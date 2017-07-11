Школа набивает цену

Сколько может заработать тату-студия на своих учениках и франшизе

Когда Алексей Мокров открыл свою первую тату-студию, то не сумел привлечь клиентов и чуть было не обанкротился. Ситуацию спасла тату-школа и франчайзинг — обучать людей оказалось выгоднее, чем татуировать

Алексей Мокров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Если люди слышат, что я занимаюсь татуировками, то редко воспринимают это как серьезный бизнес. Но как только узнают о наших цифрах и показателях, то начинают интересоваться стоимостью франшизы», — уверяет 29-летний Алексей Мокров. Сеть из десяти тату-студий My Way Tattoo принесла 15 млн руб. выручки в 2016 году и 4,2 млн руб. чистой прибыли. На рынке, где правят бал мастера-одиночки, Мокрову удалось построить стабильный бизнес. Хотя первое время приходилось ночевать на матрасе в собственной студии — денег на жилье не хватало.

После окончания Театрального художественно-технического колледжа в Москве Алексей поступил в Институт кино и телевидения (ГИТР) и попал на практику в Театр эстрады, где и остался работать звукооператором. «В театре у меня был замечательный начальник, который был полностью зататуирован. Это сподвигло и меня сделать себе тату. Я стал обдумывать эскизы, которые хотел бы нанести на тело», — вспоминает Мокров. Начал он в 2007 году с «рукава» — татуировки от плеча до кисти. Но результат Алексея не устроил — через какое-то время он пошел переделывать татуировку к мастеру, с которым впоследствии очень сдружился. Тот не только сделал Алексею несколько татуировок, но и предложил продвигать тату-услуги в интернете.

«Я тогда ничего не понимал в продвижении, но согласился — начал самостоятельно изучать вопросы рекламы в Сети. Мне это было интересно», — говорит Алексей. Он вывел мастера в топ российских тату-специалистов, а также поработал с зарубежными студиями в Швеции, Австрии, Дании и Германии.

От зэков до хипстеров «Татуировка — это знак того, что человек сидел в тюрьме» — так ответили специалистам Левада-центра в 1995 году 40% опрошенных россиян. Это был самый популярный ответ на вопрос «Что чаще всего означает татуировка?». В опросе 2014 года такой версии придерживались лишь 27% опрошенных, а самым популярным ответом (37%) стал вариант «Это стремление выделиться среди других». Из маргинального и околокриминального украшения татуировки превратились в модный молодежный тренд. Из исследования Левада-центра видно, что чем старше опрошенные, тем хуже они относятся к рисункам на теле. Только 6% опрошенных признались в 2014 году, что у них есть тату. Для сравнения — опрос The Harris, проведенный в октябре 2015 года, показал, что у 29% американцев есть хотя бы одна татуировка. По данным исследовательского агентства IBIS World, в США рынок тату оценивается в $1 млрд. По данным Wordstat.yandex, с июля 2015 по май 2017-го количество поисковых запросов по слову «тату-студия» возросло с 5687 до 10 140. Число запросов по слову «тату» за аналогичный период показало рост с 2,4 млн до 3 млн. Как правило, тату-салоны — это локальный бизнес, их открывают мастера-одиночки с единомышленниками, но есть и несколько сетевых проектов — ​«Тату 3000», My Way Tattoo, «Империя тату», Maruha, «Революция» и др. По данным сервиса 2ГИС, в Москве и ближайших окрестностях действует около 260 тату-салонов.

Тату комом

После успешного кейса с продвижением услуг тату-мастера Алексей Мокров решил поработать на себя — открыть собственный тату-салон. Он взял за образец крупнейшую в Европе швейцарскую студию GIAHI. С деньгами помог партнер — Алексей Гунарь, вместе они зарегистрировали ООО «Имидж Гейм» и начали искать помещение. Тату-салон My Way Tattoo они открыли у метро «Пролетарская» весной 2015 года. Инвестиции в запуск составили более 2,65 млн руб., 75% из которых вложил Гунарь, 25% — Мокров. Эти деньги пошли на оплату аренды (350 тыс. руб.), ремонт помещения (1,5 млн руб.) и закупку оборудования и мебели (800 тыс. руб). На рекламе поначалу экономили. «Мы не считали, что нужно вкладывать в рекламу много денег. Я все делал самостоятельно. Выходных у меня не было несколько лет», — рассказывает предприниматель.

