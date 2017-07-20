Граждан обложат новациями

Эксперты Института Столыпина разработали проект налоговой реформы

Собственную налоговую реформу решили подготовить эксперты Института Столыпина. Они предлагают ввести льготы для промышленных предприятий и увеличить вычеты для граждан

Борис Титов​ (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Институт экономики роста имени Петра Столыпина (его наблюдательный совет возглавляет уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов) разработает собственную концепцию налоговой системы. В материалах к проекту концепции (есть у РБК) предлагается обеспечить децентрализацию бюджета в пользу регионов и ввести «налоговые новации» для граждан. Реформирование налоговой системы, по задумке Столыпинского клуба, должно пройти в два этапа. «Никаких резких движений» до перехода российской экономики к стабильной траектории роста делать нельзя, говорит директор Института Столыпина Анастасия Алехнович.

Стимулирование и вычеты

На первом этапе авторы помимо обеспечения стабильности налоговой системы и развития предпринимательской активности (об этих абстрактных задачах не раз говорили и представители финансово-экономического блока правительства) предлагают стимулировать рост новых производств и повысить производительность труда. Ориентир — снижение средней налоговой нагрузки на компании до 35% от их прибыли. Сейчас фактическая совокупная ставка налогов для российской компании среднего размера составляет 47,4% от прибыли (из них 36,1% — это налоги на труд), по данным исследования PwC и Всемирного банка Paying Taxes — 2017.

Минфин в оценке налоговой нагрузки оперирует макропоказателем отношения совокупных налоговых платежей к ВВП. По данным ведомства, фискальная нагрузка в 2016 году составила 29,95% ВВП (включая неналоговые платежи, которые составляют менее 1% ВВП). Исходя из закона о трехлетнем бюджете и обязательства Минфина не повышать налоговую нагрузку, с 2019 года максимальная нагрузка на бизнес должна быть зафиксирована на уровне 31,6% ВВП, говорил на парламентских слушаниях 18 июля глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Среди фискальных мер для бизнеса, которые предлагают эксперты Бориса Титова, — пониженная ставка страховых взносов для промышленных предприятий (14% вместо действующих 30%) с высокопроизводительными рабочими местами, ускоренная амортизация высокотехнологичного оборудования (с коэффициентом 2), повышение коэффициента (с текущих 1,5 до 2), применяемого к расходам на НИОКР, на которые можно уменьшать налогооблагаемую прибыль, перечисляет Алехнович.

Институт Столыпина также предлагает новый формат бюджетного правила: в случае роста налоговых доходов возвращать 50% такого прироста в экономику путем снижения ставок или предоставления дополнительных льгот. Эти предложения содержались еще в «Стратегии роста» Титова — тогда они были подготовлены по итогам исследований на микроэкономическом уровне, сейчас этот подход подтвердился и на макроуровне, уверяет Алехнович.

Но к расширению льгот скептически относится Минфин. Они «не являются объектом бюджетного контроля, учета и оценки эффективности», пишет ведомство в программном документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики». С точки зрения бюджета льготы — это потери бюджета или налоговые расходы. «Налоговые расходы зачастую устанавливаются и применяются без ограничения срока действия, в то время как прямые бюджетные расходы ограничиваются периодом действия соответствующего закона о бюджете​ либо государственной программы», — указывает Минфин.

Налоги не единственный тормоз развития промышленности, снижение ставок не решает всех ее проблем, рассуждает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Промышленность не может быть конкурентоспособна только при предоставлении льгот, предприятия должны работать в равных условиях, подчеркивает она: «Я это [предложения по льготам] вижу не как меру стимулирования​, а как меру закрепления неэффективности экономики».

Конкурирующая со «Стратегией роста» программа Центра стратегических разработок Алексея Кудрина масштабных налоговых изменений не предполагает. Кудрин лишь говорил, что его центр настаивает на отказе от увеличения фискальной нагрузки в следующие шесть лет (имеются в виду и налоги, и неналоговые сборы), исключениями станут лишь налоговый маневр в нефтяном секторе и возможное возвращение к некоторым акцизам.

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Новации для граждан

Еще одна мера первого этапа налоговой реформы, которую предлагает Столыпинский клуб, — «налоговые новации для физических лиц». В основном они связаны с налоговыми вычетами, уточняет Алехнович. Под «новациями», например, подразумевается увеличение (в четыре раза) расходов на образование и лечение, подлежащих налоговому вычету, а также включение в базу для расчета налогового вычета всего объема страховых взносов и налогов, уплачиваемых физическим лицом.

