Как претендовать на каникулы

По словам юриста Дмитрия Шевченко, среди обстоятельств, которые могут быть признаны банком достаточными для предоставления отсрочки, можно назвать потерю единственного источника дохода, тяжелое заболевание заемщика или близкого родственника, требующее дорогостоящего лечения и ухода за больным, смерть кормильца, потерю имущества, декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком.

Перед визитом в банк следует подготовить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения заемщика. «В банк необходимо принести заявление, копию трудовой книжки, если проблемы со здоровьем — понадобится справка от врача», — приводит пример Антон Павлов из Абсолют Банка. Адвокат Павел Хлюстов также полагает, что рассчитывать на благосклонность банка можно, если убедить его, что трудности носят временный характер и вскоре клиент вновь станет платежеспособным.

Впрочем, отсрочку также можно получить и без существенных изменений обстоятельств. «Это возможно, например, при наличии безупречной кредитной истории, высокого рейтинга, наличии ценного залогового имущества», — перечисляет Дмитрий Шевченко. «Общих требований к заемщикам нет, каждая заявка рассматривается индивидуально», — добавляет Станислав Тывес из Райффайзенбанка. При возникновении трудностей с обслуживанием кредита нужно первым делом идти в банк, рассказывать о своих трудностях и обсуждать возможность отсрочки платежа, резюмирует он.