Россию обошли на энергопике

Суммарные инвестиции в энергетику снизились на 12%

Россия опустилась на пятое место в мире по объему инвестиций в энергетический сектор, которые составили $87 млрд. За год страна потеряла одну позицию, уступив ее Индии

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Инвестиции падают

Инвестиции в глобальный энергетический сектор снижаются второй год подряд — по итогам 2016 года они сократились на 12%, до $1,7 трлн, против 2015 года, следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА) «Мировые инвестиции в энергетику». Крупнейшим ин​вестором в эту сферу, как и годом ранее, стал Китай ($357 млрд), или 21% от $1,7 трлн. Также в топ-5 вошли США ($276 млрд), Европа ($245 млрд), Индия ($88 млрд) и Россия ($87 млрд). За год в пятерке лидеров произошло лишь одно изменение — Россия опустилась в рейтинге на одну позицию, уступив ее Индии, которая нарастила инвестиции в энергетику сразу на $23 млрд; Россия же увеличила вложения в сектор лишь на $2 млрд. «Основной рост в Индии пришелся на электроэнергетику, то есть на тот сектор, где пик инвестирования в России, судя по всему, уже прошел», — объяснил РБК снижение позиции России в глобальном топе старший директор рейтингового агентства Fitch Максим Эдельсон.

Снижение общемировых инвестиций обусловлено двумя факторами, прокомментировал выводы МЭА главный экономист организации Ласло Варро: «Во-первых, реакцией нефтегазовой отрасли на затяжной период низких цен на нефть, во время которого значительно сокращались инвестиции; во-вторых, технологическим прогрессом, который обеспечивает снижение капитальных вложений как в возобновляемые источники энергии, так и в нефтегазовый сектор» (цитата по Reuters).

Ставка на электрификацию

В 2016 году впервые в мировой истории инвестиции в электричество превысили вложения в традиционные энергоносители, такие как уголь, нефть, газ, мазут и т.д. — это свидетельствует о том, что глобальный энергетический сектор отказывается от наиболее грязных видов топлива и готовится электрифицировать как можно больше сфер жизни — от автомобилей и зданий до промышленных процессов. Этому способствуют два фактора: стремление властей отдельных стран решить проблему глобального потепления, а также снижение цен на ветровую и солнечную энергию, которая уже конкурирует со стандартными видами топлива, в том числе из-за избытка мощностей. Число разрешений на ввод в эксплуатацию новых угольных электростанций в мире упало до минимума за 15 лет, особенно в Китае. В Индии, напротив, инвестиции в эту сферу выросли.

«Нефть и газ были главными объектами инвестиций в течение 100 лет. В 2016 году это изменилось», — заявил Варро (цитата по Bloomberg). Тем не менее инвестиции в эту сферу, как ожидается, вырастут на 3% в 2017 году (в реальном выражении) благодаря скачку инвестиций в американские сланцевые проекты на 53%, а также вложениям в нефтяной сектор России и Ближнего Востока.

Капиталовложения в электрогенерацию и расширение электросетей составили $718 млрд в 2016 году, или 42% мировых инвестиций в энергетику. Этому способствовал рост затрат на расширение электросетей, которые компенсировали сокращение вложений в электрогенерацию. Вложения в нефтегазовый сектор и угольную энергетику сократились до $708 млрд на фоне снижения цен на сырье и уменьшения прибылей ведущих нефтяных компаний. Капиталовложения в нефтегазовый сектор упали на 26%, до $650 млрд. Объем инвестиций в энергетическую эффективность вырос до $231 млрд; большая его часть была направлена в строительный сектор.

На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пришлось 80% всех инвестиций в электричество. Вложения в проекты с чистой энергией сократились в 2016 году на 3%, до $297 млрд, на фоне снижения стоимости солнечных панелей и ветрогенераторов. Число введенных в эксплуатацию новых мощностей выросло на 5% за отчетный год.

Энергетика — капиталоемкая сфера, реализация таких проектов занимает годы, поэтому эффект от сегодняшних инвестиций в полной мере проявится через десятилетия. Перенаправление денежных потоков от традиционных видов топлива к электричеству, особенно чистой энергии, такой как солнце и ветер, свидетельствует о том, что тенденции, сформулированные в рамках Парижского соглашения об изменении климата, начинают проявляться в мировом энергетическом бизнесе, пишет Bloomberg.

Фото: Reuters

Лидерство Китая

На Китай пришлось более 20% мировых инвестиций в энергетику. Пекин уменьшил вложения в угольные электростанции — привлекательность самого грязного топлива падает на фоне требований общественности снизить уровень смога в китайских городах. Бизнес вкладывал деньги в низкоуглеродные сети и генерацию — на Китай пришлось 65% от глобальных инвестиций в эту сферу объемом $259 млрд.

Инвестиции в американскую энергетику выросли на 16%, главным образом за счет вложений в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Инвестиции в нефтегазовую отрасль страны упали в отчетном году. МЭА не ждет возрождения угольной отрасли в стране, несмотря на обещания президента Дональда Трампа развивать горную промышленность, поскольку этому будут препятствовать тенденции, сформировавшиеся еще при администрации Джорджа Буша-младшего. «Падение интереса инвесторов началось в президентство Буша, когда рост спроса на электричество стал замедляться и начала формироваться отрасль сланцевого газа, — отметил Варро. — С тех пор ничего не изменилось, поэтому мы не видим интереса инвесторов к новым угольным электростанциям».

Инвестиции в морскую ветроэнергетику Европы заняли первое место в топе инвестиционных решений, относящихся к новым проектам. Их объем вырос на 40%, до $20 млрд. Регион занял первое место в мире по инвестициям в эффективность энергоиспользования — $70 млрд. Вложения Индии в энергетику выросли на 7% на фоне усилий властей расширить электрические сети и повысить их доступность. Инвестиции в угольные электростанции выросли на 10%, до $20 млрд. Вложения в чистую энергию увеличились на 9%, до $10 млрд, — следствие плана премьер-министра Нарендры Моди снизить загрязнение окружающей среды в стране.

Продажи электромобилей в 2016 году подскочили на 39%, до 750 тыс. машин, и составили $6 млрд, или 10% от глобальных трат на транспортную эффективность. Еще $6 млрд составили инвестиции в электрозаправки по всему миру.

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