«Яндекс.Маркет» замахнулся на Amazon

Сервис будет продавать, оформлять и доставлять заказы

Сервис «Яндекс.Маркет» меняет формат, трансформируясь в онлайн-гипермаркет по аналогии с американским Amazon. Компания уже ведет переговоры со складскими операторами, чтобы иметь свой запас ходовых товаров

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сервис «Яндекс.Маркет» планирует работать по модели гипермаркета, но в интернет-среде, то есть контролировать процессы доставки и оформления заказа, и уже ведет переговоры с логистическими компаниями на предмет аренды складов, на которых будут храниться наиболее востребованные товары. Об этом РБК рассказал гендиректор «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

По его словам, «Яндекс.Маркет» должен выглядеть как традиционный гипермаркет, но в интернет-версии. «Я хочу, чтобы человек, придя к нам на платформу, мог быстро и удобно совершить онлайн-покупки широкого ассортимента продуктов, а в дальнейшем и услуг. А мы должны исполнить заказ с высоким качеством. На память приходят примеры некоторых международных офлайн-ретейлеров, например британский Tesco, которые в прошлом десятилетии в дополнение к широкому ассортименту товаров добавляли сервисы, такие как продажа туристических услуг, страховых продуктов, бензина для автомобилей. Один из таких ретейлеров даже открыл комнату бракосочетаний. Мы, конечно, так далеко идти не собираемся, но сильно расширять ассортимент товаров планируем», — пояснил Гришаков.

От агрегатора к гипермаркету

Переход к новой модели «Яндекс.Маркет» начал еще в прошлом году. В сентябре 2016 года «Яндекс.Маркет» изменил схему работы с магазинами с рекламной (cost-per-click, CPC) на транзакционную (cost-per-action, CPA). Если раньше площадка брала комиссию (от 4,5%) за каждый переход пользователя на сайт магазина, то теперь — за совершенную покупку (от 2%). По словам главы «Яндекс.Маркет», за полгода на новую модель перешли 5 тыс. партнеров сервиса, то есть 25% от всех магазинов, представленных на сервисе. Оставшиеся 15 тыс. сайтов работают по прежней схеме. Согласно данным сервиса, в Москве и области уже 20% заказов оформляются прямо на «Яндекс.Маркет».

«Мы создаем систему, при которой потребитель может прийти на «Яндекс.Маркет», выбрать нужные товары по лучшей цене и эти товары ему придут одной доставкой, — говорит Гришаков. — Именно поэтому мы приняли решение перейти на транзакционную модель. Мы будем строить систему логистики и доставки товаров, агрегировать их на складах и предлагать покупателям самые выгодные условия. Мне хочется сделать так, чтобы покупатель, приходя на «Маркет», мог выбрать разные товары с самой выгодной ценой и получить их самым удобным способом — курьером, почтой, с помощью постоматов».

Гришаков признается, что крупные магазины чуть менее заинтересованы в новой модели, так как предпочитают строить свои программы лояльности: «Им хочется, чтобы покупатель приходил только к ним, и они неохотно делятся трафиком. Amazon в Америке тоже не работает с самыми крупными ретейлерами, потому что последние пытаются что-то делать сами. Кроме того, в крупных магазинах цены могут быть выше, поэтому люди предпочитают более мелкие магазины. А мы со своей стороны будем гарантировать им доставку, логистику и так далее, например с помощью сервиса «Яндекс.Доставка». Плюс сейчас мы начали инвестировать в партнерство с логистическими операторами и будем еще больше расширять присутствие в регионах. Таким образом мы развиваем эту часть индустрии».

По словам главы «Яндекс.Маркет», за счет такого масштаба можно снижать цены: «Мы знаем, что если будем предлагать неэффективные цены, то к нам не придет никто. А если самые доступные цены, то к нам будут ходить как люди, так и другие компании, которые будут предлагать свои услуги через нас». Как добавил Гришаков, сервис планирует и дальше экспериментировать и предлагать на своей площадке остальные категории товаров. Ранее «Яндекс.Маркет» в тестовом режиме начал продавать банковские карты и страховые продукты.

Максим Гришаков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Трудности логистики

По мнению представителя компании Ozon, склады играют ключевую роль в объемах продаж. «Вся наша модель — это прямые продажи, более 90% наших продаж — это продажи со склада. Мы верим в строительство долговременных отношений с покупателями, поэтому нам важно самим контролировать ключевые части бизнеса — собственные склады, собственную курьерскую доставку, собственный кол-центр и т.д.», — говорит представитель компании.

Как сообщил РБК генеральный директор Goods.ru (маркетплейс «М.Видео») Соломон Кунин, сервис не собирается закупать товары и не инвестирует в складские площади. «Это позволяет нам сосредоточиться на удобстве платформы для клиентов и партнеров, качестве доставки и сервисах по обмену и возврату, — говорит он. — Мы привлекаем партнеров для консолидации товаров и организации доставки на конкурсной основе. Уже сейчас наши покупатели получают заказы от разных продавцов в одной доставке. При этом мы платим не за аренду склада, а за количество обработанных посылок; таким образом, мы не рискуем при изменении уровня спроса или покупательской активности».

По мнению главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ретейл-игроков, например «М.Видео», Ulmart, Mediamarkt, Ozon) Алексея Федорова, переход «Яндекс.Маркет» на новую модель «не приведет ровным счетом ни к чему». «Яндекс» не получит никакой дополнительной прибыли в случае, если решится положить товар поставщиков на свои склады, ведь последним держать свой товар на чужих складах совершенно невыгодно. Как правило, они вполне справляются с доставкой при помощи транспортных компаний и держат товар у себя, не раздавая его на хранение», — утверждает он.

При этом Федоров считает, что интернет-гигант будет заключать не контракты о поставке с отсрочкой, а договоры ответственного хранения. «Яндекс» не будет покупать все товары на рынке, иначе он превращается в обычный интернет-магазин, это не модель маркетплейса. Модель маркетплейса — расплачиваться с поставщиками, когда товар продан», — рассуждает он.

Алексей Федоров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Причиной перехода на новую модель глава АКИТ называет возрастающую конкуренцию, в частности с китайским AliExpress. «Из 300 млн посылок из-за рубежа доля AliExpress составляет не менее 60%, — говорит он. — К концу 2017 года с китайского маркетплейса в Россию будет поступать 1 млн посылок в день — это уже больше, чем все заказы на «Яндекс.Маркет» вместе взятые».

Второй конкурент «Яндекса» — это классифайды, такие как Avito, продолжает Федоров. «Сейчас посещаемость Avito больше, чем посещаемость «Яндекс.Маркет». А я хочу напомнить, что «Яндекс.Маркет» — это отдельная коммерческая структура, которая закупает у большого «Яндекса» трафик, данные, что правильно. Поэтому этой структуре нужен прорыв, ведь они находятся в ловушке. С одной стороны, очень поджимают товары б/у, продаваемые на Avito, с другой — дешевые китайские товары с AliExpress».

«Все хотят стать Amazon. Но это потребует огромных вложений со стороны «Яндекса» — свои склады, много наименований. Так уже работает, например, Ozon. У него огромные вложения в собственную логистическую инфраструктуру и так далее. И компания до сих пор убыточна», — заключает эксперт.

Онлайн побеждает офлайн

На Западе онлайн-ретейлеры успешно отвоевывают покупателей у классического ретейла. В США Amazon считается третьим по объему продаж ретейлером мира (выручка в 2016 году — $136 млрд), уступая только двум «классическим» Wal-Mart ($485 млрд) и CVS Pharmacy ($177 млрд). В 2014 году компания открыла первые офлайн-магазины, а в июне 2017 года объявила о покупке сети магазинов здоровой пищи Whole Foods за $13,7 млрд, тем самым усилив и свое присутствие в офлайн-ретейле.

Кроме того, Amazon активно автоматизирует свои бизнес-процессы при помощи инновационных разработок. Так, в 2012 году компания купила производителя складских роботов, предназначенных для автоматического перемещения товаров, создав подразделение Amazon Robotics. В 2016 году компания заявила, что осуществила первую доставку с помощью беспилотника.

Между тем традиционные ретейлеры сталкиваются с падением спроса. К примеру, американский Macy's принял решение о закрытии десятков магазинов с целью сокращения издержек и опустился с 411-го на 516-е место в рейтинге Forbes.

Согласно опросу PwC, в результате успеха модели Amazon 28% опрошенных в мире заявили, что стали меньше ходить в обычные магазины, а 10% делают покупки только у американского интернет-ретейлера. По данным Министерства торговли США, за 2016 год электронная коммерция в стране показала рекордный рост с 2013 года: покупки в интернете достигли $394,8 млрд, что на 15,6% выше, чем годом ранее, тогда как общие ретейл-продажи за год выросли всего на 2,9%, до $4,8 трлн.

В России, по данным Data Insight, за прошлый год онлайн-продажи выросли на 23%, до 800 млрд руб. Рост в 2015 году составил 16%. Как отмечают аналитики, рост опыта использования интернета потребителями — основной драйвер роста рынка, а доставка на следующий день — важнейший фактор развития интернет-торговли в регионах.

АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка интернет-торговли в России превысит 1,1 трлн руб.