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Патенты сделали кассу
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Патенты сделали кассу
Газета № 123 (2620) (1407) Экономика, 13 июл, 21:11
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Патенты сделали кассу
Москва рекордно заработала на реализации лицензий ИП
Бюджет Москвы за три месяца получил от продажи патентов для ИП больше, чем за весь прошлый год. К переходу на новую систему бизнес подтолкнула, в частности, кассовая реформа, говорят эксперты
Фото: Николай Цыганов / «Коммерсантъ»

За первый квартал 2017 года Москва заработала на патентах для индивидуальных предпринимателей (ИП) больше, чем за весь предыдущий год, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые РБК предоставил департамент экономической политики и развития Москвы. Так, в январе—марте бюджет получил от продажи патентов и начисления налогов по ним 3,8 млрд руб., а за весь 2016 год доходы от них составили 3,5 млрд руб.

«Этот режим налогообложения — оптимальное решение для предпринимателей. В силу своих особенностей он минимизирует риски новичков, только открывших дело, освобождает от налогового и бухгалтерского учета», — говорит глава департамента Владимир Ефимов.

Патенты помогли бюджету

Одна из причин увеличения доходов от патентов — рост его стоимости на 10% с 2017 года, напоминает эксперт сервиса для предпринимателей «Контур.Эльба» Ольга Аввакумова. Это «значительное повышение ставок», добавляет руководитель юридического отдела аудиторской компании «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов. Впрочем, представитель департамента экономполитики Москвы называет рост цены патента незначительным и настаивает, что «даже после индексации [патенты] — это самая выгодная форма налогообложения».

Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка — 60 млн руб. Эта система освобождает ИП от уплаты НДС, НДФЛ по виду деятельности, на которую он выдан, налога на имущество, а также от торгового сбора.

Набирать популярность патенты начали как раз после введения ежеквартального торгового сбора в середине 2015 года — его базовая ставка для помещений до 50 кв. м составляет 21 тыс. руб. за пределами МКАД, 30 тыс. руб. — в пределах МКАД, 60 тыс. руб. — для Центрального административного округа. Патенты выдаются по нескольким видам деятельности: бытовые услуги, аренда помещений, перевозки и т.д. Однако наиболее популярной сферой деятельности для ИП, применяющих патентую систему, остается именно розничная торговля, свидетельствуют данные департамента экономполитики: из 41,8 тыс. проданных патентов на этот вид деятельности пришлось 20,5 тыс.

«Применение патентной системы налогообложения освобождает от уплаты торгового сбора, поэтому предприниматели начали активно использовать этот режим еще тогда (в 2015 году. — РБК). К тому же стоимость патента для магазина с торговым залом до 50 кв. м равнялась величине торгового сбора», — отмечает Аввакумова.

Давний вопрос

Вместе с тем торговый сбор по-прежнему остается проблемой для бизнеса: за помещения площадью свыше 50 кв. м надо доплатить лишь 50 руб. за каждый метр превышения. Таким образом, небольшие предприятия платят непропорционально много: размер сбора с них незначительно меньше суммы, которую платят торговые точки с гораздо большей площадью. Исправить эту ситуацию, в частности, еще в прошлом году пытался уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев и неоднократно говорил о несправедливости. В четверг он сообщил РБК, что разработал предложения об установлении дифференцированных ставок в зависимости от категории плательщика сбора, особенностей отдельных видов торговли и самих торговых точек. «При этом, согласно Налоговому кодексу РФ, ставка торгового сбора [согласно предложениям] по совокупности факторов может быть снижена вплоть до нуля», — отмечает Вышегородцев.

Михаил Вышегородцев (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Еще один фактор, подталкивающий ИП покупать патенты, — «активная информационная работа» столичного департамента экономполитики, говорит его представитель. Из-за этого новые предприниматели стали открывать свой бизнес сразу на патентной системе, подчеркивает Аввакумова. Кроме того, росту доходов с патентов способствовало смягчение правил для ИП, указывает бизнес-омбудсмен Вышегородцев. Если раньше предприниматели несвоевременно оплачивали патент, их переводили на общую систему, теперь эту норму отменили.

Кассы помогли патентам

Впрочем, главная причина очередного всплеска при переходе на патенты — реформа кассовых аппаратов, считает Александр Овеснов. Переход на новую кассовую технику начался зимой: с 1 февраля онлайн-кассы стали обязательными для всех точек продаж. Компаниям придется не только приобрести новые кассовые аппараты или усовершенствовать существующие, но и подключить их к компьютерам с соответствующим программным обеспечением (ПО), которое позволяет отправлять покупателям электронные чеки. Кроме того, юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо будет заключить договор с одним из операторов фискальных данных — компанией, которая будет выступать посредником между бизнесом и налоговой службой, то есть будет передавать данные ретейлеров в налоговую инспекцию. По данным ФНС, на 1 июля в России было зарегистрировано 860 тыс. онлайн-касс, всего должно быть заменено 1,15 млн касс.

С начала перехода на онлайн-кассы предприниматели жаловались на дефицит фискальных регистраторов, необходимых для работы «умных» касс. Очередь на фискальные накопители расписана на несколько месяцев, а цены на устройство доходят до 6–8 тыс. руб. при себестоимости 700–800 руб., рассказывал в марте депутат Госдумы Андрей Луговой. Переход на онлайн-кассы также вошел в «Книгу жалоб», которую бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту в мае. Требования к установке онлайн-касс невыполнимы, и на деле внедрение их приведет к банкротству добросовестного бизнеса и уходу в тень, указывалось в докладе омбудсмена.

ИП же​, перешедшие на патенты, смогут на время избежать перехода на новые аппараты, указывает Овеснов: для них это нововведение начнет действовать только с 1 июля 2018 года. «Если с помощью перехода на патент предприниматели пытаются отсрочить применение кассовой техники, то через год такой возможности у них уже не будет», — предупреждает Аввакумова.

Наконец, рост спроса на патенты может быть связан с возросшей административной нагрузкой на другие налоговые режимы, считает адвокат DS Law Денис Зайцев. Одним из таких режимов является упрощенная система налогообложения (УСН, именно с нее предприниматели традиционно переходят на патенты). «Результатом проверки налогоплательщика на УСН могут быть значительные доначисления. Патенты же предполагают фиксированную доходность, а значит, доначисления по ним становятся не такими привлекательными с позиции фискальных органов», — говорит Зайцев.

Вытянули из тени

Одной из целей введения торгового сбора и патентов декларировался выход бизнеса из тени. Подход себя оправдал — еще в прошлом году в легальную зону удалось вывести около 40% розничной торговли, писал РБК. Но легализовывать свой бизнес готовы не все. «Когда предприниматель не понимает, что будет послезавтра, ему легализовывать свой бизнес и попадать в поле зрения ФНС не имеет смысла. Как правило, это [патентная система] влияет на самых опасливых людей, которые и так встали бы на учет, в этом случае для них только упростилась процедура», — говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Те же граждане, которые от налогов уходят сознательно, таким инструментом пользоваться не станут, уверен он. «Предыдущий опыт показывает, что налогообложение у нас — сфера, которая меняется очень часто. В связи с этим нельзя прогнозировать свои будущие доходы», — подчеркивает Сафонов.

Автор: Антон Фейнберг. При участии: Олег Макаров, Екатерина Копалкина, Анна Могилевская.
Теги: торговый сбор , патентная система налогообложения
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