Сотрудничество на уровне Удмуртии

Соратница Сергея Кириенко Любовь Глебова перейдет в Совет Федерации

Глава Россотрудничества и соратница первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Любовь Глебова оставит свой пост и станет членом Совета Федерации от Удмуртии, рассказали источники РБК и подтвердила Глебова

Любовь Глебова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Ушла в сенаторы

Глава Россотрудничества Любовь Глебова покинет свой пост и перейдет в Совет Федерации, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердили федеральный чиновник и другой собеседник, близкий к администрации президента. В Совет Федерации, по словам двух собеседников РБК, близких к Кремлю, Глебова пойдет от Удмуртии, будет представлять там и.о. главы региона Александра Бречалова, выдвинутого в губернаторы от «Единой России».​

Бречалов не ответил на звонок РБК.

Глебова подтвердила РБК информацию о включении в списки Бречалова в качестве кандидата в Совет Федерации от республики. Источник РБК, близкий к Россотрудничеству, отмечает, что Глебова продолжит руководить агентством вплоть до выборов в сентябре, определяться с преемником в правительстве и Министерстве иностранных дел (МИД), которым подчиняется агентство, будут позже.​

Согласно правилам выдвижения и регистрации кандидатов на региональных выборах, претендент на пост руководителя региона должен представить список из трех человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Россотрудничество было создано в 2008 году для повышения эффективности государственного управления в области международного сотрудничества, следует из официальных данных на сайте ведомства. Приоритетные направления в деятельности — работа в странах СНГ, в каждой из которых есть российские центры науки и культуры, продвижение русской культуры в мире, поддержка соотечественников за рубежом, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориальных памятников и мест погребения, развитие международных связей российских регионов. Согласно официальным данным, Россотрудничество работает в 81 стране мира, там у ведомства 96 представительств: 72 российских центра науки и культуры и 24 представителя агентства при посольствах.

Соратница Кириенко

Любовь Глебова считается давней соратницей Сергея Кириенко. В беседе с «Известиями» она признавалась, что знает Кириенко еще с комсомольских времен. Они оба жили в Нижнем Новгороде. В 1986–1991 годах нынешний первый замглавы кремлевской администрации был секретарем комитета ВЛКСМ завода «Красное Сормово», затем первым секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ, Глебова с 1987 по 1992 год была завотделом учащейся молодежи и пионеров Горьковского обкома ВЛКСМ, затем секретарем обкома. Позже Глебова работала директором по подготовке и проведению лотерей ЗАО «Концерн АМК», гендиректором которого являлся Кириенко.

После назначения Кириенко премьер-министром Глебова стала его советником, после выборов в Госдуму в 1999 году избралась депутатом от СПС — одноименную думскую фракцию возглавлял Кириенко. В 2001 году стала замполпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО). Полпредом был Кириенко. Глебова в качества его зама отвечала в том числе за предвыборные кампании в ПФО. «Решение Глебовой идти в сенат от Удмуртии обусловлен в том числе наличием у нее опыта работы в Приволжском федеральном округе», — отметил один из собеседников РБК.

В 2005–2008 годах Глебова занимала пост статс-секретаря — замминистра здравоохранения и социального развития, с марта 2008 по ноябрь 2012 года была главой Рособрнадзора. В октябре 2012-го стала членом Совета Федерации от Пензенской области, в марте 2015-го была назначена главой Россотрудничества, сменив на этом посту Константина Косачева.

По словам источника РБК, близкого к Глебовой, ее переход в Совет Федерации может быть связан с «планами по использованию ее компетенций в рамках предстоящих президентских выборов» и необходимости «развязать ей руки». «У нее большой опыт работы с общественными организациями, который может потребоваться при подготовке предвыборной кампании», — утверждает собеседник РБК. ​

Сложные отношения с МИДом

По словам сразу двух источников РБК, близких к Кремлю и МИДу, в последнее время между Россотрудничеством и министерством, курирующим агентство, установились «достаточно напряженные отношения». Один из источников РБК связывает переход Глебовой в Совет Федерации именно с «не сложившимися отношениями с министерством».

Но в департаменте информации и печати МИД России заявили, что «взаимодействие с Россотрудничеством ведется конструктивно» и «приносит конкретные результаты, уже реализован ряд важных проектов».

​5 июля Владимир Путин подписал указ о присвоении Глебовой дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Это снимает препятствие для ее перехода в Совфед. В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» к сенаторам применяется требование ценза оседлости: член Совфеда должен прожить в регионе, который он представляет, в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению. Однако требование соблюдать ценз оседлости не распространяется на несколько категорий граждан — среди них те, кто имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующая поправка была принята в 2014 году, после чего сенатором стал глава Россотрудничества Константин Косачев, возглавивший комитет Совфеда по международным делам.

Недавно также была принята поправка, которая позволяет не соблюдать требования ценза оседлости лицам, имеющим воинское звание высшего офицерского состава или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции. Как ранее сообщал РБК, благодаря этой поправке стать сенатором сможет главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев.