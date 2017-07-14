Абонентам протрубили сбор

Наконец стало понятно, кто заплатит за реализацию «закона Яровой»

Профильная комиссия РСПП предложила законодательно обязать всех российских абонентов связи отчислять средства на реализацию «закона Яровой» — речь идет о 3–5% среднемесячного счета, или 50–85 млрд руб. в год

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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала и представила поправки к «закону Яровой». Они обсуждались на заседании комиссии в четверг, 13 июля.

Согласно инициативе, вводится «специальный платеж для абонентов и пользователей» услуг связи, перечисляемый оператору. Эти средства, получаемые операторами в рамках концессионного соглашения между Россией и операторами связи, будут направлены на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь.

Сумма платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. По оценке Минкомсвязи, доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн руб., за 2016 год — 1,657 трлн руб. Таким образом, в результате установления специального платежа для реализации «закона Яровой» с абонентов будут взимать 50–85 млрд руб. ежегодно. За неуплату специального платежа, согласно предложениям РСПП, предлагается установить административную ответственность, внеся изменения в КоАП.

«Как только предложение о введении специального платежа будет направлено в Минкомсвязь — мы рассмотрим его. Вообще, практика такая есть, например, отчисления в фонд универсальных услуг. Как отраслевая инициатива (и если она будет поддержана другими федеральными органами власти) звучит она вполне разумно», — прокомментировал РБК руководитель департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин.

Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая добавила, что инициатива пока только обнародована на заседании РСПП и не направлена на рассмотрение в министерство. «Представитель Минкомсвязи, участвовавший в заседании, сказал, что эта одна из идей отрасли, звучит она разумно, но вопрос в том, будет ли поддержана правительством», — говорит представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

Неоднозначные расчеты

С 1 июля 2018 года окончательно вступает в силу «закон Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший свое неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ирины Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через Сеть, — год.

Операторы связи утверждали, что суммарный объем хранимых данных может составить более 157 эксабайт. В РСПП ранее утверждали, что объем собираемых каждым оператором связи данных может достичь 20 эксабайт на каждого из операторов. На создание столь значительной инфраструктуры по съему трафика с сетей связи, его обработке и хранению необходимы значительные средства. Операторы «большой четверки» («МегаФон», МТС, «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг», работающий под брендом Tele2) изначально оценивали суммарные затраты на съем и хранение данных пользователей в 2,2 трлн руб. ФСБ и Минкомсвязь в апреле 2017 года сообщали, что затраты всей отрасли могут составить до 4,5 млрд руб., из которых 3 млрд руб. будут потрачены на закупку оборудования, а оставшиеся средства — на создание сопутствующей инфраструктуры для размещения оборудования и организации каналов связи.

Согласно последней оценке, которую приводит профильная комиссия РСПП, к 1 января 2019 года затраты операторов на исполнение закона составят 17,5 трлн руб. В 2016 году суммарные доходы операторов от услуг связи составляли не более 1,7 млрд руб. Таким образом, необходимыми средствами для реализации требований «закона Яровой» отрасль связи не располагает, пришли к выводу в РСПП.

Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков в интервью «Коммерсанту» заявлял, что операторы готовы отчислять около 1% выручки в пользу государства на реализацию положений закона. «Мы с Андреем Дубовсковым (президент МТС. — РБК) в ходе встречи предлагали Ирине Яровой создать новый налог на операторов связи. У нас уже существует фонд универсальных услуг, в который мы отчисляем 1,2% выручки. Мы предлагали сделать дополнительный налог, чтобы государство из этих денег самостоятельно создавало центры обработки и хранения необходимых им данных», — рассказывал Солдатенков.

Другая идея — финансировать создание необходимой инфраструктуры за счет средств Пенсионного фонда. С таким предложением выступал «Ростех», сообщала газета «Ведомости». Госкорпорация предлагала создать единого оператора хранения данных, услугами которого пользовались бы все операторы связи для хранения информации. «Поскольку потребителями услуг оператора будут «крупные платежеспособные компании», эти инструменты могли бы стать «надежным и выгодным вложением средств Пенсионного фонда», — полагали в госкорпорации.

О том, что в конечном итоге затраты на реализацию закона могут лечь на абонентов, предупреждали и операторы, и чиновники. Еще до подписания закона президентом России представители операторов «МегаФон» и «Т2 РТК Холдинг» заявляли, что цены на сотовую связь могут вырасти в два-три раза. По данным РСПП, рост тарифов может составить 90% и выше при условии необходимости внедрения оборудования в срок до 2018 года, а в расчете на одного абонента крупного оператора подвижной связи затраты на внедрение системы хранения трафика составят 3350 руб. Министр связи Николай Никифоров заявлял, что «оптимальным» будет вариант, при котором рост тарифов будет не выше уровня инфляции в стране.

Абонентская безысходность

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов не смог вспомнить каких-либо зарубежных прецедентов сбора с абонентов связи средств на реализацию законов. Однако он признает, что других способов финансировать эту инициативу просто нет. «Если бы операторы самостоятельно вкладывались в создание инфраструктуры под этот закон, они бы, естественно, думали о компенсации расходов за счет повышения тарифов для абонентов. Вообще, операторы давно думают о повышении цен, но боятся делать это в условиях высокой конкуренции. А тут у них просто не будет выбора», — отметил он.

Как отмечает куратор правительственной рабочей группы «Связь и информационные технологии» Ирина Левова, «раз уж закон принят и в теории направлен на обеспечение безопасности», то гражданам придется оплатить его реализацию — или средствами из бюджета, или оплатой повышенных тарифов на связь.

​«Предлагаемый специальный сбор с абонентов — это, по сути, непрямой налог на безопасность. В условиях, когда «законом Яровой» не предусмотрено выделение бюджетных средств на его реализацию, сбор с абонентов, к сожалению, единственный вариант, — сказала Левова в разговоре с РБК. — В условиях, когда, по самым скромным оценкам, для реализации требований закона потребуется сумма, превышающая прибыль всех крупных операторов вместе взятых, операторам будут необходимы либо государственные гранты, либо повышение тарифов. В этой ситуации реализация закона будет возложена на плечи граждан в любом случае, будь то госфинансирование, то есть налоги, или повышение тарифов на услуги связи».

Закономерным результатом станет существенное замедление инновационного развития отрасли связи, в первую очередь — скорости развертывания сетей связи 5G в России, предрекают в РСПП. «Между тем именно сети связи 5G определены как платформа для развития цифровой экономики в России. Минкомсвязь планирует, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. жителей. По оценкам The Boston Consulting Group, инвестиции в развитие сети 5G в России могут составить около 1 трлн руб. и во избежание отставания от других стран потребуются в течение ближайших двух лет», — говорится в заключении комиссии.

При этом в начале июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что в правительстве начали обсуждать отсрочку вступления в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова на пять лет. Собеседники издания уточнили, что утвердить положительный отзыв комиссия не смогла из-за замечаний представителя ФСБ, суть которых не уточняется. В итоге проект отправили на доработку. Отсрочку проекта обуславливают большими расходами операторов связи, которые они будут регистрировать за короткое время, что приведет к удорожанию услуг связи.

В МТС и «ВымпелКоме» отказались от комментариев.