Инфляция шокирует банки

Аналитики предсказывают снижение маржи кредитных организаций

Переход к запланированной ЦБ низкой инфляции в 4% существенно снизит прибыльность банковского бизнеса. Быстро перестроиться смогут не все, прогнозируют аналитики

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В конце прошлой недели Райффайзенбанк выпустил обзор, в котором оценил риски от стабилизации инфляции в РФ на уровне 4%, который уже почти достигнут. В документе «Банковская система: готовы ли банки к инфляции в 4%» говорится, что основным риском аналитики Райффайзенбанка считают существенное сжатие чистой процентной маржи банков (разница между процентными доходами и расходами). В условиях прекращения притока средств во вклады (они растут лишь на величину капитализации процентов) и низкого спроса на кредиты со стороны высококачественных заемщиков дальнейшее снижение ключевой ставки будет в большой степени транслироваться в сужение процентной маржи, а значит, и общей прибыльности банков, говорится в обзоре.

Сейчас, по оценкам Райффайзенбанка, средняя процентная маржа по банковской системе составляет 4,9%. Авторы обзора ожидают, что этот показатель может сократиться на 2 п.п. в случае дальнейшего снижения ключевой ставки до целевого значения в 6,5–6,75% годовых с целью достижения целевого уровня по инфляции в 4% на конец 2017 года.

Критический взгляд

С оценками Райффайзенбанка согласны и аналитики в других банках. «Транзит от высокой к низкой инфляции связан с рядом шоков для экономики и банковской системы в частности», — говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его подсчетам, банковская маржа снизится примерно на четверть, что сделает невозможным выход кредитных организаций на докризисную рентабельность. ​По прогнозам Матовникова, при инфляции в 4% кредитные ставки могут опуститься до уровня 6–7% годовых, депозитные же ставки вернутся к уровню, близкому к уровню инфляции. В итоге, согласно прогнозам эксперта, чистый процентный доход уже не вернется к докризисному уровню: если в 2014 году он составлял 4,2%, сейчас — 2,7%, то в 2020 году его рост остановится на 2,8%.

Как говорит главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик, снижение инфляции и ключевой ставки потребует от банков адаптации к новым условиям — концентрации на тех инструментах, которые будут демонстрировать хороший доход, — это ипотечное кредитование, кредитование МСБ, комиссионные продукты, перечисляет экономист. Но стартовые позиции банков разные, и ряд кредитных организаций может оказаться не вполне готовым к новым условиям, считает он.

«Новые условия могут стать шоком для многих средних и мелких банков, так как вряд ли они смогут радикально перестроить бизнес за несколько лет», — полагает и старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.

Максим Орешкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Хотя инфляция в РФ, по данным Росстата, в июне разогналась до 0,6% (с 0,4% в мае), а в годовом выражении выросла до 4,4% (с 4,1%), уже в июле ЦБ ожидает ее снижения в годовом выражении до 4,3%, заявлял ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев. В условиях низкой инфляции банки должны активно сокращать издержки, предупреждал ранее и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Когда мы находимся в низкоинфляционном режиме, спрятать высокие операционные издержки, заложить их в маржу и в процентную ставку уже невозможно. Поэтому в принципе низкоинфляционная экономика не терпит низкого контроля за издержками, не терпит высоких издержек. В первую очередь это касается посредников, а банки являются типичным финансовым посредником», — цитировал его «Интерфакс».

Банковский оптимизм

Банки не верят в новую печальную реальность. Они уповают на замедление темпов снижения ключевой ставки ЦБ на фоне волатильности цен на нефть и повышения ставки ФРС. «Мы не ожидаем снижения ключевой ставки к концу 2017 года ниже значений 8–8,5%. Таким образом, к концу года существенного сужения спреда между активными и пассивными операциями, по нашему мнению, не произойдет», — говорит заместитель председателя правления Абсолют Банка Анатолий Фогельгезанг.

Тем не менее в более долгосрочной перспективе (два-три года) снижение ключевой ставки Банка России до 6,5% становится более вероятным событием, что, безусловно, негативным образом повлияет на уровень зарабатываемой банками маржи, соглашается банкир.

В этом случае выходить из ситуации банки, по его мнению, будут путем изменения бизнес-моделей.

Например, банк УБРиР стремится зафиксировать доходность активов на нынешнем уровне за счет увеличения длины активов, говорит руководитель дирекции по управлению агрегированным риском банка Дмитрий Завьялов. Для этого в марте этого года УБРиР вышел на рынок ипотеки.

Ряд возможностей для сохранения общей прибыльности бизнеса дает увеличение банками комиссионных доходов — основного источника заработка в периоды сужения процентной маржи, добавляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Крупному банковскому бизнесу дополнительные возможности для развития транзакционного бизнеса дает расчистка банковского сектора, в результате которой корпоративные клиенты из лишенных лицензий малых и средних банков переходят на обслуживание к крупным игрокам.

Ряд банков планируют наращивать долю комиссионных вознаграждений органически — за счет более активного развития пластикового бизнеса, продажи партнерских продуктов: страховых полисов, пенсионных продуктов, юридических услуг и пр., говорит ​Анатолий Фогельгезанг. Еще направление — повышение технологичности банка и оптимизация процессов, что позволит наращивать объемы бизнеса при фиксированном уровне операционных расходов, указывает он.

Невзрачные горизонты

Впрочем, аналитики к перспективам такого замещения процентных доходов относятся критически. «Большинство средних и более мелких банков вряд ли смогут заместить снижающуюся в перспективе двух и более лет процентную маржу комиссионными доходами. Для этого они должны быть ключевыми банками для своих клиентов, а сейчас набор услуг, оказываемых средними и малыми игроками, весьма ограничен», — говорит Данилов.

В условиях снижения банковской прибыльности аналитики советуют банковским клиентам быть бдительнее. В условиях активизации попыток банков заработать на комиссионных доходах надо максимально внимательно читать договоры и заранее проверять условия по предлагаемым банками продуктам, особенно дополнительным: страховым, пенсионным, юридическим и пр., предупреждает управляющий директор НРА Павел Самиев.