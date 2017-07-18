Налоги могут подпасть под санкции

Что повлияет на курс доллара к концу недели

На этой неделе на курс доллара к рублю повлияют начало налогового периода в России, угроза расширения антироссийских санкций, а также макроэкономическая статистика из США и Китая. Каким будет курс доллара к выходным?

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Половина опрошенных РБК экспертов считает, что на динамику валютной пары доллар/рубль на этой неделе больше всего повлияет старт налогового периода в России. Так, до 25 июля компаниям необходимо уплатить треть или полную сумму НДС за второй квартал, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за июнь 2017 года, а до 28 июля — налог на прибыль. В преддверии выплат возрастет спрос на российскую валюту со стороны экспортеров, что будет оказывать поддержку рублю, отмечает начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка Владимир Борисов. Согласно прогнозу старшего аналитика центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилла Кононова, благодаря налоговому периоду курс доллара к рублю может просесть примерно на 1 руб.

Введение новых санкций против России со стороны США, напротив, может ослабить российскую валюту, но влияние этого фактора будет ограниченным, считают финансисты. «Характер санкционных мер уже понятен, как и общая готовность властей США их одобрить», — поясняет замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. По ее мнению, негативный эффект от новых санкций уже отыгран финансовыми рынками, поэтому реакция инвесторов на их принятие вряд ли будет сильной. «Такой сценарий умеренно-негативен для российской валюты», — добавляет ведущий аналитик группы анализа долговых рынков Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

На курсе доллара к рублю также может отразиться макроэкономическая статистика из США и Китая, опубликованная на днях. Как оказалось, в июне потребительская инфляция в США замедлилась до 1,6% — это повлияет на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС и ограничит укрепление доллара, говорит начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Василий Копосов. Вместе с тем в Китае вышли данные по динамике ВВП страны во втором квартале. Рост китайской экономики составил 1,7%, превзойдя показатель предыдущего квартала. «Эти данные могут оказать влияние в целом на аппетит к риску на глобальных рынках», — говорит Поддубский. Соответственно, внимание к рублевым активам также повысится, что будет способствовать укреплению российской валюты.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 21 июля, курс доллара останется примерно на текущем уровне и составит 59,4 руб. На прошлой неделе эксперты предсказывали 60,9 руб. и ошиблись. В пятницу, 14 июля, торги закрылись на отметке 59,1 руб.

Что будет влиять на курс доллара в ближайшие пять дней

Налоговый период в России (18)

По словам опрошенных РБК экспертов, на этой неделе активизируется важный для рубля внутренний фактор — старт периода налоговых выплат в российский бюджет. Как пояснил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, компании-экспортеры начнут продавать валютную выручку для уплаты основных налогов, объем которых в июле может составить порядка 1,4 трлн руб. Это будет оказывать локальную поддержку курсу российской валюты.

Возможное расширение санкций (12)

В прошлом месяце, 15 июня, американский сенат принял законопроект о новых санкциях в отношении России. Под репрессивные меры могут подпасть российские госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта, а также в нефтегазовой отрасли. Однако у палаты представителей возникли претензии к самой процедуре рассмотрения нового законопроекта — по мнению парламентариев, она противоречит конституционным нормам. По словам начальника отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Василия Копосова, если антироссийские санкции всё же будут приняты, рубль может оказаться под серьезным давлением.

Инфляция в США (12)

В пятницу, 14 июля, вышли очередные данные по уровню инфляции в США — в июне она замедлилась до 1,6% в годовом выражении. Месяцем ранее, в мае, потребительская инфляция составляла 1,9%. Опрошенные эксперты отмечают, что для Федрезерва США этот показатель является основным ориентиром при принятии решения по величине процентной ставки. «Невыразительная статистика по инфляции снижает вероятность скорого повышения ставки ФРС. Это может стать причиной окончания ралли в долларовых активах, что окажет поддержку рублю», — рассуждает начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка Владимир Борисов.

ВВП Китая (12)

На этой неделе на решения инвесторов будут влиять и данные по динамике ВВП Китая за второй квартал, которые были опубликованы в понедельник, 17 июля. Этот показатель оправдал прогнозы экспертов — рост ВВП в КНР составил 1,7%, что на 0,4% выше, чем в первом квартале текущего года. «Устойчивый рост китайской экономики, вероятно, укрепит положительные настроения в Азии и будет способствовать спросу на рисковые активы, в том числе на рубль», — говорит замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Статистика по запасам нефти в США (10)

В среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США, что может повлиять на котировки смеси Brent и, соответственно, курс рубля, напоминают опрошенные финансисты. Пока для нефтяного и валютного рынков складывается позитивная ситуация: последние несколько недель запасы нефти снижались, и есть вероятность, что эта тенденция сохранится. Однако возможно и обратное. «Если на этот раз запасы вырастут и будет наблюдаться их переизбыток, то нефть упадет, а доллар окрепнет», — предупреждает аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев.

Риторика ФРС (10)

Опрошенные РБК эксперты обратили внимание на мягкую риторику главы ФРС США Джанет Йеллен в конгрессе на прошлой неделе. Как отмечает Евстифеев, в своем докладе Йеллен указала, что регулятор планирует «очень плавно» ужесточать свою денежно-кредитную политику. Это способствует росту интереса инвесторов к развивающимся рынкам, считает аналитик. Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик добавляет, что и в дальнейшем от ФРС можно ожидать мягкую риторику, которая будет положительно влиять на валюты развивающихся стран, включая рубль.

Заседание ЕЦБ (9)

В четверг, 20 июля, состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором будет обсуждаться дальнейшая монетарная политика в еврозоне — в частности, продолжение программы выкупа активов. «Малейший намек на сокращение программы выкупа может вызвать распродажи европейских активов, что усилит позиции доллара США на мировой арене, в том числе по отношению к рублю», — подчеркивает Борисов. При этом величина ключевой ставки ЕЦБ, скорее всего, не изменится, сходятся во мнении опрошенные финансисты.

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