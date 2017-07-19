Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,58 59,14 EUR Нал. 68,81 68,21 USD Бирж. 59,18 -0,15 EUR Бирж. 68,39 +0,23 USD ЦБ. 59,37 +0,30 EUR ЦБ. 68,40 +0,78 EUR/USD 1,15 +0,00 ММВБ 1947,71 -0,58% РТС 1038,45 -0,09% Brent 48,70 +0,68% DJIA 21574,73 -0,25% Nasdaq 6344,31 +0,47% FTSE 7390,22 -0,19%
Инфляция шокирует банки
Лента новостей
Трамп назначил «жесткого» Хантсмана на должность посла в России 01:57, Политика Адвокат Весельницкая заявила о готовности дать показания в сенате США 01:48, Политика Евросоюз вступился за запрещенных «Свидетелей Иеговы» 01:24, Политика СМИ узнали о неизвестной ранее встрече Путина и Трампа 01:12, Политика В Госдепе отреагировали на слова Кадырова о геях в Чечне 00:18, Политика Аналитики предсказали снижение доходности банков из-за низкой инфляции 00:13, Финансы Глава МИД ФРГ предложил отменять санкции против России «шаг за шагом» 00:11, Политика Скончался бывший хоккеист СКА Николай Маслов 18 июл, 23:39, Спорт В Одессе отменили спектакль актрисы Нонны Гришаевой 18 июл, 23:37, Общество Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон 18 июл, 23:04, Технологии и медиа АСВ определило сроки начала выплат вкладчикам «Югры» 18 июл, 22:53, Экономика МВД объяснило обыски в офисе банка «Югра» в Петербурге 18 июл, 22:21, Финансы Ветеринария и коррупция: из-за чего рухнул рейтинг правительства Абэ 18 июл, 22:16, Политика В России вынесли первый приговор администратору «групп смерти» 18 июл, 22:00, Общество Госзакупки без конкуренции выросли на треть 18 июл, 21:53, Экономика Mercedes представил первый пикап в своей истории 18 июл, 21:46, Авто Полиция прокомментировала задержание матери с четырьмя детьми на Арбате 18 июл, 21:42, Общество Золотой вклад: зачем нужны банковские депозиты в драгоценных металлах 18 июл, 21:38, Деньги В США почти втрое увеличили среднюю цену на уголь для Украины 18 июл, 21:34, Экономика «Спартак» упустил победу над «Динамо» на 93-й минуте 18 июл, 21:28, Спорт СМИ назвали восьмого участника встречи сына Трампа с российским адвокатом 18 июл, 21:16, Политика Суд постановил окончательно выселить Центр Рерихов из усадьбы Лопухиных 18 июл, 21:08, Общество Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы пожара 18 июл, 20:30, Политика Кремль назвал идею о Малороссии личной инициативой главы ДНР 18 июл, 20:27, Политика Новинки авиасалона МАКС-2017 18 июл, 20:23, Фотогалерея В Верховной раде предложили психиатрам изучить идею создания Малороссии 18 июл, 20:15, Политика «Роснефть» за год заработала на продаже кофе 2,4 млрд руб. 18 июл, 19:56, Бизнес Daimler решил отозвать 3 млн автомобилей на фоне «дизельного скандала» 18 июл, 19:51, Бизнес
Инфляция шокирует банки
Газета № 126 (2623) (1907) Финансы, 00:13
0
Инфляция шокирует банки
Аналитики предсказывают снижение маржи кредитных организаций
Переход к запланированной ЦБ низкой инфляции в 4% существенно снизит прибыльность банковского бизнеса. Быстро перестроиться смогут не все, прогнозируют аналитики
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В конце прошлой недели Райффайзенбанк выпустил обзор, в котором оценил риски от стабилизации инфляции в РФ на уровне 4%, который уже почти достигнут. В документе «Банковская система: готовы ли банки к инфляции в 4%» говорится, что основным риском аналитики Райффайзенбанка считают существенное сжатие чистой процентной маржи банков (разница между процентными доходами и расходами). В условиях прекращения притока средств во вклады (они растут лишь на величину капитализации процентов) и низкого спроса на кредиты со стороны высококачественных заемщиков дальнейшее снижение ключевой ставки будет в большой степени транслироваться в сужение процентной маржи, а значит, и общей прибыльности банков, говорится в обзоре.

Сейчас, по оценкам Райффайзенбанка, средняя процентная маржа по банковской системе составляет 4,9%. Авторы обзора ожидают, что этот показатель может сократиться на 2 п.п. в случае дальнейшего снижения ключевой ставки до целевого значения в 6,5–6,75% годовых с целью достижения целевого уровня по инфляции в 4% на конец 2017 года.

