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Наука утверждать
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Наука утверждать
Газета № 124 (2621) (1707) Общество, 14 июл, 16:48
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Наука утверждать
Последнее слово в выборе главы РАН оставили за президентом
Депутаты Госдумы решили подчеркнуть статус РАН как подчиненной и зависимой от властей структуры. Если президент воспользуется своим правом и не утвердит избранного главу академии, то выборы будут признаны несостоявшимися
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В законопроект о новой процедуре выборов главы Российской академии наук, который приняли во втором чтении в среду, 12 июля, внесут новую поправку, рассказал РБК источник в Министерстве образования и науки и подтвердил замглавы профильного комитета Госдумы Олег Смолин (КПРФ). В четверг, 13 июля, комитет обсудил документ: парламентарии пришли к выводу, что среди причин, по которым выборы придется проводить вновь, необходимо указать отказ президента подписывать указ о назначении избранного главы РАН.

«В случае неутверждения президентом главы РАН выборы признаются несостоявшимися. Из-за этой поправки законопроект из третьего чтения вернут снова во второе», — заявил Смолин РБК. По его мнению, такое решение «дважды странно». «Во-первых, странно признавать выборы несостоявшимися, когда президент выбран. Во-вторых, это манифест о недоверии всех ко всем. Правительство не доверяет академикам, а потому отсеивает кандидатов, а президент не доверяет правительству, потому что может не утвердить кандидата, который предварительно был согласован с правительством. Поразительная ситуация», — подчеркнул коммунист.

Смолин заметил, что, хотя президент страны всегда имел право не подписать тот или иной указ или закон, поправку нельзя назвать формальной. Раньше вариант, что глава государства откажется утверждать избранного научным сообществом кандидата, просто не рассматривался. «Утверждение президентом главы РАН можно трактовать по-разному. Можно как формальный акт признания статуса победившего на выборах кандидата. А можно как реальный акт. Хочу — утверждаю, хочу — не утверждаю. И эта поправка дает однозначное понимание, что формальностью указ президента не является», — пояснил Смолин. Эта поправка подчеркивает статус РАН как организации, подчиненной и зависимой от властей, резюмировал он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что возможность внесения такой поправки проговаривалась самими академиками на их последней встрече с Владимиром Путиным.

В тексте поправки, с которым ознакомился РБК, не указано, сколько раз президент может воспользоваться этим правом и не утвердить избранного главу академии.

Поправку о назначении перевыборов, в случае если президент России откажется утверждать избранного главу РАН, предложил Вячеслав Никонов, рассказала РБК пресс-секретарь профильного комитета Госдумы Татьяна Сухова. Ее поддержали семь депутатов. Документ будет рассмотрен во втором и третьем чтениях 19 июля, заметила Сухова. «Причины такого решения — законодатель должен предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть», — указала она. Поправка необходима для подстраховки, заметил депутат Борис Чернышов (ЛДПР). «Скорее всего, не будет такой ситуации, что президент не захочет подписать указ о назначении, но в случае, если это все-таки произойдет, ясно, что делать», — пояснил он.

Законопроект о РАН подготовили и внесли 6 июня 2017 года депутаты от «Единой России» — представитель комитета по здравоохранению Николай Герасименко, руководитель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, члены комитета Гаджимет Сафаралиев и Геннадий Онищенко. Основное предложение документа — обязанность РАН согласовывать кандидатов в президенты с правительством. О том, что РАН будет обсуждать кандидатов на пост главы организации с правительством, в апреле 2017 года сообщал и.о. главы академии Валерий Козлов. Он также пообещал согласовывать их и с Кремлем.

Процедуру выборов в РАН начали пересматривать, после того как в марте 2017 года все три кандидата снялись с голосования в последний момент. Среди них были директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко, который баллотировался вновь, директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов. Выборы главы РАН сорвались, потому что в их процедуру вмешала​сь администрация президента, рассказывали весной собеседники РБК. Интересы руководства академии, в том числе Владимира Фортова, не совпали с интересами помощника президента Андрея Фурсенко и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, который безуспешно пытался избраться в академики.

Авторы: Полина Звездина, Наталья Галимова.
Теги: Выборы , депутаты Госдумы , Российская академия наук
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