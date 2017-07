Лето с умом

На каких онлайн-курсах можно научиться управлять личным капиталом

Онлайн-курсы по личным финансам, которые проводят университеты в летнее время, — это хороший способ повысить финансовую грамотность, считают опрошенные РБК эксперты. Чему может научиться слушатель этих программ?

Фото: Ben Margot / AP

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое было представлено на недавнем саммите G20 в Гамбурге, Россия занимает лишь девятое место по уровню финансовой грамотности среди стран «Большой двадцатки», уступая Франции, Канаде, Китаю, Корее, Германии, Индонезии, Великобритании и Турции. По данным ОЭСР, только 45% россиян владеют базовыми финансовыми знаниями. Для сравнения: во Франции доля финансово грамотных граждан составляет 59%, а в Китае — 61%.​

Эксперты по управлению личными финансами, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что помочь повысить уровень финансовой грамотности могут специализированные онлайн-курсы по этой теме, которые регулярно проводятся российскими и зарубежными университетами. Преимущество этих учебных программ в том, что слушатель может заниматься дистанционно и в любое удобное для него время. При этом тематика онлайн-курсов варьируется от управления личными финансами до основ трейдинга и инвестирования. Возможные опции: просмотр видеолекций, изучение литературы, тестовые задания и письменные работы, по которым можно получить комментарий преподавателя. Подобные учебные программы доступны в основном на крупнейших международных платформах онлайн-образования или на сайтах самих вузов. В большинстве случаев обучение является бесплатным — платить приходится, только если слушатель хочет получить сертификат о прохождении курса.

«Для новичков онлайн-курсы — это хороший старт для самостоятельного плавания в мире финансов», — комментирует независимый финансовый советник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Саида Сулейманова. Полноценной заменой очного образования такие курсы, конечно, не являются, но они могут помочь в получении базовых знаний по финансам и инвестициям, добавляет директор программы Master of Finance в РЭШ Алексей Горяев. При этом курс должен предполагать обратную связь от преподавателя, а не просто предлагать студенту набор видео и учебных материалов, отмечает он.

РБК изучил учебные программы крупнейших зарубежных и российских платформ онлайн-образования (Coursera, EdX, «Открытое образование») в поисках курсов финансовой грамотности, которые можно пройти этим летом. В итоговую выборку вошли только курсы от университетов (зарубежных и российских) на русском и английском языках. Часть из них уже стартовала в конце июня — начале июля, однако новые слушатели все еще могут к ним присоединиться. Оставшиеся начнутся до конца лета.

На русском языке

Рынки капитала или финансовые институты, или «О чужих деньгах»

: Московский физико-технический институт совместно с American Institute of Business and Economics (АИБЭк)

Где: платформа Coursera

Старт: 10 июля

Сколько длится: 6 недель, по 3–7 часов в неделю

Цена: бесплатно (в качестве вольного слушателя), 2773 руб. (если хотите получить сертификат)

Этот курс предназначен для новичков, которые активно интересуются финансовой тематикой. Его читает директор и профессор финансов АИБЭк Константин Контор. Он рассказывает, что такое рынок капитала, какими бывают финансовые институты и зачем они нужны. Слушатель узнает об основных проблемах и рисках, с которыми сталкивается потребитель при кредитовании и страховании, а также о причинах мирового финансового кризиса 2008 года. Большое внимание лектор уделяет банковской сфере: оценке «прочности» банка, роли государства в регулировании этого рынка и современным каналам банковских услуг. Курс рассчитан на широкую аудиторию, он предлагает обширный список литературы для самостоятельного изучения и большое количество видеоматериалов. Однако ему не хватает интерактивности: тестовых работ довольно мало. В качестве вольного слушателя материалы курса можно изучать бесплатно, а вот чтобы выполнять тесты и писать эссе, которые проверят преподаватели, нужно заплатить 2773 руб. Курс стартовал 10 июля, но к нему еще можно присоединиться.

Финансовые инструменты для частного инвестора

Где: платформа Coursera

Старт: 10 июля

Сколько длится: 6 курсов, от 4 до 6 недель каждый

Цена: бесплатный доступ на 7 дней с начала пользования, затем — 2773 руб. в месяц

Это большая образовательная программа, включающая в себя шесть курсов. Лекторы — группа доцентов и профессоров из НИУ ВШЭ. Каждый курс длится от четырех до шести недель, при желании приглянувшуюся тему можно пройти отдельно. Цель программы, согласно ее описанию на сайте, — снабдить начинающего инвестора необходимыми знаниями и умениями. Первый курс посвящен управлению личными финансами, при этом слушателю рассказывают о возможностях финансовых инструментов (акций и облигаций). Следующие несколько курсов лекторы объясняют, как правильно формировать инвестиционный портфель, рассказывают об инфраструктуре финансового рынка, стратегиях и технологиях инвестирования. На последнем, шестом, курсе слушателю предлагают сдать практический итоговый проект (письменную работу), который предполагает активное применение полученных навыков. Основным минусом программы является тайм-менеджмент: входящие в нее курсы иногда накладываются друг на друга по датам.

