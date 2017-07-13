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ВШЭ в порядке
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ВШЭ в порядке
Газета № 122 (2619) (1307) Общество, 12 июл, 18:46
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ВШЭ в порядке
В топ-50 «молодых» университетов мира попал российский вуз
Высшая школа экономики стала единственным российским вузом, вошедшим в рейтинг QS мировых университетов, которые были основаны после 1967 года. Первые шесть мест в рейтинге заняли учебные заведения из Азии
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds подготовил рейтинг лучших «молодых» университетов мира, основанных не ранее 1967 года. В него вошел только один российский вуз — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Вуз занял 48-е место. Всего в рейтинг вошло 150 университетов. В прошлом году ВШЭ входила в группу 51–60, но также была единственным российским учебным учреждением в списке.

Рейтинг «молодых» университетов от QS начал публиковаться с 2012 года. Список не имеет отдельной методологии и формируется на основании результатов глобального рейтинга QS World University Rankings. В нем ВШЭ занимает 382-е место. При составлении своего глобального списка QS ориентируется на несколько параметров: ​цитируемость (20% от общего балла), репутация у работодателей (10%), академическая репутация университета (40%), наличие иностранных преподавателей и студентов (10%) и соотношение преподавателей и учеников (20%). Каждый из пунктов оценивается по 100-балльной шкале.

Первое место рейтинга занял Технологический университет Наньян из Сингапура. Он же был лидером в прошлом году. Не изменились и следующие два места: там находятся Гонконгский университет науки и технологии (Гонконг) и Корейский институт передовых технологий (Корея) соответственно. Вузы из Азии занимают шесть первых мест. Европейских вузов в первой десятке три — Университет Аалто (Финляндия) на седьмом месте, инженерная школа CentraleSupélec (Франция) на девятом и Мадридский автономный университет (Испания) на десятом. Больше всего вузов в рейтинге у Австралии — девять университетов.

Для ВШЭ попадание в топ-50 рейтинга «молодых» университетов — показатель успеха, отметила в разговоре с РБК директор Программы развития вуза Ирина Карелина. «В рейтинге не менее половины результата составляет репутация, поэтому сравнивать свои результаты более корректно с университетами «той же возрастной категории». Для ВШЭ это, безусловно, еще один индикатор в пользу выбранной стратегии выхода на глобальный рынок исследований и образования», — добавила она.

Создание отдельных рейтингов «молодых» университетов — это обоснованно, полагает ректор Московского городского педагогического университета, бывший заместитель министра образования Игорь Реморенко. «Такие университеты не имеют богатой истории и традиций, но они более приближены если не к реальности, то к потребности работодателей точно», — заметил он. Из других российских университетов, по его мнению, на вхождение в рейтинг могли бы претендовать Европейский университет в Санкт-Петербурге, Российская экономическая школа и Московская школа социально-экономических наук.

ВШЭ — участник российского проекта «5-100». Она направлена на укрепление позиций российских вузов в ведущих международных рейтингах, таких как QS, ​Академический рейтинг университетов мира (The Academic Ranking of World Universities) и Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education.

Рейтинг The Academic Ranking of World Universities (ARWU) был опубликован 28 июня. В него вошло 12 российских университетов. Это Московский, Санкт-Петербургский, Томский и Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. В соответствии с методологией ARWU ранжирование осуществляется по 52 предметным рейтингам.

Глобальный рейтинг Times Higher Education будет опубликован осенью 2017 года.

Пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов сообщил РБК, что министерство приветствует успехи российских вузов на международной арене. «В последнее время многие российские вузы стали входить в престижные мировые рейтинги. Хочется верить, что среди причин и грамотная образовательная политика», — заявил он.

Автор: Полина Звездина.
Теги: вузы , рейтинг QS , 5-100 , НИУ «ВШЭ» , рейтинг вузов
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