Существующие налоговые вычеты и так неплохие, но они не пользуются спросом из-за низкой финансовой грамотности и бюрократии, объясняет Суслина. Увеличение суммы вычетов или введение новых «не будут иметь существенных макроэкономических последствий», а лишь повлияет на доходы бюджета, уверена она.

Самое обсуждаемое налоговое предложение последнего времени — налоговый маневр, предполагающий рост НДС (с 18%) и снижение страховых взносов (с 30%). Минэкономразвития предлагало установить обе ставки на уровне 21% (ведомство до сих пор настаивает на таком варианте, говорил собеседник, знакомый с предложениями министерства), Минфин же склоняется к варианту «22/22» — такой подход будет нейтральным для бюджета, в то время как «21/21» приведет к выпадению доходов. Снижение прямых налогов на производство, в частности на фонд оплаты труда, прописано и в планах Столыпинского клуба (это второй этап реформы). Компенсировать это следует за счет роста налогов на природную ренту, а также на потребление. Сосредоточиться, по замыслу экспертов Титова, нужно на «сверхпотреблении». Такой подход оправдан, потому что «для граждан с высоким доходом нагрузка ниже, крупный бизнес (в том числе сырьевой) имеет дополнительные преференции», говорится в материалах.

«Радикальная» децентрализация «Налоговая система чрезмерно централизована: малая часть налоговых доходов остается на региональном и местном уровнях, что лишает регионы и муниципалитеты мотивации в создании условий для развития бизнеса, борьбе с теневым сектором», — пишут авторы концепции Столыпинского клуба. В России 88% — дотационные регионы, отмечают они. По формальным показателям бюджетная система России относительно децентрализована, отмечает ведущий кредитный аналитик S&P Карен Вартапетов. «Однако реальная децентрализация, то есть степень автономии регионов в принятии налогово-бюджетных решений, крайне ограничена, она даже ниже, чем в некоторых странах с формально унитарной формой государственного устройства (Испания, Италия, многие страны Восточной Европы)», — говорит Вартапетов. Федеральным центром регулируется свыше 80% доходных источников регионов, в частности почти все налоговые доходы, большая часть решений по расходной части также продиктована планами государства, указывает эксперт. «Гиперцентрализация бюджетной системы отчасти объективна из-за значительного регионального неравенства: большая часть налоговых доходов собирается в четырех-пяти регионах РФ. С другой стороны, она лишает регионы стимулов к развитию местной экономики, генерированию налоговых доходов», — поясняет Вартапетов. Но при нынешней конструкции бюджетной и пенсионной систем провести децентрализацию крайне сложно, подчеркивает он.

«Умная» настройка

Столыпинский клуб предлагает создать «систему налоговых инструментов, позволяющих осуществлять «тонкую настройку» экономики. Под этим термином понимается «введение «умных», диверсифицированных ставок». Они должны «стимулировать экономический рост и выравнивать неравенство доходов в экономике», увязать их следует с бюджетной и социальной политикой, отмечает Алехнович.

В основу «умной» политики должны лечь big data, по итогам анализа налоговая система должна «стать более нацеленной на сегменты с высокими доходами», отмечают эксперты Столыпинского клуба.

Впрочем, скрестить бюджет и налоги с big data рассчитывают не только соратники Титова — об этом и так говорит правительство. «Задача — цифровизация и интеграция всех потоков данных в единое информационное пространство налогового администрирования. Это и электронные счета-фактуры НДС, данные Таможенной службы, данные о розничных продажах, которые мы будем собирать от контрольно-кассовой техники в единую базу, в единое облако и которые будут анализироваться Налоговой службой. Это и системы прослеживаемости», — говорил на бюджетных слушаниях министр финансов Антон Силуанов. Big data, по его словам, «позволят кратно сократить теневой сектор, где не платятся сегодня налоги».

Хотя все конкретные планы, заложенные в налоговую концепцию, пока не раскрываются, Столыпинский клуб уже просчитал эффект от ее реализации. ВВП до 2025 года должен расти на 2–3,5% в год (вместо нынешних 1,5–2%), а темпы роста инвестиций должны увеличиться почти до 9–10%. Доходы бюджета в первые два года могут быть чуть ниже, чем при нынешних условиях, однако это, по расчетам Столыпинского клуба, компенсируется позже — в 2025 году при реформе бюджет получит на 6,6 трлн руб. доходов больше, чем в тот же год при нынешней системе, уверены авторы концепции.