Банки поверят на слово

Система распознавания пользователей по лицу и голосу начнет работать в следующем году

В 2018 году российские банки начнут полноценное внедрение единой биометрической системы идентификации клиентов. После этого она может использоваться в медицине, образовании и ретейле

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минкомсвязь утвердила концепцию и «дорожную карту» по созданию в России Единой биометрической системы. Об этом РБК рассказал Иван Беров, директор проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома», который выступает подрядчиком по созданию системы.

Согласно утвержденному плану проекта (до недавнего времени он носил название «Национальная биометрическая платформа»; копия документа есть у РБК), испытания и выбор решений для него должны завершиться к середине октября нынешнего года. К этому же сроку банки, с которых и начнется внедрение биометрической системы, должны получить возможность тестировать регистрацию биометрических образцов. Завершить все тесты банки и «Ростелеком» должны будут до конца 2017 года. Дата полноценного запуска системы в 2018 году будет зависеть от готовности банков и законодательной базы, отметил представитель «Ростелекома».

Представитель Минкомсвязи подтвердил РБК эту информацию, отказавшись обсуждать детали.

По словам Берова, верификация пользователей в рамках биометрической системы будет проводиться по изображению лица и голосу: для подтверждения личности необходимо будет записать онлайн-видео, произнеся перед камерой требуемую системой фразу. «Выбор способа идентификации определялся исходя из множества факторов, в том числе простотой и массовой доступностью, стоимостью необходимого оборудования, сложностью и безопасностью самого процесса. При этом было выбрано два параметра, чтобы было понятно, что перед вами живой человек, а не фото, видео- или аудиозапись», — пояснил Беров.

Зачем России биометрия Минкомсвязь и другие ведомства занимаются созданием Единой биометрической системы с середины 2016 года по поручению правительственной комиссии по информационным технологиям. В первую очередь система будет внедряться в банковском секторе. Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые предусматривают введение первичной идентификации граждан, не являющихся клиентами банка, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг и Единую биометрическую систему. Для этого гражданину нужно будет посетить офис банка, имеющего разрешение на сбор биометрии, написать в нем заявление и сдать данные. После этого можно будет стать клиентом банка и получать банковские услуги дистанционно. Среди других распространенных в мире способов биометрической идентификации клиента ​— отпечаток пальца, скан сетчатки глаза и рисунок вен ладони.

Система с альтернативой

По словам Берова, «Ростелеком» уже приступил к процедуре выбора вендоров — субподрядчиков биометрических технологий для создания системы. Процесс будет проходить в два этапа: технологическое тестирование и сценарное (проверка на людях).

Стоимость разработки архитектуры системы, согласно данным тендера «Ростелекома», составляет 247,6 млн руб.

Собеседник РБК уточнил, что список банков, которые смогут принимать биометрические данные, должен будет сформировать Банк России. Попавшим в него организациям придется взять на себя затраты на приобретение оборудования для проведения идентификации в офисах. Речь идет о покупке камер и микрофонов, требования к которым установлены в концепции проекта. Использование платформы для них будет бесплатным в течение двух лет. После этого должен быть разработан дифференцированный тариф, зависящий от многих факторов, в частности количества операций по регистрации или идентификации, дополнительных сервисов и т.д., рассказал Иван Беров. Но окончательное решение будет принимать регулятор.

Планируется, что помимо банков биометрическое подтверждение личности можно будет сделать в Многофункциональных центрах (МФЦ), Удостоверяющих центрах и отделениях Министерства внутренних дел, которые выдают паспорта.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ранее представители нескольких крупных российских банков рассказывали РБК, что приступили к внедрению собственных систем биометрической идентификации клиентов — по голосу, изображению лица и отпечаткам пальцев. В понедельник, 10 июля, Сбербанк объявил, что начал тестировать в одном из своих офисов в Москве работу банкомата, который проводит идентификацию клиента по лицу. После создания биометрического шаблона устройство позволяет выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты. Тестирование будет проводиться до конца 2017 года, после чего будет принято решение о дальнейшем развитии устройств самообслуживания с такой функцией.

Как пояснил представитель «Ростелекома», использование Единой биометрической системы для банков будет обязательным при совершении юридически значимых действий, например открытии счета. Собственные системы идентификации банки смогут применять на других услугах и по своим стандартам.

По словам представителя пресс-службы Сбербанка, говорить об оценке стоимости внедрения оборудования для приема биометрических данных для единой системы пока преждевременно, поскольку неизвестно, какие требования будут предъявляться к качеству фотографии, какого вендора или вендоров голосовой и лицевой б​иометрии выберут, не ясен также охват пилота, то есть сколько офисов обслуживания нужно будет переоборудовать.

В России сразу несколько компаний разрабатывают алгоритмы распознавания лиц. Три из них — NTechLab, 3DiVi и «Вокорд» — ранее были допущены к программе официального тестирования в категории «Распознавание лиц», проводимого Национальным институтом стандартов и технологий при Министерстве торговли США (NIST).

Технический директор «Вокорда» Алексей Кадейшвили сообщил РБК, что биометрические технологии научились работать с обычными USB-камерами, стоимость которых составляет менее $100. «Но сканер отпечатков пальцев еще дешевле», — оговорился он. По мнению гендиректора NTechLab Михаила Иванова, при выборе способа аутентификации среди прочего важна распространенность средств снятия биометрии удаленной сдачи данных. «Например, сканер сетчатки глаза — это специализированное оборудование, тогда как для верификации с помощью видео и голоса достаточно будет обычного смартфона или планшета. При этом точности верификации объединенного решения «голос плюс лицо» вполне достаточно для использования в рамках национальной биометрической платформы», — отметил Иванов.

Сканирование несовершеннолетних

После финансового сектора биометрическую идентификацию могут внедрить для предоставления государственных и муниципальных услуг, в образовании, медицине, ретейле и других отраслях, рассказал Беров. «Сейчас в Госдуму внесен законопроект о телемедицине, который позволяет оказывать медицинские услуги дистанционно, что также делает вопрос идентификации актуальным. Она может потребоваться и при дистанционном образовании. В ретейле, например, с помощью биометрии можно будет подтверждать возраст при онлайн-торговле алкоголем», — прогнозирует Беров.

Как и в случае с финансовым сектором, необходимо будет утвердить «дорожные карты» по отдельным отраслям и, если требуется, принять изменения в законодательство. Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что компания разрабатывает «глобальную платформу», которую можно будет использовать в системах безопасности, при проведении выборов, в контрольно-пропускных системах.

Объем мирового рынка распознавания лиц составлял $3,35 млрд по итогам 2016 года, а к 2021 году должен вырасти до $6,84 млрд, по оценке MarketsandMarkets. Весь рынок биометрии к 2022 году должен вырасти до $32,73 млрд. Гендиректор VisionLabs Александр Ханин ранее оценивал объем российского рынка «не более чем в несколько десятков миллионов долларов».​ Эта оценка не включает оборудование (камеры, микрофоны), отметил Ханин. По его информации, первичную идентификацию будут проводить десять банков, входящих в список «системообразующих». «Внедрение биометрической системы в каждом из этих банков будет стоить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей. Настоящий рывок рынок биометрической идентификации сможет совершить, когда данные можно будет сдавать в других банках и организациях», — считает глава VisionLabs.

Дмитрий Дырмовский, гендиректор Центра речевых технологий (ЦРТ) — компании, которая претендует на поставку решений для биометрической системы, напоминает, что до сих пор масштабных проектов по биометрической идентификации в России практически не было. «Создание системы должно подстегнуть этот рынок», — считает он.