Критический взгляд

С оценками Райффайзенбанка согласны и аналитики в других банках. «Транзит от высокой к низкой инфляции связан с рядом шоков для экономики и банковской системы в частности», — говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его подсчетам, банковская маржа снизится примерно на четверть, что сделает невозможным выход кредитных организаций на докризисную рентабельность. ​По прогнозам Матовникова, при инфляции в 4% кредитные ставки могут опуститься до уровня 6–7% годовых, депозитные же ставки вернутся к уровню, близкому к уровню инфляции. В итоге, согласно прогнозам эксперта, чистый процентный доход уже не вернется к докризисному уровню: если в 2014 году он составлял 4,2%, сейчас — 2,7%, то в 2020 году его рост остановится на 2,8%.

Как говорит главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик, снижение инфляции и ключевой ставки потребует от банков адаптации к новым условиям — концентрации на тех инструментах, которые будут демонстрировать хороший доход, — это ипотечное кредитование, кредитование МСБ, комиссионные продукты, перечисляет экономист. Но стартовые позиции банков разные, и ряд кредитных организаций может оказаться не вполне готовым к новым условиям, считает он.

«Новые условия могут стать шоком для многих средних и мелких банков, так как вряд ли они смогут радикально перестроить бизнес за несколько лет», — полагает и старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.

Максим Орешкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Хотя инфляция в РФ, по данным Росстата, в июне разогналась до 0,6% (с 0,4% в мае), а в годовом выражении выросла до 4,4% (с 4,1%), уже в июле ЦБ ожидает ее снижения в годовом выражении до 4,3%, заявлял ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев. В условиях низкой инфляции банки должны активно сокращать издержки, предупреждал ранее и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Когда мы находимся в низкоинфляционном режиме, спрятать высокие операционные издержки, заложить их в маржу и в процентную ставку уже невозможно. Поэтому в принципе низкоинфляционная экономика не терпит низкого контроля за издержками, не терпит высоких издержек. В первую очередь это касается посредников, а банки являются типичным финансовым посредником», — цитировал его «Интерфакс».

Банковский оптимизм

Банки не верят в новую печальную реальность. Они уповают на замедление темпов снижения ключевой ставки ЦБ на фоне волатильности цен на нефть и повышения ставки ФРС. «Мы не ожидаем снижения ключевой ставки к концу 2017 года ниже значений 8–8,5%. Таким образом, к концу года существенного сужения спреда между активными и пассивными операциями, по нашему мнению, не произойдет», — говорит заместитель председателя правления Абсолют Банка Анатолий Фогельгезанг.

Тем не менее в более долгосрочной перспективе (два-три года) снижение ключевой ставки Банка России до 6,5% становится более вероятным событием, что, безусловно, негативным образом повлияет на уровень зарабатываемой банками маржи, соглашается банкир.

В этом случае выходить из ситуации банки, по его мнению, будут путем изменения бизнес-моделей.

Например, банк УБРиР стремится зафиксировать доходность активов на нынешнем уровне за счет увеличения длины активов, говорит руководитель дирекции по управлению агрегированным риском банка Дмитрий Завьялов. Для этого в марте этого года УБРиР вышел на рынок ипотеки.

Ряд возможностей для сохранения общей прибыльности бизнеса дает увеличение банками комиссионных доходов — основного источника заработка в периоды сужения процентной маржи, добавляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Крупному банковскому бизнесу дополнительные возможности для развития транзакционного бизнеса дает расчистка банковского сектора, в результате которой корпоративные клиенты из лишенных лицензий малых и средних банков переходят на обслуживание к крупным игрокам.

Ряд банков планируют наращивать долю комиссионных вознаграждений органически — за счет более активного развития пластикового бизнеса, продажи партнерских продуктов: страховых полисов, пенсионных продуктов, юридических услуг и пр., говорит ​Анатолий Фогельгезанг. Еще направление — повышение технологичности банка и оптимизация процессов, что позволит наращивать объемы бизнеса при фиксированном уровне операционных расходов, указывает он.

Невзрачные горизонты

Впрочем, аналитики к перспективам такого замещения процентных доходов относятся критически. «Большинство средних и более мелких банков вряд ли смогут заместить снижающуюся в перспективе двух и более лет процентную маржу комиссионными доходами. Для этого они должны быть ключевыми банками для своих клиентов, а сейчас набор услуг, оказываемых средними и малыми игроками, весьма ограничен», — говорит Данилов.

В условиях снижения банковской прибыльности аналитики советуют банковским клиентам быть бдительнее. В условиях активизации попыток банков заработать на комиссионных доходах надо максимально внимательно читать договоры и заранее проверять условия по предлагаемым банками продуктам, особенно дополнительным: страховым, пенсионным, юридическим и пр., предупреждает управляющий директор НРА Павел Самиев.

Автор: Юлия Титова.
Теги: Инфляция , мегарегулятор , максимальная маржа , банковский сектор
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав