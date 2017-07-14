Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,23 59,83 EUR Нал. 68,87 68,17 USD Бирж. 59,82 -0,18 EUR Бирж. 68,18 -0,32 USD ЦБ. 60,18 -0,44 EUR ЦБ. 68,81 -0,64 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1959,91 +0,28% РТС 1029,89 +0,41% Brent 48,36 -0,02% DJIA 21553,09 +0,10% Nasdaq 6274,44 +0,21% FTSE 7413,44 -0,05%
Лето с умом
Лента новостей
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Башара Асада 02:19, Политика Bloomberg узнал о согласии Турции купить у России С-400 за $2,5 млрд 02:12, Политика Кадыров счел «странным» приговор по делу об убийстве Немцова 01:52, Политика Сербский легионер объяснил причины ухода из ЦСКА 01:27, Спорт Трамп рассказал о работе над вторым соглашением о перемирии в Сирии 01:04, Политика Трамп заявил о нежелании снимать санкции с России 00:42, Политика СМИ сообщили об освобождении гендиректора «Силовых машин» после допроса 00:39, Политика Филиал Промсвязьбанка на Кипре обвинили в мошенничестве 00:18, Бизнес Дипломаты проверят сведения о задержании в Турции семьи россиян с детьми 00:00, Общество Власти Москвы решили возвести вокруг МКАД 10 млн кв. м недвижимости 13 июл, 23:50, Политика Экс-депутат Госдумы отсудил у «Мечела» 12,7 млрд руб. 13 июл, 23:40, Бизнес Минкомсвязь объявила об устранении вируса на портале госуслуг 13 июл, 23:33, Технологии и медиа Трамп заявил о готовности «в нужное время» пригласить Путина в Белый дом 13 июл, 23:32, Политика Путин обсудил перемирие в Сирии с королем Иордании 13 июл, 23:03, Политика На Украине расследуют присвоение $3,8 млн при постройке стены от России 13 июл, 22:33, Политика Псковские пограничники задержали журналистов «МК» и Русской службы BBC 13 июл, 22:13, Общество Трамп и Макрон призвали к сотрудничеству с Россией вопреки разногласиям 13 июл, 22:12, Политика Володин предложил раскрыть данные по голосованию депутатов 13 июл, 22:00, Политика Jaguar представил новый компактный кроссовер E-Pace 13 июл, 22:00, Авто «Яндекс» исключил возможность целенаправленной атаки на портал госуслуг 13 июл, 21:48, Технологии и медиа Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в Канаде 13 июл, 21:42, Политика ФСБ задержала гендиректора «Силовых машин» за разглашение гостайны 13 июл, 21:27, Политика Reuters рассказал о готовящихся санкциях США в отношении китайских банков 13 июл, 21:19, Политика Москва резко нарастила доходы от патентов для предпринимателей 13 июл, 21:11, Экономика «Спектакли не исчезают»: фрагменты репетиции балета «Нуреев» 13 июл, 21:09, Общество Рада разрешила прокуратуре привлечь экс-главу Харькова за мошенничество 13 июл, 21:09, Политика При обрушении шахты на Урале погиб рабочий 13 июл, 21:00, Общество В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе на портале госуслуг 13 июл, 20:37, Технологии и медиа
Лето с умом
Газета № 123 (2620) (1407) Деньги, 13 июл, 08:00
0
Лето с умом
На каких онлайн-курсах можно научиться управлять личным капиталом
Онлайн-курсы по личным финансам, которые проводят университеты в летнее время, — это хороший способ повысить финансовую грамотность, считают опрошенные РБК эксперты. Чему может научиться слушатель этих программ?
Фото: Ben Margot / AP

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое было представлено на недавнем саммите G20 в Гамбурге, Россия занимает лишь девятое место по уровню финансовой грамотности среди стран «Большой двадцатки», уступая Франции, Канаде, Китаю, Корее, Германии, Индонезии, Великобритании и Турции. По данным ОЭСР, только 45% россиян владеют базовыми финансовыми знаниями. Для сравнения: во Франции доля финансово грамотных граждан составляет 59%, а в Китае — 61%.​

Эксперты по управлению личными финансами, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что помочь повысить уровень финансовой грамотности могут специализированные онлайн-курсы по этой теме, которые регулярно проводятся российскими и зарубежными университетами. Преимущество этих учебных программ в том, что слушатель может заниматься дистанционно и в любое удобное для него время. При этом тематика онлайн-курсов варьируется от управления личными финансами до основ трейдинга и инвестирования. Возможные опции: просмотр видеолекций, изучение литературы, тестовые задания и письменные работы, по которым можно получить комментарий преподавателя. Подобные учебные программы доступны в основном на крупнейших международных платформах онлайн-образования или на сайтах самих вузов. В большинстве случаев обучение является бесплатным — платить приходится, только если слушатель хочет получить сертификат о прохождении курса.

