Спекулянты потренировались перед ЧМ-2018

Почти половина билетов на Кубок конфедераций досталась перекупщикам

Около 40% билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу было продано через сайты билетных спекулянтов, следует из результатов исследования eTicket4.ru. Перекупщики заработали на перепродаже билетов более 700 млн руб.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Миллионы для спекулянтов

Около 40% билетов на матчи Кубка конфедераций, прошедших в четырех городах России, были приобретены болельщиками не напрямую, а через сайты билетных спекулянтов, подсчитали эксперты сайта eTicket4.ru — онлайн-платформы по продаже билетов на вторичном рынке.

Всего 16 матчей Кубка конфедераций, по данным оргкомитета, посетили 628 304 зрителя, что в среднем обеспечило загрузку арен, где проводились игры, в 89%. Средняя посещаемость одной игры составила 39 269 болельщиков. Финальную игру между Германией и Чили, прошедшую в Санкт-Петербурге, посетили 57 268 человек.

Билеты на игры турниров можно было приобрести через официальный сайт ФИФА либо через официального партнера ФИФА — компанию Match Hospitality, специализировавшуюся на дорогих пакетных продуктах — билетах серии VIP в ложах стадионов.

Кубок конфедераций: лучшие кадры турнира

Продажи билетов через fifa.com стартовали 8 ноября 2016 года. В ФИФА еще до старта продаж говорили, что приняли меры для борьбы с билетными спекулянтами. Меры предполагали введение ограничений для покупателей билетов. Основными из них были — прохождение процедуры обязательной регистрации покупателя на сайте ФИФА с внесением личных данных в специальную анкету. А также ограничение по количеству продаваемых билетов в одни руки — на конкретный матч каждый покупатель мог приобрести не больше шести билетов, при этом посетить не более десяти игр. Побывать на всех 16 играх турнира было физически невозможно — некоторые матчи начинались в разных городах в одно время.

Стоимость билетов начиналась с 960 руб. и доходила (если не считать VIP-ложи) до 16 400 руб. Несмотря на все усилия FIFA, значительная часть билетов была выкуплена спекулянтами в первые дни продаж и на наиболее «дефицитные» игры — с участием сборной России, а также на решающие матчи достать билеты было крайне проблематично. При том что организаторы принимали меры для борьбы с перекупщиками: специально придерживали часть билетов и выпускали их в продажу непосредственно перед играми.

Тем не менее до 60% билетов на отдельные матчи попадали в руки болельщиков по неофициальным каналам — через сайты перекупщиков, подсчитали в eTicket4. По словам основателя eTicket4 Даниила Кручинина, средняя наценка перекупщиков в ходе турнира составляла 50%, что позволило им получить совокупно более 700 млн руб. прибыли при выручке более 2 млрд руб.

Максимальную прибыль спекулянты получили на играх сборной России — по данным eTicket4, в отдельных случаях брокеры поднимали стоимость в десять раз. Однако неудачное выступление российских футболистов помешало спекулянтам заработать еще больше. «После вылета сборной России из турнира брокеры «прогорели» на финале и полуфинале, — говорит Кручинин. — Многие из них продавали билеты ниже номинала в два, а то и в три раза».

Об активности спекулянтов свидетельствовала и «картинка» с отдельных матчей. «В официальных данных часто указывалось, что проданы все билеты на матч, но по факту было видно, что стадионы не всегда были заполнены. Это говорит о том, что брокерам на вторичном рынке не удавалось реализовать весь объем билетов», — объясняет эксперт.

Принятые FIFA меры для борьбы с билетными спекулянтами не дали должного результата, подтвердил глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин. Выступая 13 июля на заседании президиума Совета законодателей РФ, Сорокин заявил, что намерен обратиться в Госдуму с инициативой об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетов на матчи предстоящего чемпионата мира (пройдет в 2018 году в десяти городах России).

«На следующей сессии мы хотим внести инициативу об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу билетов и поддельных билетов. Мы заметили, что данный вид правонарушения имеет место быть, были факты перепродажи билетов, и у нас есть поручение от заместителя председателя правительства Виталия Леонтьевича Мутко подумать о дополнительной ответственности за этот вид противоправной деятельности», — цитирует Сорокина ТАСС.

Источник РБК в оргкомитете ЧМ-2018 признал, что проблема перекупщиков действительно была достаточно серьезной. Ответ на официальный запрос РБК в оргкомитет по поводу объемов продаж билетов на матчи через сайты перекупщиков в редакцию пока не поступил.

Бесполезная борьба

Даниил Кручинин из eTicket4 рассказал РБК, что проведенный компанией в рамках исследования опрос перекупщиков выявил, что спекулянты не столкнулись с большими проблемами на Кубке конфедераций и они планируют заработать и через год во время чемпионата мира. Единственное серьезное ограничение — лимит на максимальное число билетов на одного покупателя — было обойдено путем привлечения необходимого числа подставных покупателей, на чьи имена оформлялись заявки. Они затем выкупали билеты и передавали их перекупщикам. Исходя из подсчитанного eTicket4 объема в 304 тыс. билетов, которые прошли через руки спекулянтов, и квоте в 60 билетов в руки для приобретения такого количества перекупщикам потребовалось более 5 тыс. подставных покупателей, зарегистрировавшихся через сайт fifa.com.

Попросивший об анонимности владелец одного из сайтов-перекупщиков, «работавший» на Кубке конфедераций, рассказал РБК, что спрос на футбольные матчи турнира был достаточно высоким. «Работало несколько десятков контор, продажи были хорошими, — рассказал собеседник РБК. — Некоторые покупатели даже не понимали, что это сайты перекупщиков: при запросе в Yandex «Купить билеты на Кубок конфедераций» эти ссылки находились на самом верху».

Собеседник РБК говорит, что меры, принятые FIFA, напротив, помогли спекулянтам: «Они (FIFA) ввели довольно муторную процедуру регистрации, плюс сайт у них время от времени глючил. Бесплатная курьерская доставка работала до апреля, а затем надо было самим забирать билеты в специальных билетных центрах — а там очереди, проверка документов, неудобное расположение (в Москве было три центра выдачи билетов — в Домодедово, возле метро «Технопарк» и на Житной улице). А у нас, конечно, дороже, но никаких неудобств, доставка до квартиры или офиса».

Даниил Кручинин считает, что при действующих нормах законодательства избежать перетекания большого объема билетов на вторичный рынок было невозможно. «Нет технологий, которые бы позволяли контролировать процесс, — говорит он. — По факту пришлось бы вручную на входе на стадион проверять каждого из 40–50 тыс. болельщиков, что просто нецелесообразно — это заняло бы слишком много времени и потребовалось слишком много человеческих ресурсов».

Введенный организаторами Кубка конфедераций «паспорт болельщика» (Fan ID) также не решает проблему спекулянтов. Паспорт болельщика помогает решить проблему безопасности. Его можно получить, предъявив однажды билет, и он необходим, чтобы попасть на матч. Но при его сканировании и при сканировании билета никак не отображается, на чей паспорт был куплен билет, говорит Кручинин.