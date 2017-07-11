Спекулянты играют на слабости

Хедж-фонды усилили ставку на снижение курса рубля

Спекулянты в США усилили ставку на ослабление российской валюты. Их чистая короткая позиция рублю за неделю выросла более чем в пять раз. Аналитики ожидают, что к концу года рубль ослабнет до 62,5–63 руб. за доллар.

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля вторую неделю подряд превышает число ставок на его укрепление, показали последние данные Комиссии США по торговле товарными фьючерсами. За отчетную неделю, завершившуюся во вторник, 4 июля, «быки» уменьшили длинные позиции по фьючерсам на курс рубля (торгуются на чикагской бирже CME) на 18%, с 4906 до 4001, а «медведи» нарастили короткие позиции сразу на 40%, с 5574 до 7795. Таким образом, чистая короткая позиция по российской валюте за неделю по 4 июля выросла более чем в пять раз, с 688 до 3794 контрактов.

Последний раз до этого чистая позиция (разность между количеством длинных и коротких позиций) хедж-фондов по рублю была отрицательной четыре недели подряд в декабре 2015 — январе 2016 года. Тогда курс доллара подскочил примерно с 67 до 83 руб. на фоне снижения цен на нефть. После этого хедж-фонды ставили только на укрепление рубля.

Рубль завершил неделю в минусе, подешевев на 2,4% в условиях снижения нефтяных котировок и охлаждения инвесторов к риску. В июне российская валюта потеряла 4% к доллар​у, показав худший после колумбийского песо результат среди валют развивающихся рынков ЕМ. Доллар в пятницу вечером стоил 60,37 руб. (данные Московской биржи), а за неделю прибавил 1,45 руб. 21 июня он поднялся выше 60 руб. впервые с начала февраля. Нефть марки Brent в пятницу упала на 2,5%, до $46,71 за баррель.

Риски для рубля

Рубль дешевеет шестую сессию подряд вслед за котировками нефти, цены на которую снижаются, несмотря на новости о том, что Нигерию и Ливию могут попросить ограничить добычу. Доллар в понедельник вечером стоил 60,30 руб. (данные Московской биржи). Нестабильность сырья, выход глобальных инвесторов из долговых инструментов на фоне комментариев представителей ФРС вкупе со снижением интереса со стороны игроков кэрри-трейд «не оставляют шанса рублю вернуться к значениям предыдущих недель», приводит Bloomberg комментарии Александра Лосева, генерального директора компании Sputnik AM, специализирующейся на управлении активами институциональных инвесторов. По его словам, дополнительное давление оказывают покупки валюты компаниями для выплаты дивидендов по программам ADR/GDR.

«Рубль сохраняет уязвимость на фоне отсутствия позитива на нефтяном рынке, слабого интереса к ЕМ-валютам в целом, а также локальных историй, связанных с дивидендными выплатами, отмечается в обзоре аналитиков Nordea Банка Дениса Давыдова и Татьяны Евдокимовой. — Отсутствие заметных факторов поддержки в связи с этим готовят рубль к новым испытаниям». Прогноз Nordea Банка по рублю на конец года — 63 руб. за доллар, сказал Давыдов РБК. На российскую валюту будут влиять динамика нефтяных цен, макроэкономическая ситуация, формирующая притоки и оттоки капитала, а также ожидающееся смягчение денежно-кредитной политики Центробанком России. Последний фактор обеспечит понижающее давление на рубль и снижение интересов к нему в кэрри-трейд. «Сейчас форвардная кривая указывает на то, что год закончится на уровне 62,4 руб. за доллар, — сказал РБК руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. — Этот прогноз оправдается, если существенно не изменятся условия на рынке — стоимость нефти и аппетит инвесторов к риску, а также если Центробанк будет проводит ожидаемую политику в отношении процентной ставки».

Ухудшение перспектив нефтяных цен повышает риски для рубля, хотя долгосрочный потенциал российской валюты выглядит многообещающе благодаря «ортодоксальной» политике Центробанка, пишут стратеги Morgan Stanley в обзоре, выдержки из которого приводит Bloomberg: «Сейчас у нас нет торговой рекомендации по рублю из-за риска дальнейшего падения цен на нефть в краткосрочной перспективе, но фундаментально эта валюта нам нравится». Нефтяные стратеги Morgan Stanley в настоящее время ожидают, что Brent завершит год на уровне $50,5 за баррель.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2017 году составит 64,2 руб. в среднем за 2017 год и 68 руб. на конец года. Глава министерства Максим Орешкин неоднократно анонсировал снижение курса национальной валюты: по его словам, укрепление рубля возникло из-за сезонно сильного платежного баланса (экспорт значительно превышал импорт). Впрочем, в июне министр сказал, что в пересмотренном прогнозе будет заложен чуть более крепкий рубль, хотя эти «косметические» изменения.

Нефть под давлением

Несколько инвестбанков за последние три недели пересмотрели свои прогнозы по нефти в сторону понижения. Bank of America Merrill Lynch снизил прогноз по Brent на 2017 год до $50, с $54 за баррель, на 2018-й — до $52, с $56 за баррель. BNP Paribas снизил прогноз по нефти Brent на 2017 год на $9, до $51 за баррель; по WTI — на $8, до $49 за баррель, пишет FT. Банк еще более кардинально пересмотрел прогнозы на 2018 год: по Brent — на $15, до $48, по WTI — на $16, до $45 за баррель. Morgan Stanley снизил прогноз по Brent на четвертый квартал до $50,50 с $57,50. Банк также понизил прогноз цены WTI на четвертый квартал до $48 с $55 за баррель, говорится в обзоре аналитика Morgan Stanley, выдержки из которого приводит Bloomberg.

Инвестиционная компания Bernstein снизила прогноз по Brent на 2017 год до $50 за баррель, против предыдущей оценки в $60 за баррель. В 2018 году средняя цена Brent может составить $50 за баррель. В предыдущем прогнозе Bernstein отмечала, что цена составит $70 за баррель. «Мы по-прежнему считаем, что со временем нефть подорожает, но возобновление роста цен, вероятно, переносится на конец этого десятилетия, когда, как нам кажется, рост производства сланцевой нефти замедлится, а добыча на шельфе сократится», — отмечается в обзоре Bernstein, выдержки из которого приводит Bloomberg. Нефть дешевеет, после того как падение запасов сырья в США не смогло убедить инвесторов в ребалансировке рынка, пишет агентство. Цены на нефть Brent по итогам первого полугодия снизились на 15,5%, до $47,92, это стало крупнейшим падением в первой половине года за 19 лет. Фондовые рынки EM снижаются на волне глобальной распродажи бондов и акций в условиях беспокойства инвесторов по поводу грядущего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками.

Пессимизм инвестбанков никак не сказывается на настроениях спекулянтов. Они, напротив, наращивают ставки на удорожание нефти. За неделю, окончившуюся 4 июля, они увеличили чистые длинные позиции по нефти Brent и WTI до трехнедельного максимума — на 43 531, до 382 168, следует из данных лондонской биржи ICE Futures Europe, а также Комиссии США по торговле товарными фьючерсами, которые приводит Bloomberg.