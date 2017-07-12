Заграницу поставят на наши рельсы

РЖД заказали стратегию для развития зарубежных проектов

РЖД объявили конкурс для подготовки стратегии развития зарубежного бизнеса. Компания намерена отталкиваться от опыта международной экспансии таких компаний, как «Росатом» и «Интер РАО»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

РЖД объявили конкурс на право заключения договора по «анализу потенциала развития зарубежного бизнеса холдинга и подготовки стратегии реализации портфеля перспективных проектов», говорится на сайте госзакупок.

С учетом возрастающей роли внешнеэкономической составляющей в деятельности холдинга РЖД приоритетной задачей становится развитие его экспортного потенциала и обеспечение выхода на новые зарубежные рынки, пояснил РБК представитель компании. По его словам, реализация новых подходов требует разработки комплексного документа, определяющего стратегические цели и приоритеты долгосрочного развития — стратегии международного бизнеса РЖД, которая наряду с основными направлениями в области международной деятельности позволит выработать оптимальные финансово-инвестиционные механизмы и инструменты реализации масштабных зарубежных проектов.

«Новая стратегия будет способствовать в том числе расширению географии зарубежных проектов, повышению глобальной конкурентоспособности и увеличению доходов холдинга», — добавил собеседник РБК.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, РЖД выберут консультанта в следующий вторник, 18 июля. Заявки на участие в этом конкурсе подали шесть компаний — международные консалтинговые группы McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers, Bain & Company и A.T. Kearney, а также Агентство прямых инвестиций и Первая инфраструктурная компания. Начальная цена договора составляет 40 млн руб., срок выполнения работ — до 30 сентября.

Консультант должен помочь РЖД определить стратегические цели и приоритеты долгосрочного развития зарубежного бизнеса холдинга на основании анализа опыта ведущих иностранных железнодорожных компаний, а также подходов к развитию зарубежного бизнеса российских компаний из смежных секторов, таких как «Росатом» и «Интер РАО», говорится в документации к конкурсу. РЖД также понадобилась оптимизация международного блока внутри холдинга.

Разработка стратегии предполагает формирование подходов к финансированию зарубежных проектов. РЖД указывают такие инструменты, как различные варианты государственно-частного партнерства, долгосрочная аренда, долгосрочный инвестиционный контракт, приобретение долей (участие в приватизации), управление активами и организация совместных предприятий с местными железнодорожными операторами, участие в международных консорциумах совместно с глобальными игроками железнодорожной отрасли. К тому же госкомпания рассматривает возможность создания инвестиционного инфраструктурного фонда, специализирующегося на железнодорожной инфраструктуре и сопутствующих операциях и сделках.

За зарубежные инфраструктурные проекты отвечает дочерняя структура монополии «РЖД Интернешнл», созданная в 2011 году. Согласно сайту компании и материалам к железнодорожному форуму «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи, прошедшему в июне, сейчас в активной фазе у РЖД за рубежом всего один проект — строительство и реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии (контракт на сумму $941 млн подписан в 2014 году). Недавно РЖД подписали контракт на €1,2 млрд с Ираном на электрификацию железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун и поставку российской техники и материалов, но «компания продолжает согласовывать условия», заявил журналистам первый вице-президент РЖД Александр Мишарин 10 июля в кулуарах форума «Иннопром-2017» (цитата по «Интерфаксу»). На сайте «РЖД Интернешнл» большинство проектов называются «перспективными». Представители РЖД также заявляли об интересе к инфраструктурным проектам в Греции, Словении, Бразилии, Болгарии. В этом году компания планирует подписать контракты на модернизацию железных дорог на Кубе и в Индии.

РЖД обладают опытом в выполнении инфраструктурных проектов за рубежом, говорится в материалах компании к форуму «Стратегическое партнерство 1520». Так, портфель реализованных зарубежных проектов у РЖД включает проекты в таких странах, как Армения, Монголия и КНДР. Помимо этого РЖД владеют международным логистическим оператором Gefco. До 2011 года РЖД строили в Ливии скоростную железную дорогу Сирт — Бенгази стоимостью €2,2 млрд. Но беспорядки в стране вынудили компанию эвакуировать сотрудников, оставить там технику и оборудование, зафиксировав убытки, которые оцениваются в 15 млрд руб.

Международная экспансия РЖД прежде всего должна быть экономически обоснованной, а не политически, считает аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов. Иначе она может принести компании только убытки и будет в ущерб ее российским проектам, предупреждает он.

«Россия заинтересована в развитии экспорта. Конечно, ее финансовые возможности уступают Китаю, но РЖД, обладая компетенциями и в инжиниринге, и в управлении перевозками и логистикой, могут предложить комплексные проекты, поэтому я считаю, что российская компания могла бы быть вполне себе конкурентоспособной в Африке, Латинской Америке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке», — сказал РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но такие проекты требуют значительных инвестиций, поэтому очень важен вопрос, какие инструменты для этого выберет компания, добавил он.​

Бурмистров уверен, что зарубежную экспансию РЖД поддержит Российский экспортный центр (РЭЦ). Так, на железнодорожном форуме в Сочи «РЖД Интернешнл», РЭЦ и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение об «обоюдной поддержке в деятельности на международных рынках». «Стороны рассматривают возможность формирования пакетных предложений для зарубежных заказчиков, имеющих синергетический эффект и преимущества по отношению к поставкам отдельных продуктов», — говорилось в сообщении «Трансмашхолдинга».