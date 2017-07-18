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Как в Бразилии преследуют президентов
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Как в Бразилии преследуют президентов
Газета № 125 (2622) (1807) Политика, 17 июл, 17:27
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Евгений Бай Как в Бразилии преследуют президентов
Главным достижением Лулы да Сильвы на посту президента считается создание нового бразильского среднего класса. За это он и поплатился

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва приговорен к 9 с половиной годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и отмывании денег. Ему, в частности, инкриминируется незаконное приобретение трехэтажной квартиры на первой береговой линии в городе Гуаружа, что в штате Сан-Паулу. Предполагается, что эту квартиру он купил, получив взятку от строительной компании OAS в размере $1,1 млн.

Самый влиятельный

Решение можно считать историческим. Впервые после того, как Бразилия обрела демократию после череды военных диктатур, за решетку отправляется бывший президент. И не просто экс-президент, а кумир миллионов граждан своей страны, «сын Бразилии» (так назывался фильм о нем, вышедший на экраны в 2009 году), бывший слесарь и рабочий-металлург, профсоюзный вожак, правивший два срока подряд десять лет. Когда он в 2010 году покинул свой пост, у него была поддержка 87% бразильцев. Такой рейтинг до сего времени не снился ни одному демократически избранному лидеру мира.

Главным достижением Лулы и его левой Партии трудящихся считается то, что они смогли вырвать из нищеты миллионы бразильцев, которые пополнили собой ряды среднего класса. В мире до такой степени были впечатлены достижениями бразильского лидера, что в 2010 году журнал Time поставил его во главе 100 наиболее влиятельных людей мира, в то время как президент США Барак Обама занял в списке лишь четвертое место.

Американское издание опубликовало панегирик Луле, «истинному сыну бразильского рабочего класса», словно перепечатав его из какого-то издания латиноамериканских левых: «Лула хочет для Бразилии того, что мы называем «американской мечтой». А мы в США, где 1% самых богатых имеют состояние больше, чем 95% остальных, живем в обществе, которое все больше напоминает бразильское».

Кто бы повторил подобное сейчас? Актуальными остаются только слова об «уроке для всех нас». И про «большую иронию».

Отвергнутые лидеры

Уже несколько лет Бразилию сотрясают антиправительственные демонстрации. На улицы городов выходят те самые новые представители среднего класса, которых левые лидеры вырвали из нищеты. Применительно к российским реалиям — «рассерженные горожане». Испанская газета El Pais пишет, что «Лула и Дилма (Дилма Руссефф, соратница Лулы и следующий президент Бразилии) напоминали родителей, гордых тем, что их ребенок поднимается по социальной лестнице, уже умеет завязывать галстук, чтобы идти в университет, а в его кармане лежат сотовый телефон и ключи от мотоцикла или даже от машины».

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Однако ребенок вырос, и выяснилось, что у него мятежный дух и он хочет большего, чем мобильник и ключи от мотоцикла. Более того, он поставил под сомнение честность своих родителей, а когда выяснилось, что они воруют, стал настаивать, чтобы те ушли из дома.

Мир такого еще не знал. Экс-президенту Луле дают срок за коррупцию. Бывшего президента Дилму Руссефф в прошлом году досрочно выставили из президентского дворца по обвинению в нецелевом расходовании средств. Над нынешним лидером Мишелом Темером также нависла угроза импичмента по тем же обвинениям: брал деньги, препятствовал совершению правосудия. За решеткой уже оказался бывший спикер нижней палаты бразильского конгресса Эдуарду Кунья — тот, что инициировал судебное расследование против Руссефф.

У нас, привыкших ко всему граждан России, обвинение бывшего президента в том, что он купил на взятку квартиру на первой береговой линии, в которой, кстати, и не жил, и что взяткодатель оплатил ему в преддверии возможного переезда аренду склада для хранения вещей, могут вызвать лишь смех. Как и сам размер взятки. Но бразильский урок тем не менее налицо. Коррумпированные руководители теряют поддержку большинства.

Взлет и падение

Есть и другие уроки. Лула был сверхпопулярен в годы высоких цен на статьи бразильского экспорта. У страны были основания гордиться своими достижениями: седьмая по величине экономика мира, четвертый в мире экспортер продовольствия. Бразилия начала производить почти все, что нужно человечеству: от минералов до воды, электроэнергии и стали. Сюда стали приезжать эксперты, чтобы позаимствовать бразильский опыт заправки автомобилей спиртом. Государственная нефтяная компания Petrobras одной из первых освоила сверхглубокую морскую добычу нефти в мире.

Однако мираж стал разрушаться на глазах уже в 2011–2012 годах с падением цен на бразильские товары. Рост замедлился, а потом начался экономический спад. В 2015 году ВВП Бразилии сократился на 3,8%, в 2016 году — на 3,6%. Одновременно страну накрыл коррупционный скандал вокруг компании Petrobras. По данным экспертов, нанесенный ущерб составил почти $5,3 млрд.

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Вот вам и переход в первый мир. Как пишет известный латиноамериканский публицист Альваро Варгас Льоса, сын писателя Марио Варгаса Льосы, «Лула стал типичным продуктом популизма». Он, с одной стороны, претворял в жизнь масштабные социальные программы в интересах бедных, а с другой стороны, создал коррумпированную систему. Признаки этой продажности правящей Партии трудящихся появились еще в его первый президентский срок, когда выяснилось, что власти покупали голоса парламентариев. Происходило это на ежемесячной основе, за что острые на язык бразильцы назвали эту систему платежей mensalao («месячными»). А во второй срок грянула мощная кампания Lava Jato («Автомойка»), в ходе которой бразильская прокуратура накрыла обширную коррупционную сеть, которую разбросала по стране нефтяная компания Petrobras.

Страна «магического реализма»

Но отдадим должное бразильцам. И возьмем с них пример, по крайней мере в части исполнения закона. В стране еще в 2012 году прошел масштабный антикоррупционный процесс. На скамье подсудимых оказались 38 высокопоставленных правительственных чиновников, банкиров и предпринимателей, среди них — бывший лидер правящей партии Жозе Женойно, главный казначей партии Делубио Суареш, глава администрации президента Лулы Жозе Дирсеу. Все они были обвинены в масштабной коррупции и сурово наказаны — получили от десяти до 15 лет тюрьмы.

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Означает ли это, что неприкасаемых в Бразилии не осталось? Не будем спешить с выводами. Писатель Габриэль Гарсия Маркес не зря называл Латинскую Америку континентом «магического реализма». Сейчас по решению судьи и в ожидании апелляции экс-президент Лула остается на свободе. И он уже пообещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Как показывают социологические опросы, за него все еще готовы проголосовать 30% бразильцев, а это больше, чем за какого-либо другого кандидата.

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Вполне возможно, что Лула победит. Люди могут отвергать коррупцию, но при этом идеализировать кумиров. Вот тогда и будет «большая ирония» по журналу Time. Мудрые зарубежные исследователи начнут чесать в затылках, бормоча про «уроки для всех нас», но не понимая, в какой же мир все-таки определить латиноамериканского колосса — в первый, третий или на территорию Маркеса, где правит магия реализма.

Об авторах
Евгений Бай политический обозреватель
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Бразилия , коррупция , мнение
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