«Для новичков онлайн-курсы — это хороший старт для самостоятельного плавания в мире финансов», — комментирует независимый финансовый советник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Саида Сулейманова. Полноценной заменой очного образования такие курсы, конечно, не являются, но они могут помочь в получении базовых знаний по финансам и инвестициям, добавляет директор программы Master of Finance в РЭШ Алексей Горяев. При этом курс должен предполагать обратную связь от преподавателя, а не просто предлагать студенту набор видео и учебных материалов, отмечает он.

РБК изучил учебные программы крупнейших зарубежных и российских платформ онлайн-образования (Coursera, EdX, «Открытое образование») в поисках курсов финансовой грамотности, которые можно пройти этим летом. В итоговую выборку вошли только курсы от университетов (зарубежных и российских) на русском и английском языках. Часть из них уже стартовала в конце июня — начале июля, однако новые слушатели все еще могут к ним присоединиться. Оставшиеся начнутся до конца лета.

На русском языке

Рынки капитала или финансовые институты, или «О чужих деньгах»

Кто проводит: Московский физико-технический институт совместно с American Institute of Business and Economics (АИБЭк)

Где: платформа Coursera

Старт: 10 июля

Сколько длится: 6 недель, по 3–7 часов в неделю

Цена: бесплатно (в качестве вольного слушателя), 2773 руб. (если хотите получить сертификат)

Этот курс предназначен для новичков, которые активно интересуются финансовой тематикой. Его читает директор и профессор финансов АИБЭк Константин Контор. Он рассказывает, что такое рынок капитала, какими бывают финансовые институты и зачем они нужны. Слушатель узнает об основных проблемах и рисках, с которыми сталкивается потребитель при кредитовании и страховании, а также о причинах мирового финансового кризиса 2008 года. Большое внимание лектор уделяет банковской сфере: оценке «прочности» банка, роли государства в регулировании этого рынка и современным каналам банковских услуг. Курс рассчитан на широкую аудиторию, он предлагает обширный список литературы для самостоятельного изучения и большое количество видеоматериалов. Однако ему не хватает интерактивности: тестовых работ довольно мало. В качестве вольного слушателя материалы курса можно изучать бесплатно, а вот чтобы выполнять тесты и писать эссе, которые проверят преподаватели, нужно заплатить 2773 руб. Курс стартовал 10 июля, но к нему еще можно присоединиться.

Финансовые инструменты для частного инвестора

Кто проводит: Высшая школа экономики

Где: платформа Coursera

Старт: 10 июля

Сколько длится: 6 курсов, от 4 до 6 недель каждый

Цена: бесплатный доступ на 7 дней с начала пользования, затем — 2773 руб. в месяц

Это большая образовательная программа, включающая в себя шесть курсов. Лекторы — группа доцентов и профессоров из НИУ ВШЭ. Каждый курс длится от четырех до шести недель, при желании приглянувшуюся тему можно пройти отдельно. Цель программы, согласно ее описанию на сайте, — снабдить начинающего инвестора необходимыми знаниями и умениями. Первый курс посвящен управлению личными финансами, при этом слушателю рассказывают о возможностях финансовых инструментов (акций и облигаций). Следующие несколько курсов лекторы объясняют, как правильно формировать инвестиционный портфель, рассказывают об инфраструктуре финансового рынка, стратегиях и технологиях инвестирования. На последнем, шестом, курсе слушателю предлагают сдать практический итоговый проект (письменную работу), который предполагает активное применение полученных навыков. Основным минусом программы является тайм-менеджмент: входящие в нее курсы иногда накладываются друг на друга по датам.

Финансовые рынки и институты (Financial Markets and Institutions)

Кто проводит: Высшая школа экономики

Где: платформа Coursera

Старт: 24 июля

Сколько длится: 9 недель, по 2–3 часа в неделю

Цена: 1641 руб. (если хотите сертификат), бесплатно (если сертификат не нужен)

Еще один курс по повышению финансовой грамотности от НИУ ВШЭ, на котором рассказывается, как функционируют финансовые рынки и организации. Его читает доктор экономических наук, профессор ВШЭ Николай Берзон. Характер подачи учебного материала максимально простой. Слушателям расскажут о том, как устроены финансовые рынки, какие бывают ценные бумаги, а также объяснят, как оценивать риск при инвестировании и рассчитывать потенциальную доходность.