Финансовые рынки и институты (Financial Markets and Institutions)

Где: платформа Coursera

Старт: 24 июля

Сколько длится: 9 недель, по 2–3 часа в неделю

Цена: 1641 руб. (если хотите сертификат), бесплатно (если сертификат не нужен)

Еще один курс по повышению финансовой грамотности от НИУ ВШЭ, на котором рассказывается, как функционируют финансовые рынки и организации. Его читает доктор экономических наук, профессор ВШЭ Николай Берзон. Характер подачи учебного материала максимально простой. Слушателям расскажут о том, как устроены финансовые рынки, какие бывают ценные бумаги, а также объяснят, как оценивать риск при инвестировании и рассчитывать потенциальную доходность.

На английском языке

Финансы для всех: как принимать решения с умом (Finance for Everyone: Smart Tools for Decision-Making)

Где: платформа EdX

Старт: 27 июня, но можно присоединиться и сейчас

Сколько длится: 6 недель, по 5–6 часов в неделю

Цена: $49 (с сертификатом), бесплатно (если сертификат не нужен)

«Финансы повсюду», — заявляют авторы курса в описании к нему. Они уверены, что минимальная финансовая грамотность нужна каждому человеку, чтобы он мог ежедневно принимать умные финансовые решения. Этому и посвящена вся образовательная программа: слушатель узнает, как правильно копить деньги, экономить, научиться грамотно распоряжаться личным бюджетом. Также ему расскажут о финансовой психологии и о том, какое она имеет значение при принятии важных потребительских решений. Главным недостатком курса является его всецело теоретический характер: пользователь получает доступ к видеолекциям и учебным материалам, но не проходит никаких тестов и не сдает итоговых работ. В завершение курса можно получить сертификат о его прохождении — это будет стоить $49.

Финансы для всех (Finance for Everyone)

Где: платформа Coursera

Старт: 17 июля

Сколько длится: 5 курсов, каждый примерно по 4 недели, по 1–3 часа в неделю

Цена: бесплатный доступ на 7 дней, затем — 2773 руб. в месяц

Большая учебная программа от канадского Университета Макмастера включает в себя пять курсов, на которых слушатель может получить базовые знания о мире финансов. Отдельные курсы посвящены принятию инвестиционных решений, структуре финансовых рынков, оценке риска и долговым обязательствам. Авторы обещают научить совершать базовые финансовые расчеты. Пользователю нужно будет смотреть видеолекции, самостоятельно работать с учебными материалами и регулярно проходить тренировочные тесты. В качестве дипломного проекта нужно будет решить несколько задач по одной из тем специализации. Вести финальный проект слушатель будет под присмотром преподавателей, что делает это курс самым интерактивным во всей выборке.

Введение в финансы: оценка и инвестирование (Introduction to Finance: Valuation and Investing)

Где: платформа Coursera

Старт: 17 июля

Сколько длится: 4 курса, по 6 недель каждый, от 5 до 10 часов в неделю

Цена: бесплатный доступ на 7 дней, затем — 4471 руб. в месяц

Этот онлайн-курс длится десять месяцев. Его программа несколько сложнее, чем у других учебных курсов из выборки — в ней уделяется больше внимания оценке инвестиционных активов и математическим методам анализа. В первых двух курсах рассказывается об основополагающих принципах функционирования финансовых рынков. Например, о концепции стоимости денег во времени (Time Value of Money), теории рисков — ее лекторы объясняют на примере инвестиций в акции. Далее программа только усложняется. Слушатель узнает об альтернативных методах оценки бизнеса и инвестиционных активов, научится критично относиться ко мнению экспертов. По итогам курса авторы обещают сделать из своих студентов настоящих профессионалов, способных оценивать инвестиционные риски на уровне портфельного управляющего. Если такой цели у пользователя нет, он может ограничиться первыми двумя курсами программы.

Кроме курсов

Основным недостатком большинства онлайн-курсов является слабая интерактивность, говорит координатор совместного проекта РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финграмотности населения и развитию финансового образования» Анна Зеленцова. Грамотно проработанный интернет-курс должен давать слушателю возможность не только выполнять тестовые задания, но и общаться с лектором, задавая ему дополнительные вопросы, чтобы прояснять непонятные моменты.

Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов добавляет, что онлайн-обучение является хорошим форматом для людей, проживающих вдали от учебных центров и университетов, но оно на порядок менее эффективно, чем живые занятия. Ведь на последних слушатель может задавать лектору вопросы и получать обратную связь, отмечает эксперт. С ним соглашается директор учебного центра компании БКС Виктор Романовский. «Надо учиться у профессионалов, опытных трейдеров, которые знают рынок и не будут «лакировать» действительность, которые будут говорить о рисках прежде всего», — подчеркивает он.

Так или иначе, пользователю не стоит ограничиваться одними только онлайн-курсами, считают опрошенные эксперты. Они советуют новичкам обратиться еще и к сайту вашифинансы.рф, созданному Минфином — там собраны статьи с базовой информацией о пенсиях, вкладах, семейном бюджете, есть словарь финансовых терминов и финансовые калькуляторы. А Павел Пахомов рекомендует еще и читать специализированную литературу, например, популярные среди трейдеров книги «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра, «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и «Инвестиции и трейдинг» Саймона Вайна.

Если же новичок хочет посещать очные учебные курсы, ему прежде стоит определиться с тематикой (акции, облигации, дневной трейдинг), прочитать по ней максимум материалов, и уже потом идти учиться. По мнению Алексея Горяева, главное при выборе формата обучения — это не питать иллюзий, что он даст ответы на все вопросы. «Никто за вас ваши финансовые решения не примет. Базовые знания нужны, но их нужно применять на практике», — подытоживает он.

Сохранить

Сохранить