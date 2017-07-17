Архитектурная ошибка выставлена на продажу

Братья Ананьевы расстаются со знаковым активом с потерями

Группа ПСН братьев Ананьевых выставила на продажу бизнес-центр «Арбат, 1», который она купила в 2011 году за $230 млн. Заработать сильно не получится — сегодня он стоит $170–200 млн, считают эксперты

Бизнес-центр «Арбат, 1» (Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости)

Группа ПСН (ранее «Промсвязьнедвижимость»), принадлежащая Алексею и Дмитрию Ананьевым (по данным Forbes, состояние каждого из них по итогам 2016 года составило около $1,4 млрд), приняла решение о продаже одного из своих знаковых активов — бизнес-центра «Арбат, 1» (ранее «Альфа-Арбат Центр»), рассказали РБК несколько участников рынка недвижимости. О продаже здания знают также управляющий партнер ILM Андрей Лукашев и партнер Colliers International Станислав Бибик. Коэксклюзивными брокерами проекта являются консалтинговые компании JLL и CBRE. В JLL и CBRE подтвердили факт продажи здания.

«Мы всегда были открыты к обсуждению выгодных предложений по покупке объектов, которыми мы владеем или управляем», — сказал РБК вице-президент по продажам и приобретениям группы ПСН Матьяж Церьяк.

«Это знаковый актив в историческом центре Москвы, однако его покупка может быть интересна только для конечного пользователя как собственная штаб-квартира», — говорит Лукашев. По его мнению, цена актива — около $170 млн. Станислав Бибик считает, что справедливая стоимость здания $170–200 млн. «Бизнес-центр действительно хорошо расположен, но из-за того что он был построен в начале 2000-х, не до конца отвечает современным требованиям к высококачественным объектам, — уверен Бибик. — Кроме того, в следующем году заканчивается договор аренды Россельхозбанка, который переезжает в новый офис». При этом руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Елизавета Голышева рассчитывает продать здание, с учетом его статуса, локации и известности на рынке, за $250 млн.

Дополнительным минусом здания является то, что в нем проданы все помещения стрит-ретейла на первых этажах, что лишает будущего владельца возможности получать дополнительный доход от их сдачи в аренду, добавляет партнер Colliers International.

Офисное здание общей площадью 34 тыс. кв. м (арендуемая — 27,8 тыс. кв. м) было построено в 2005 году по заказу «Альфа-Групп» и проекту Михаила Посохина. Многие специалисты называли здание одним из самых уродливых в столице. Например, бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин называл его строительство ошибкой. Оно заняло пустырь, который образовался после того, как на расположенные здесь здания во время Второй мировой войны упала бомба. После ввода в эксплуатацию в нем разместилась штаб-квартира ТНК-BP. В мае 2011 года нефтяная компания продала офис группе ПСН, которая, в свою очередь, сдала его в аренду Россельхозбанку.

Объем сделок с коммерческой недвижимостью в России в первом полугодии увеличился, подсчитали ранее аналитики JLL, — он достиг $2,2 млрд, что на 39% больше аналогичного показателя января—июня 2016 года ($1,6 млрд). При этом доля иностранных инвестиций в общем объеме сделок увеличилась с 6% в первом полугодии 2016 года до 21% в первом полугодии 2017 года.

Общий объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в 2017 году составит $4,5 млрд, прогнозируют в JLL. В 2016 году, по данным компании, он достиг $4,2 млрд.

​Основной интерес покупателей офисных и торговых центров, а также складов и гостиниц по-прежнему сконцентрирован в Москве. В первом полугодии, по данным Colliers International, на столицу пришлось 73% всех сделок. 22% сделок было заключено в Санкт-Петербурге и только 5% — в регионах.

Группа ПСН была создана в 2000 году как девелоперское подразделение Промсвязьбанка. По данным журнала Forbes, в портфеле группы 617 тыс. кв. м офисных площадей. Их сдача в аренду принесла в прошлом году ПСН $110 млн. В материалах компании указано, что в ее портфеле на сегодняшний день около 740 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также свыше 40 тыс. га земельных активов. «Сегодня в активной стадии находятся пять проектов жилой недвижимости общей площадью около 2 млн кв. м», — сообщается там же.