На английском языке

Финансы для всех: как принимать решения с умом (Finance for Everyone: Smart Tools for Decision-Making)

Кто проводит: Университет Мичигана

Где: платформа EdX

Старт: 27 июня, но можно присоединиться и сейчас

Сколько длится: 6 недель, по 5–6 часов в неделю

Цена: $49 (с сертификатом), бесплатно (если сертификат не нужен)

«Финансы повсюду», — заявляют авторы курса в описании к нему. Они уверены, что минимальная финансовая грамотность нужна каждому человеку, чтобы он мог ежедневно принимать умные финансовые решения. Этому и посвящена вся образовательная программа: слушатель узнает, как правильно копить деньги, экономить, научиться грамотно распоряжаться личным бюджетом. Также ему расскажут о финансовой психологии и о том, какое она имеет значение при принятии важных потребительских решений. Главным недостатком курса является его всецело теоретический характер: пользователь получает доступ к видеолекциям и учебным материалам, но не проходит никаких тестов и не сдает итоговых работ. В завершение курса можно получить сертификат о его прохождении — это будет стоить $49.

Финансы для всех (Finance for Everyone)

Кто проводит: Университет Макмастера (Канада)

Где: платформа Coursera

Старт: 17 июля

Сколько длится: 5 курсов, каждый примерно по 4 недели, по 1–3 часа в неделю

Цена: бесплатный доступ на 7 дней, затем — 2773 руб. в месяц

Большая учебная программа от канадского Университета Макмастера включает в себя пять курсов, на которых слушатель может получить базовые знания о мире финансов. Отдельные курсы посвящены принятию инвестиционных решений, структуре финансовых рынков, оценке риска и долговым обязательствам. Авторы обещают научить совершать базовые финансовые расчеты. Пользователю нужно будет смотреть видеолекции, самостоятельно работать с учебными материалами и регулярно проходить тренировочные тесты. В качестве дипломного проекта нужно будет решить несколько задач по одной из тем специализации. Вести финальный проект слушатель будет под присмотром преподавателей, что делает это курс самым интерактивным во всей выборке.

Введение в финансы: оценка и инвестирование (Introduction to Finance: Valuation and Investing)

Кто проводит: Университет Мичигана

Где: платформа Coursera

Старт: 17 июля

Сколько длится: 4 курса, по 6 недель каждый, от 5 до 10 часов в неделю

Цена: бесплатный доступ на 7 дней, затем — 4471 руб. в месяц

Этот онлайн-курс длится десять месяцев. Его программа несколько сложнее, чем у других учебных курсов из выборки — в ней уделяется больше внимания оценке инвестиционных активов и математическим методам анализа. В первых двух курсах рассказывается об основополагающих принципах функционирования финансовых рынков. Например, о концепции стоимости денег во времени (Time Value of Money), теории рисков — ее лекторы объясняют на примере инвестиций в акции. Далее программа только усложняется. Слушатель узнает об альтернативных методах оценки бизнеса и инвестиционных активов, научится критично относиться ко мнению экспертов. По итогам курса авторы обещают сделать из своих студентов настоящих профессионалов, способных оценивать инвестиционные риски на уровне портфельного управляющего. Если такой цели у пользователя нет, он может ограничиться первыми двумя курсами программы.

Кроме курсов

Основным недостатком большинства онлайн-курсов является слабая интерактивность, говорит координатор совместного проекта РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финграмотности населения и развитию финансового образования» Анна Зеленцова. Грамотно проработанный интернет-курс должен давать слушателю возможность не только выполнять тестовые задания, но и общаться с лектором, задавая ему дополнительные вопросы, чтобы прояснять непонятные моменты.

Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов добавляет, что онлайн-обучение является хорошим форматом для людей, проживающих вдали от учебных центров и университетов, но оно на порядок менее эффективно, чем живые занятия. Ведь на последних слушатель может задавать лектору вопросы и получать обратную связь, отмечает эксперт. С ним соглашается директор учебного центра компании БКС Виктор Романовский. «Надо учиться у профессионалов, опытных трейдеров, которые знают рынок и не будут «лакировать» действительность, которые будут говорить о рисках прежде всего», — подчеркивает он.

Так или иначе, пользователю не стоит ограничиваться одними только онлайн-курсами, считают опрошенные эксперты. Они советуют новичкам обратиться еще и к сайту вашифинансы.рф, созданному Минфином — там собраны статьи с базовой информацией о пенсиях, вкладах, семейном бюджете, есть словарь финансовых терминов и финансовые калькуляторы. А Павел Пахомов рекомендует еще и читать специализированную литературу, например, популярные среди трейдеров книги «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра, «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и «Инвестиции и трейдинг» Саймона Вайна.

Если же новичок хочет посещать очные учебные курсы, ему прежде стоит определиться с тематикой (акции, облигации, дневной трейдинг), прочитать по ней максимум материалов, и уже потом идти учиться. По мнению Алексея Горяева, главное при выборе формата обучения — это не питать иллюзий, что он даст ответы на все вопросы. «Никто за вас ваши финансовые решения не примет. Базовые знания нужны, но их нужно применять на практике», — подытоживает он.

Сохранить
Сохранить
Автор: Людмила Петухова.
Теги: инвестиции , финансовая грамотность
Материалы по теме
Спилберг для трейдера: зачем смотреть видеоблоги про инвестиции Деньги
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав