Новороссия разрослась до Малороссии

В Донецке объявили о создании нового государства

Глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на территории Украины государство Малороссия. Его инициативу не поддержали ни Киев, ни Москва, указавшие на несоответствие идеи минским соглашениям

Александр Захарченко (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

​Проект Малороссии

Во вторник, 18 июля, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев объявили в Донецке о создании федеративного государства Малороссия. Захарченко заявил, что идею поддержали делегаты всех регионов Украины, кроме Крыма, и зачитал конституционный акт будущего государства. В нем говорится, что создаваемое государство со столицей в Донецке объявляется правопреемником Украины. Киев предполагается наделить статусом историко-культурного центра. Флагом Малороссии должен стать флаг Богдана Хмельницкого.

Согласно документу, который в своем Facebook опубликовал майор армии ДНР и советник главы самопровозглашенной республики писатель Захар Прилепин, Малороссия должна стать ​многонациональным государством с малороссийским и русским в качестве государственных языков. Устроено оно должно быть как федерация с широкой автономией регионов, во внешней политике придерживаться нейтралитета, во внутренней — опираться на традиционные духовные ценности, базирующиеся на православной картине мира, в экономике — быть «мостом» между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Авторы концепции предполагают, что Малороссия сможет стать членом Союза независимых государств и взять курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. При этом будущее государственное образование может сохранить безвизовый режим с Евросоюзом при согласии последнего.

Конституционный акт предусматривает отсутствие в Малороссии политических партий как субъектов политики, разрешение ношения и хранения оружия. Последними пунктами конституционного акта предлагается ввести ​административную и уголовную ответственность за пропаганду неонацистских идей и героизацию нацистов и их пособников (Степана Бандеры, Романа Шухевича, запрещенной в России ОУН-УПА).

Выступая в Донецке, Захарченко объяснил, что план по созданию Малороссии — это ответ на киевские планы реинтеграции Донбасса. Украинский образ будущего, заявил он, «прост как полено» — «получить границу, всех нас убить, а потом жить, как раньше». Поэтому в ДНР и решили разработать свой план реинтеграции страны — «через конституционный процесс и договоры». Конституцию государства предлагается принять на референдуме. Чтобы избежать хаоса в переходный период, Захарченко предложил ввести чрезвычайное положение на три года.

Всеобщее осуждение

Заявление лидера ДНР выглядит зеркальным ответом активно обсуждаемой сейчас в Киеве инициативе Петра Порошенко по разработке закона о реинтеграции Донбасса, сказал РБК Андрей Девятков, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН. Этот документ предполагает, во-первых, объявление территорий ДНР и ЛНР оккупированными и, во-вторых, введение военного положения в отдельных зонах прифронтовой полосы. «В случае принятия Украиной этого законопроекта минские соглашения утратят всякий смысл», — отметил эксперт.

Планы главы ДНР не получили поддержки в соседней Луганской народной республике. Ее официальные представители отсутствовали на заседании представителей регионов Украины в Донецке и, более того, в республике не знали о намерении провести это мероприятие, заявил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко. Не одобрил идею и один из основателей ДНР Андрей Пургин. Бывший спикер парламента ДНР в беседе с РБК назвал заявление Захарченко о создании Малороссии «профанацией». «ДНР к Малороссии не имеет отношения. Малороссия была польской автономией. В принципе, мы можем присоединиться к чему угодно, но, на мой взгляд, это неподготовленная инициатива», — считает Пургин.

«Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания» — так прокомментировал события находящийся с госвизитом в Грузии президент Украины Петр Порошенко. Однако, по данным РБК, идея главы ДНР о создании федеративного государства Малороссия оказалась инициативой его окружения и была неожиданной и для Кремля. Об этом РБК рассказали два близких к администрации президента источника. «Инициатива на 100% шла не от Суркова [помощника президента России Владислава Суркова, курирующего украинское направление]», — заявил РБК один из источников. По его словам, с идеей выступило окружение главы ДНР. «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — подтвердил другой собеседник РБК.

Близкий к Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил ТАСС, что проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и в самом руководстве Донецкой республики многие его считают несерьезным. «Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения», — сказал он. «Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи», — заключил эксперт.

Прилепин в интервью «Комсомольской правде» подтвердил, что создатели плана из Донецка «действительно хотели сделать сюрприз и для Москвы, и для Вашингтона». В Вашингтоне намерения ДНР пока не комментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 18 июля сказал, что слова главы ДНР необходимо «осмыслить». «Российская сторона сохраняет приверженность минским договоренностям. Большего не хотел бы сейчас комментировать», — сказал он. Официальный представитель России на переговорах по Украине в Минске Борис Грызлов заявил, что ​инициатива о создании Малороссии не является предметом реальной политики.

Захарченко не впервые делает заявления, которые не встречают поддержки в Москве. В октябре 2016 года в эфире канала «Россия 1» он заявил, что ополченцы готовы взять штурмом Киев. Комментируя эти высказывания, представитель президента России Дмитрий Песков признал, что «Россия обладает влиянием на представителей Донбасса, но это влияние не безгранично». Кремль критиковал Захарченко и тогда, когда он в феврале этого года заявил о готовности ополченцев освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем.

Представители правительств Франции и Германии (вместе с Россией и Украиной входят в «нормандскую четверку» по Украине) осудили намерения ДНР. Париж призвал Москву осудить проект по созданию Малороссии, а правительство ФРГ назвало действия ДНР «совершенно неприемлемыми».

Инициатива о создании Малороссии не вписывается в минский процесс, выразил уверенность Борис Грызлов. Она может парализовать переговоры в рамках трехсторонней контактной группы, заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности Евгений Марчук в эфире телеканала «112 Украина».

Создание Малороссии — нарушение минских соглашений с формальной точки зрения, согласен доцент РГГУ, эксперт по постсоветскому пространству Александр Гущин. По его мнению, создание Малороссии показывает, что конфликт будет развиваться по сценарию замороженного конфликта. Выходя с идеей о создании нового государственного образования, непризнанные республики хотят напомнить о себе, полагает Гущин. Проект Захарченко не чреват разрывом минских соглашений, так как он не реализуем, заявил РБК Чеснаков.

За три года, прошедшие с момента провозглашения ДНР и ЛНР, на Украине образовался вакуум идей, минские соглашения также не выполняются, в этих условиях ДНР и вышла с инициативой, говорит российский политолог Олег Бондаренко.