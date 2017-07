Судьба резиденции

Москва и Вашингтон не договорились о дипломатической собственности

Москва и Вашингтон «почти» договорились по вопросу о дипсобственности России в США, сообщил представитель МИДа Сергей Рябков. Если россиянам не восстановят доступ в две резиденции, у Кремля наготове «зеркальные меры»

Загородная резиденция в штате Мэриленд (Фото: Brian Witte / AP)

17 июля в Вашингтоне прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном. Она продолжалась приблизительно два часа. В результате Москва и Вашингтон «почти» договорились по дипломатической собственности России, заявил сразу по окончании переговоров Рябков журналистам (его словам передал ТАСС). Шэннон воздержался от комментариев. Если не будет серьезных подвижек по этом вопросу, Россия будет вынуждена принять «зеркальные меры», предупреждал ранее российский МИД.

Консультации Рябкова и Шэннона были проведены в рамках двусторонних консультаций по решению проблем в российско-американских отношениях. Предыдущая встреча, намеченная на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отменена Москвой после решения Вашингтона расширить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, сообщил тогда МИД. Проблему дипломатической собственности России также обсуждали российский и американский президенты во время встречи в Гамбурге на полях саммита «Двадцатки».

Встреча Рябкова и Шэннона «должна будет закончиться абсолютно конкретными вещами», указывала 14 июля официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также ожидала, что Шэннон предоставит конкретные предложения по выходу из кризиса.

Однако после встречи заместителей министров о достижении договоренности заявлено не было. «Неурегулированность этого вопроса по большому счету отравляет атмосферу и делает многие вещи крайне затруднительными», — подчеркнул Рябков (цитата по «Интерфаксу»). В заявлении Госдепартамента по итогам встречи вопрос дипсобственности никак не был прокомментирован.

«Мы заявили американцам о том, что их попытки представить дело так, будто они вправе осуществлять подобные действия, для нас категорически неприемлемы <...> Я лично думаю, что мы в ближайшее время все-таки перейдем к практическим ответным действиям (в адрес США). По крайней мере, я сделал соответствующее предупреждение Тому Шэннону и другим коллегам, участвовавшим во вчерашних консультациях», — рассказал Рябков позже «РИА Новости». Ранее источники РБК указывали, что к практическим действиям Россия может перейти в конце июля.

Две «дачи»

29 декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал указ, который обязывал 35 российских дипломатов покинуть Америку, а также закрыл их коллегам доступ к двум объектам недвижимости, которые использовались россиянами, как считали в Вашингтоне, для электронной разведки и шпионажа. «Государственный департамент закрывает две российские территории, в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались российским персоналом для разведывательных целей, а также объявляет персонами нон-грата 35 российских агентов разведки», — заявил тогда Обама. ​Причиной этого решения стало предполагаемое вмешательство Кремля в выборы США и «давление» на американских дипломатов в России, сообщалось на сайте Белого дома. Москва не приняла ответных мер, заняв выжидательную позицию.

Российская дача в штате Мэриленд расположена в ста километрах от Вашингтона. Она занимает площадь около 45 акров (18 га) и расположена в местечке Пайонир-Пойнт, в окрестностях города Сентервиль. Участок был куплен советским правительством в 1972 году. Резиденция, состоящая из 33 комнат, как утверждается, использовалась российскими дипломатами для летнего отдыха. После распада Советского Союза особняк и прилагающийся к нему участок, стоимость которого Associated Press оценивало в $3 млн, перешел в собственность России.

В штате Нью-Йорк российская дипломатическая собственность занимает примерно 36 акров (15 га) и расположена на территории острова Лонг-Айленд. В частности, России принадлежит состоящий из 49 комнат особняк Килленворт, приобретенный советским правительством еще в 1951 году для размещения советской дипломатической делегации в ООН, по данным газеты The New York Times. Американские чиновники называли дипломатическое поместье России в Мэриленде и Нью-Йорке как «ближняя дача» и «дальняя дача», писала газета The Washington Post.

«Зеркальные меры»

США тоже владеют недвижимостью в России — это резиденция американского посла в центре Москвы (Спасо-Хаус), дача в Серебряном Бору, склад на Дорожной улице и здание англо-американской школы.

14 июля Мария Захарова заявила, что список ответных мер на декабрьский демарш Вашингтона был подготовлен Москвой в том же месяце. Среди них — высылка американских дипломатов, запрет на пользование недвижимостью. «Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, — просто уравнять персонал», — объясняла Захарова.

Англо-американская школа в Москве (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что терпение Москвы «на исходе». «Оно (терпение) по-прежнему на исходе», — подтвердил он 18 июля.

«Закрытием нам доступа к российским объектам в США власти этой страны не только грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, но и наше двустороннее соглашение от 1979 года, в соответствии с которым мы предоставили американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад», — отметила Захарова (цитата по сайту МИДа).

Согласно Венской конвенции, дипломатическая собственность того или иного государства в стране пребывания неприкосновенна. «Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий», — говорится в ст. 22 Венской конвенции.

Однако по законодательству Соединенных Штатов внутреннее законодательство имеет приоритет над международным, обращает внимание эксперт по американскому праву Станислав Григорьев, советник Herbert Smith Freehills.

Дипломатический тупик

Вашингтон готов вернуть участки в Мэриленде и Нью-Йорке России, если Москва проявит добросовестность в соблюдении режима прекращению огня в Сирии, заявил на прошлой неделе заместитель помощника президента США Себастьян Горка. С точки зрения Дмитрия Пескова, выдвижение условий по возврату российской собственности противоречит международному праву и является неприемлемым. В день встречи Рябкова и Шэннона министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные требования «грабежом средь бела дня».

Вашингтон ждет от России гарантии того, что особняки в Мэриленде и Нью-Йорке не будут использованы для сбора разведывательных данных в будущем, и только в этом случае готов вернуть имущество, цитировало в июне издание BuzzFeed государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.​

Утверждения, что Москва использовала дачи в Мэриленде и Нью-Йорке для шпионажа, нуждаются в доказательной базе, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Трудно предъявить убедительные свидетельства того, что работа велась с территории данных объектов», — сказал он РБК. С юридической точки зрения арест российской дипломатической собственности противоречит международному праву, потому что у этой собственности был дипломатический иммунитет, сказал РБК эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Рейн Мюллерсон, бывший заведующий кафедрой международного права Королевского колледжа Лондона. «Захват дипломатической собственности, даже если оттуда велась «незаконная» деятельность, — это нарушение международного права», — уверен Мюллерсон.

Арест российских дач в Америке носит политический характер, это часть более широкой проблемы, а именно кризиса в российско-американских отношениях, уверен Мюллерсон. Если бы нынешняя республиканская администрация согласилась возвратить России ее собственность, это бы использовалось демократами и республиканцами как часть антироссийской кампании, считает Мюллерсон. Ранее демократы в конгрессе уже выступали против возвращения России собственности. «Почему мы вообще рассматриваем вопрос возврата этих дач в рамках переговоров с ними [с Россией]?» — цитирует BuzzFeed сенатора-демократа от Нью-Гемпшира Джин Шахин.

Отсутствие подвижек в решении проблемы дипломатической собственности России в США может загнать российских и американских дипломатов почти в неразрешимый тупик, предостерегает Кортунов.​