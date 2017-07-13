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«Евросеть» разделили надвое
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«Евросеть» разделили надвое
Газета № 122 (2619) (1307) Технологии и медиа, 12 июл, 08:30
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«Евросеть» разделили надвое
Операторы связи договорились о прекращении совместного владения ретейлером
«ВымпелКом» и «МегаФон» договорились о разделе «Евросети»: бренд и бизнес компании получит «МегаФон»; его партнер — половину салонов сети. Сделка станет началом «излечения рынка» мобильной розницы, полагают игроки рынка
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сотовым операторам «ВымпелКому» и «МегаФону» почти после года переговоров удалось согласовать условия разделения принадлежащей им одной из крупнейших российских сетей салонов мобильной связи — «Евросеть». Стороны объявили об этом в среду, 12 июля. «В последнее время акционеры по-разному видели наше будущее. Сейчас ситуация разрешилась, и для нас открываются новые перспективные возможности для развития», — прокомментировал президент «Евросети» Александр Малис достигнутые договоренности.

Саму сеть, которая сейчас насчитывает более 4 тыс. розничных точек под брендом «Евросеть», операторы разделят поровну. «МегаФон» фактически консолидирует 100% акций компании (за счет 50-процентной доли «ВымпелКома»), ему же достанется бренд. Представитель «Евросети» Александра Перцева сообщила РБК, что ребрендинга сети не планируется — компания продолжит работу под этим названием. Ретейлер будет развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг, говорится в сообщении «Евросети».

По словам источника РБК, близкого к одной из сторон сделки, «ВымпелКом» не только передаст «МегаФону» акции ретейлера, но и выплатит часть долга «Евросети». Однако сумму собеседник РБК не назвал. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отказалась комментировать вопросы, связанные с долгом «Евросети». «Закрытие сделки подразумевает исполнение ряда условий, пока этого не произойдет, мы не можем комментировать вопрос долга», — отметила она. В частности, сделка должна быть одобрена регулятором. Директор «МегаФона» по связям с инвесторами и M&A Дмитрий Кононов передал через пресс-службу, что «Евросеть» продолжает работать и обслуживать свой долг. «Так как сделка еще не совершена, говорить о какой-либо консолидации преждевременно», — сказал он.

Доставшиеся салоны «ВымпелКом» переведет под принадлежащий ему бренд «Билайн». «Российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж сим-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов, — прокомментировал сделку гендиректор «ВымпелКома» Шелль Мортен Йонсен. — Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «МегаФоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «ВымпелКома» и позволит удвоить нашу розничную сеть в России». Сейчас «ВымпелКому» принадлежит более 3,7 тыс. салонов связи. По словам Александра Малиса, «процесс [передачи салонов «ВымпелКому»] будет длительным и равномерным, поэтому не принесет проблем компании». «Мы не будем сокращать сотрудников, наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей», — отметил он.

Соглашение позволит «МегаФону» и VEON (владеет «ВымпелКомом») реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России, отметил гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков. Кроме того, он надеется, что это «позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания» своих клиентов. ​

Оздоровление рынка

«ВымпелКом» стал акционером «Евросети» в 2008 году — за долю 49,9% оператор заплатил $226 млн Александру Мамуту, который на тот момент являлся ее единственным владельцем. Компания планировала провести IPO на Лондонской фондовой бирже, но в 2011 году его отменили из-за низкого спроса со стороны инвесторов. В 2012 году Александр Мамут продал оставшиеся 50,1% «Евросети» уже за $1,07 млрд: по 25% акций компании выкупили «МегаФон» и холдинг Garsdale, контролируемый USM Holdings Алишера Усманова (является основным акционером «МегаФона»). Оставшиеся 0,1% приобрел «ВымпелКом», таким образом доведя свою долю в «Евросети» до 50%. В 2014 году «МегаФон» реализовал опцион, в результате которого стал владельцем 50% ретейлера.

После перехода «Евросети» под контроль двух крупных мобильных операторов отношения с ней разорвал еще один участник «большой тройки» — МТС. Параллельно собственника сменила другая крупная сеть салонов мобильной связи — группа «Связной». Ее основным акционером стала группа Solvers Олега Малиса, брата президента «Евросети». МТС начала активно расширять собственную мобильную розницу. В итоге сейчас сеть МТС является крупнейшей по количеству салонов. Общее увеличение количества магазинов, торгующих мобильными устройствами и контрактами сотовой связи, привело к росту конкуренции, ценовой войне и в конечном счете — снижению маржинальности владельцев ретейлеров. Основные игроки заговорили о необходимости сокращения количества магазинов. В то же время «ВымпелКом» был заинтересован в увеличении своей монобрендовой сети, поскольку она уступала по размеру сетям основных конкурентов.

Переговоры о выходе одного из операторов из капитала «Евросети» начались в 2016 году. Как сообщали «Ведомости» в марте этого года, «ВымпелКом» помимо акций «Евросети» может выплатить 1 млрд руб. в счет ее долга. На следующем этапе «Евросеть» может быть объединена со «Связным», писал «Коммерсантъ» тогда же.

Представитель МТС не стал комментировать, как раздел «Евросети» между «ВымпелКомом» и «МегаФоном» отразится на рынке. Президент МТС Андрей Дубовсков ранее в интервью РБК на вопрос, будет ли оператор «отвечать» какими-то действиями на раздел «Евросети», говорил: «Количество наших магазинов все равно меньше, чем совокупное количество точек продаж у «МегаФона» и «Билайна» с учетом их контроля в «Евросети» и «Связном». Пока разница с ближайшим из конкурентов — порядка 2 тыс. салонов — позволяет нам существовать комфортно: мы держим лидерство по количеству абонентов, по доходам, по рентабельности и прочему. Мы можем иметь на четверть меньше каждого из конкурентов в силу того, что у нас отток меньше, лояльность абонентской базы выше и проч., но не в разы».

Олег Малис считает, что раздел «Евросети» позитивно отразится на рынке мобильной розницы, он станет «более здоровым». «Сотовые операторы видят, что розница несет экономическую нагрузку, и начинают думать над оптимизацией количества своих салонов. О таких планах ранее заявляли МТС, «МегаФон», — сказал бизнесмен. — В целом это приведет к излечению рынка». Однако вопросы, связанные с возможным объединением «Связного» и «Евросети», он отказался комментировать.

В аналитической записке «ВТБ Капитала» (есть у РБК) отмечается, что отсутствие деталей сделки не позволяет оценить темпы восстановления рынка мобильного ретейла. «Это может быть только первым шагом на пути. Но сохранение мультибрендовой розницы в текущем виде может ограничить перспективы нормализации в дистрибуции», — говорится в отчете. В «ВТБ Капитале» считают, что теперь не осталось препятствий для слияния «Евросети» и «Связного».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что сделка приведет к падению доли рынка «Евросети», тогда как доля «ВымпелКома» вырастет, но на короткий период, поскольку розница оператора неэффективна. «Для «МегаФона» сделка может иметь положительный эффект, поскольку у него появится еще один мощный канал продаж. Но основным выгодоприобретателем станет «Связной», который перетянет на себя часть покупателей в условиях неразберихи на рынке», — считает Муртазин. Он отмечает, что после ценовой войны между «Евросетью» и МТС три года назад рынок был достаточно стабилен. «Сейчас это положение дел нарушают представители бытовой розницы (например, «Эльдорадо» или «М.Видео»), которые стали перетягивать на себя часть покупателей мобильных устройств», — отметил эксперт.

Автор: Мария Коломыченко, Анна Балашова.
Теги: «ВымпелКом» , «Евросеть» , «Билайн» , «МегаФон»
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