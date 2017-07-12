Суд в турборежиме

Как Siemens пытается избежать санкций за поставки в Крым

Компания Siemens оспорила поставку газовых турбин в Крым в Арбитражном суде Москвы, потребовав арестовать оборудование и запретить его монтаж. Siemens грозит жесткий ответ США за нарушение санкций, полагают эксперты

Фото: Jan Bauer / AP

В суд за турбинами

Во вторник, 11 июля, немецкая Siemens AG​ подала иск в Арбитражный суд Москвы к трем компаниям — ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и собственной «дочке» в России «Сименс Технологии газовых турбин» (СП: 65% у Siemens, 35% у «Силовых машин» Алексея Мордашова) — из-за поставок турбин в Крым. «Сименс Технологии газовых турбин» пришлось включить в соответчики по техническим причинам как участника контракта на поставку турбин, по существу все претензии касаются «Технопромэкспорта», объяснил РБК представитель немецкого концерна Вольфрам Трост. От дальнейших комментариев он отказался.

Siemens требует признать недействительной сделку о поставке «Технопромэкспорту», подконтрольному «Ростеху», четырех газотурбинных установок или возместить полную стоимость поставленного оборудования, сообщил Forbes со ссылкой на исковое заявление компании. Стоимость одной турбины составила €27,95 млн, то есть сумма контракта — €111,8 млн (7,7 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). Siemens также попросила суд арестовать турбины и запретить фактическому владельцу их монтировать.

«Сименс Технологии газовых турбин» поставила четыре газовые турбины «Технопромэкспорту» для строительства электростанции на Таманском полуострове в Краснодарском крае. В контракте специально оговаривалось, что эти турбины нельзя поставлять в Крым, говорится в исковом заявлении. Покупатель также неоднократно обещал это Siemens в письменной форме, сообщала немецкая компания. Но Siemens получила информацию о том, что две из четырех турбин все-таки попали в Крым. Первым об этих поставках сообщило агентство Reuters на прошлой неделе со ссылкой на свои источники. ОАО «Технопромэкспорт» продало турбины ООО «Технопромэкспорт», которое и поставило две турбины на полуостров, рассказал РБК знакомый одного из участников проекта. Об этой перепродаже упоминает в иске и Siemens. Узнав об этом, Siemens сообщила, что намерена инициировать расследование в отношении ответственных за это лиц. В СКР заявление немецкого концерна пока не поступало, не проводят проверку и в МВД, сказали РБК собеседники в ведомствах.

Siemens считает, что «Технопромэкспорт» с само​го начала планировал ввести поставщика в заблуждение и объяснение про поставку в Тамань было прикрытием. Представитель «Ростеха» не ответил на вопросы РБК. Представитель Siemens от дополнительных комментариев отказался.

«Нам нужно подумать, что эта ситуация означает для наших отношений с Россией», — отметил собеседник агентства Reuters в Siemens. Аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин убежден, что Siemens останется в России: «Терять такой рынок для компании просто невыгодно» (см. справку).

Siemens в России Помимо производства турбин, в России немецкий концерн также занимается производством грузовых электровозов «Синара», «Гранит» и электропоездов Desiro («Ласточка»). Поезда выпускают «Уральские локомотивы» — совместное предприятие Siemens и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского. До 1 декабря 2017 года «Уральские локомотивы» могут подписать контракт с Федеральной пассажирской компанией на поставку 90 вагонов поезда «Ласточка», говорил заместитель гендиректора «Синара — Транспортные машины» Антон Зубихин. Также Siemens поставляет для РЖД поезда «Сапсан», которые производятся в Германии. У Siemens также есть завод в Воронеже «Сименс Трансформаторы», который выпускает трансформаторы для электроподстанций. Еще один завод компании в Смоленске выпускает люминесцентные лампы. Компания также поставляет в Россию медицинское оборудование: системы для диагностики и терапии, продукцию молекулярной медицины, в том числе для Национальной иммунобиологической компании «Ростеха». К тому же Siemens поставляет средства связи и светотехническое оборудование в Россию.

«Модернизация» турбин

Российские чиновники и «Ростех» заявляют, что турбины, поставленные в Крым, куплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах «Ростеха» под нужды проекта. «Ростех» при этом не называет ни производителя, ни продавца турбин. Это будут турбины российского производства «с использованием элементов зарубежного производства», но при этом это будет российский сертификат, рассказал журналистам министр промышленности Дмитрий Мантуров (цитата по «Интерфаксу»). Электростанции в Крыму будут построены независимо от того, какая судьба ожидает приобретенные «Технопромэкспортом» турбины, заявил министр энергетики Александр Новак, но детали предложил узнать у самого «Технопромэкспорта».

Александр Новак (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Крыму нужно около 1 ГВт мощности, собственная генерация дает только около 400 МВт, а Украина прекратила поставки электроэнергии на полуостров в конце 2015 года. В 2016 году был запущен энергомост из Краснодарского края в Крым мощностью 800 МВт, который полностью обеспечивает полуостров электроэнергией. В запуске энергомоста лично участвовал президент Владимир Путин. Тогда он поручил к 2017 году добиться производства электроэнергии на территории самого полуострова. Крыму нужна собственная генерация для надежного энергоснабжения: если что-то случится с этим энергомостом, полуостров будет обесточен, говорят источники РБК. В 20​14 году правительство решило построить на полуострове две электростанции мощностью 940 МВт, для этого и нужны турбины. Проект оценивается примерно в 70 млрд руб.

Россия умеет делать только турбины небольшой мощности: завод «Ростеха» «Пермские моторы» выпускает установки мощностью до 25 МВт, на этих блоках ЛУКОЙЛ, например, построил электростанцию для завода «Пермнефтеоргсинтез», рассказывает один из источников. Россия еще в 1990-е годы, когда еще существовала корпорация РАО «ЕЭС», пыталась наладить производство мощных турбин в 110 МВт, но пока это не удается, напоминает он. Каждая турбина внутри несет так называемый черный ящик, который не даст ничего переделать внутри: автоматика регулируется множеством протоколов, ключи от которых есть только у Siemens, и вряд ли компания предоставит их «Ростеху», чтобы тот переделал турбины, рассуждает один из источников РБК. Все ключи давно есть у «Интеравтоматики» (Siemens и «Технопромэкспорт» — совладельцы компании), которая, по данным Reuters, участвует в установке турбин в Крыму, говорил РБК знакомый топ-менеджера «Технопромэкспорта». Поэтому, по его словам, компании легко переделать автоматику в этих турбинах. Но успела ли «Интеравтоматика» «перепрошить мозги» в турбинах Siemens, источники РБК не знают. Если компания и умеет это делать, то это будет ее первый опыт: до сих пор ничего подобного просто не требовалось, объясняет один из источников РБК. В «Интеравтоматике» не ответили на запрос РБК.

Иран не помог

«Технопромэкспорт» заключил контракт с Siemens еще весной 2015 года, примерно через полгода после того, как компанию выбрали генподрядчиком для строительства в Крыму двух электростанций. По этому контракту турбины действительно покупались для новой ТЭС в Краснодарском крае, но на самом деле должны были быть поставлены в Крым. К этому времени ни проект, ни параметры строительства электростанции еще не были утверждены, поэтому было неясно, какие турбины потребуются для проекта. Инвестора предполагалось выбрать на конкурсе, но он до сих пор не состоялся. Осенью 2016 года разгорелся скандал: Siemens поставила «Технопромэкспорту» турбины, но отказалась передать дополнительное оборудование. Речь шла о мелочах, Siemens отказалась поставлять дополнительные детали, побоявшись, что турбины все-таки будут поставлены в Крым, рассказывает источник РБК. Тогда обсуждалось несколько вариантов решения вопроса, в том числе немецкой компании предложили забрать турбины назад, вернув деньги, писала газета «Коммерсантъ» (на тот момент «Ростех» получил на проект 25 млрд руб. из бюджета). Источник РБК это подтверждает. Но Siemens отказалась, рассказывает он.

На территории мобильной газотурбинной станции «Симферопольская» (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В результате на высоком правительственном уровне компании было обещано, что в Крым турбины не попадут, и «Технопромэкспорт» попытался продать оборудование на вторичном рынке. Две турбины планировали поставить «Фортуму» как раз для строительства электростанции на Таманском полуострове, еще две — «Газпром энергохолдингу», который собирался строить новую электростанцию в Крыму. В начале 2017 года «Ростех» объявил о том, что может купить иранские турбины компании Mapna, которые производятся по технологии Siemens и также подойдут для проекта в Крыму. Переговоры шли успешно, но недавно иранцы отказались поставлять турбины, и пришлось вернуться к оборудованию, купленному у немецко-российского СП, рассказывает собеседник РБК. «Ростех» планировал купить иранские турбины с самого начала, но не смог договориться о технических и коммерческих параметрах поставок, говорил представитель компании.

Что грозит Siemens?

В российском законодательстве действует общий принцип: субъект несет ответственность только за собственные действия, действия другого субъекта частного права он контролировать не может, говорит партнер Nevsky IP Law Николай Зайченко. То есть Siemens не может нести ответственность за то, что «Технопромэкспорт» перепродал турбины, а новый покупатель поставил их туда, куда Siemens просила их не поставлять, объясняет юрист. В официальных сообщениях Siemens как раз подчеркивает, что турбины были поставлены в Крым «без ее воли». Так обходятся санкции не только в России: в мире нет юридических механизмов, которые ограничили бы распространение какого-то оборудования, добавляет эксперт.

Для Siemens могла быть доступна стратегия защиты, построенная на применении постановления Совета ЕС, принятого в марте 2014 года, добавляет партнер Art de Lex Ярослав Кулик. Его суть заключается в использовании лицом, на которое распространяются санкции, принципа добросовестного (bona fide) поведения с целью доказать регулятору, что оно не знало и не имело разумной причины подозревать, что его действия могут нарушить санкционные ограничения. Однако никаких разъяснений о применении этого исключения не имеется, и регулятор использует его в зависимости от обстоятельств конкретного дела, говорит юрист.

Газовая турбина (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Компании, которые хотят соблюдать санкционные ограничения, как правило, просто не рискуют, продолжает Зайченко. Газовые турбины большой мощности обычно не лежат на складах, а покупаются под конкретные проекты, и Siemens могут обвинить в том, что она недостаточно оценила риски, поставив турбины компании («Технопромэкспорту»), которая публично была объявлена подрядчиком в Крыму для проекта в Тамани, точные параметры которого не были известны. Очень многие факты не позволяют утверждать об отсутствии осведомленности Siemens о конечном пункте назначения турбин, соглашается Кулик.

Представитель Siemens не ответил на вопрос РБК, подозревает ли компания своих менеджеров в России в участии в схеме с поставками оборудования в Крым. Представитель европейского регулятора European External Action Service (отвечает за соблюдение санкционного режима) не ответил на запрос, возбуждено ли расследование по этому делу.

Если все же дойдет до расследования, в худшем случае Siemens в Европе просто пожурят и предложат впредь тщательнее контролировать деятельность аффилированных структур, считает юрист фирмы А2 Екатерина Ващилко. Ни Еврокомиссия, ни Берлин еще ни разу не штрафовали европейские компании за нарушение санкций, тем более что в данном случае сам факт нарушения, несмотря на наличие признаков, установить будет сложно, объясняет она. Совсем другой вопрос — США: американские суды уже неоднократно штрафовали европейские компании, в первую очередь банки за нарушение санкционного режима, говорит Ващилко. Например, в 2014 году французский банк BNP Paribas заплатил $8,9 млрд штрафа за нарушение санкций в отношении Ирана и Кубы, Deutsche Bank за нарушение санкций уже в отношении Ирана и Сирии заплатил $258 млн. Американские суды с нарушителями санкционного режима не церемонятся: в случае если Siemens ведет свою деятельность в США и располагает активами в юрисдикции американских судов, нарушение американских санкций в отношении Крыма может грозить компании расследованием, судом и, скорее всего, крупным штрафом, считает юрист. Размер штрафа будет зависеть от нанесенного ущерба, то есть прибыли, полученной компанией в результате сделки. Правда, установить факт нарушения будет сложно: большинство участников находится в российской юрисдикции, и достать их американскому суду будет не так просто, заключает Ващилко.