Главная проблема новых туту-студий — это поиск квалифицированных мастеров. Как правило, профессионалы работают на себя, а новички, даже талантливые, не могут привести клиентуру. «Я уже разбирался в том, как выглядит качественная и некачественная работа, это помогло найти среди мастеров тех, кого можно взять к себе», — уверяет Алексей.

Основатель тату-студий My Way Tattoo Алексей Мокров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Около года бизнес работал почти в ноль: поток клиентов был слишком мал для того, чтобы окупить инвестиции. По данным СПАРК, выручка ООО в 2015 году составила 2,7 млн руб., а прибыль — всего 7 тыс. руб. «Я думал, раз у меня уже есть успешный кейс с раскруткой тату-мастера, все будет просто. Ничего подобного. Привлечение клиентов в новую студию — совсем не то же самое, что привлечение клиентов к известному мастеру. Здесь нужен был предпринимательский опыт, которого у меня не было», — говорит Алексей.

В конце 2015 года Алексей Гунарь вышел из бизнеса. «Мой партнер больше не хотел участвовать в проекте. Я остался один, бизнес был в минусе, — вспоминает Мокров. — Я жил в студии на надувном матрасе».

Снова в школу

В поисках выхода Алексей обратил внимание, что многие люди хотят не просто украсить свое тело, но и сами научиться делать тату. В то же время системно татуировщиков никто не учит — как правило, это ремесло передается от мастера к мастеру. «Я посидел в интернете, нашел институт татуировки во Флориде и увидел, что у нас ничего подобного в России нет», — рассказывает предприниматель.

На основе программы этого института он сделал учебный план и весной 2016 года запустил свою школу — Moscow Tattoo School. Преподавали там мастера, работающие в студии. Первые клиенты приходили из социальной сети «ВКонтакте», где Алексей рекламировал школу в тематических сообществах. «Я выбирал самые дешевые места размещения, где пост стоил 500 руб.», — вспоминает он. Тем не менее подход сработал — в первый же месяц школа принесла ему 60 тыс. руб. выручки. Сейчас у компании около 18 тыс. подписчиков в «ВКонтакте», в Instagram — около 60 тыс.

Слушателям школы предлагается два типа курсов — индивидуальный и базовый. Первый подразумевает, что ученик сам выбирает, когда ему удобно посещать занятия. Этот курс состоит из десяти уроков — двух теоретических и восьми практических. В случае успешного прохождения теории и практики человек сдает экзамен: делает татуировку на модели. Такой курс обходится в 50 тыс. руб. и подходит для тех, кто увлекается тату как хобби. Базовый курс из 23 занятий стоит уже 125 тыс. руб., и обычно его выбирают люди, которые хотят зарабатывать с помощью татуировок на жизнь.

Первые 2 млн руб. прибыли от тату-студии и школы Алексей Мокров получил в сентябре 2016 года. Эти деньги он реинвестировал во второй тату-салон под брендом My Way Tattoo у метро «Кропоткинская».

Тату-франшиза

Школа стала не только источником дополнительных доходов, но и дала возможность масштабирования бизнеса — она постоянно выпускала тату-мастеров, которые могли войти в штат новых тату-студий. Алексей решил, что франшиза, основатели которой предлагают не только бренд, технологии, но и сотрудников, может быть востребована. Он разработал бренд-бук и стал рекламировать франшизу в соцсетях и с помощью контекстной рекламы.

Тату-студия My Way Tattoo (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первый франчайзи My Way Tattoo пришел к Алексею через знакомых. Он открыл студию у метро «Октябрьское Поле» в ноябре 2016 года. Дальше с разницей в два месяца по той же модели открылись студии сначала в Пушкино, где франшизу приобрели выпускники Moscow Tattoo School, а потом в Беляево. В мае 2017 года Мокров открыл собственную тату-студию в Санкт-Петербурге, а в начале июня — салон по франшизе в Сочи.

Стартовые инвестиции в открытие студии My Way Tattoo составляют от 800 тыс. до 7,5 млн руб. в зависимости от региона, масштаба бизнеса и количества мастеров, которых привлекает франчайзи из Moscow Tattoo School. Например, в стоимость medium-пакета франшизы за 1,5 млн руб. паушального взноса входит предоставление четырех выпускников школы. Роялти составляет 30–90 тыс. руб. в месяц в зависимости от масштабов бизнеса.

Вскоре стало понятно слабое место франшизы — получив поддержку на старте, франчайзи быстро понимают, что могут обойтись в дальнейшем и без Мокрова. В середине 2016 года один из франчайзи My Way Tattoo переименовал свою студию и стал работать самостоятельно, частично оставив прежний персонал. «Были у нас хитрые ребята, которые отсоединились. Но как только они переименовали свою студию, у них сразу упали продажи, потому что люди не хотят идти в студию без истории», — уверяет Алексей.

Помимо этого тату-салона закрылась и первая собственная студия Мокрова. «Арендодатели на «Пролетарской» подняли стоимость аренды, установив неадекватную цену в два раза выше стартовой, — удивляется предприниматель. — Мы закончили с ними работать и закрыли эту студию».

Сейчас под брендом My Way Tattoo работают в общей сложности десять студий, большая часть которых открылась уже в 2017 году. Паушальные взносы и роялти приносят Алексею в среднем по 300 тыс. руб. в месяц.

Для управления сетью предприниматель использует AmoCRM. «В нашей системе видно количество клиентов, финансовый поток. Все эти показатели прозрачны, а значит, можно скорректировать стратегию для того или иного филиала, чтобы он развивался, — говорит он. — Мы постоянно находимся на связи с франчайзи. Они задают нам вопросы, которые их волнуют, в основном связанные с дизайном или с рекламой».

Алексей Мокров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В дальнейших планах предпринимателя — открытие тату-студий во всех городах-миллионниках, а также в Казахстане, где он уже регистрирует торговую марку My Way Tattoo, и в Германии. «Так как я раньше занимался рекламой и развитием партнерских отношений с европейскими студиями, у меня остались контакты и знания о том, как можно интегрироваться практически в любую страну со своими мастерами и начать зарабатывать там деньги, — уверяет он. — Это заблуждение, что на Западе конкуренция сильнее, чем здесь. Качество работ за рубежом оставляет желать лучшего».

Тату-салон без татуировщика

Сочинский франчайзи My Way Tattoo Евгений Кудров познакомился с Алексеем Мокровым через своего сына. До покупки франшизы Евгений, по его словам, занимался торговлей нефтью и полимерами, но после кризиса 2014 года бизнес перестал приносить доход.

«Мы пообщались с Алексеем и нашли общий язык, — говорит Кудров. — О самостоятельном открытии студии я даже не думал. В тату-бизнесе я совершенно ничего не понимал. Поэтому посчитал, что с людьми, которые этим давно и успешно занимаются, будет проще». Студия в Сочи открылась 3 июня 2017 года. Инвестиции в запуск составили более 4 млн руб. личных средств, большая часть которых пошла на ремонт помещения и закупку оборудования для салона.

Евгений приобрел light-пакет франшизы за 600 тыс. руб., который не предполагает предоставление мастеров от франчайзера, тем не менее один из них захотел поработать в Сочи. «Приехала выпускница школы Татьяна. Но она отказалась «забивать» людей, сказала, что ей не нравятся эскизы, которые выбирают клиенты, и уехала», — вспоминает Кудров. В итоге первую неделю после открытия сочинский салон работал без мастера — клиентов записывали на будущее. Найти специалиста удалось только после того, как в городе закрылась тату-студия Maruha и мастер, который там работал, перешел в My Way Tattoo.

«Студия у нас получилась очень крутая не только для Сочи, но и для Москвы. 200 кв. м оформлены в стиле лофт. Плюс мы находимся на проходной Наватинской улице. Это самый центр города», — рассказывает Евгений. Тем не менее с клиентурой пока проблемы. За месяц работы студия обслужила всего 8–10 человек, а выручка составила 30–40 тыс. руб. «Пока я не могу сказать, когда окупим инвестиции. В Сочи тату-бизнес сильно зависит от сезонности, — говорит Кудров. — А июнь — самое начало сезона. Надеемся, что июль поправит положение».

Евгений говорит, что до сих пор не ощутил существенной помощи от франчайзера. «Когда мы разговаривали при подписании договора, нам обещали сделать выборку по Сочи — расписать, какое количество людей в городе обращается в интернет и соцсети с запросом «татуировка». Прошло, наверное, три месяца с нашего разговора, а мы до сих пор этого не получили». Продвижением Евгений начал заниматься самостоятельно.

«Некоторые франчайзи не понимают, что приобретение франшизы не отменяет работу над развитием студии, — говорит Алексей Мокров. — Они думают, что при покупке франшизы ничего не нужно делать, клиенты и так будут приходить. Но это так не работает. Нужно самому участвовать в процессе управления, контроля и развития своего собственного филиала».