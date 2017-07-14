Чем грозит скандал с турбинами Siemens

Для американских сенаторов, пытающихся заморозить строительство Nord Stream 2, история с турбинами может оказаться очень кстати

История с поставками турбин Siemens для электростанций в Крыму может иметь далеко идущие последствия с точки зрения режима западных санкций против России. Несколько основных вещей, которые нужно понимать в связи с этим.

Через пролив

Официальная позиция Siemens вызывает много вопросов. После проникновения в прессу сведений о возможной поставке турбин Siemens в Крым компания подала иск к российскому контрагенту — «Технопромэкспорту». Однако иск подан в Арбитражный суд Москвы — не самая авторитетная и очевидная инстанция для сложных и политизированных международных споров. Немецкие компании традиционно стремятся включать в контракты с российскими поставщиками условие о разрешении споров в международных судах, а тут вдруг так легко согласились на рассмотрение дела в российской юрисдикции. Если же верить информации российского Forbes о содержании судебного иска, то получается и вовсе странная вещь: Siemens поставляла турбины для использования в Тамани, но якобы с условием, что они не только не попадут на территорию Крыма, но даже не будут использоваться для строительства электростанций, подключенных к энергосистеме Крыма. Это предельно странное условие, учитывая, что Таманский полуостров как раз прилегает к Керченскому проливу и все инфраструктурные входы в Крым с российской стороны осуществляются именно с него. В частности, питание энергосистемы Крыма через керченский энергомост идет с подстанции «Тамань», которую расширяют с 220 до 500 кВ специально для энергоснабжения Крыма. Выглядит абсолютно нелогично: любой поставщик оборудования в Тамань должен твердо отдавать себе отчет, для каких целей оно будет использовано, других вариантов нет.

У сторонников антироссийских санкций на Западе сейчас появится много вопросов к Siemens. Это ставит и Германию в целом в очень уязвимую позицию. Совсем недавно германские официальные лица бурно возмущались принятым сенатом США биллем, предполагающим возможность введения санкций против европейских компаний, сотрудничающих с Россией по трубопроводным проектам, «наносящим вред энергетической безопасности Европы» (прежде всего это Nord Stream 2). Немецкие должностные лица довольно грозно высказывались о том, что «не дело США лезть в наши коммерческие отношения». Однако эти слова зазвучат совсем по-другому, если выяснится, что Siemens ввязалась в сомнительную историю. Будет сложно доказать, что «компания ничего не знала», а это бросит серьезную тень на все аргументы немецкого бизнеса против жестких санкций в отношении России. Для американских сенаторов, пытающихся заморозить строительство Nord Stream 2 (а возможно, в будущем и других российско-германских проектов), вся эта история является настоящим подарком.

«Скелеты в шкафу»

Едва ли скандал с турбинами приведет к расширению режима санкций против России в Европе (Россия пока не совершает каких-то новых действий, способствующих глобальному ужесточению санкционного режима), однако в диалоге между европейцами и США несомненные преимущества возникли у американских «ястребов». История с Крымом и турбинами плохо скажется на репутации тех европейских бизнесменов, которые традиционно защищают коммерческое сотрудничество с Россией. Мы не знаем, какие у других европейских компаний есть свои «скелеты в шкафу», были ли еще попытки обхода санкций, однако сюжет с Siemens дает явное преимущество сторонникам жесткой линии. Теперь европейцам будет труднее противиться шагам американского конгресса, направленным на регулирование отношений российских компаний с европейскими.

Можно предполагать, что скандал с Siemens получит продолжение в ближайшие недели — в публичном поле будут заданы вопросы на тему «договорного матча», почему немецкая компания оспаривает несоблюдение контракта в российской юрисдикции и почему контракт содержит такие странные положения. Уже сейчас видно, что в главном санкционном сюжете текущего момента — противостоянии американских законодателей с европейскими лоббистами по позициям и репутации европейских коммерсантов нанесен мощный удар.