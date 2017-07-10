Президенты вступили в химическую реакцию

Какими стали итоги первой личной встречи лидеров РФ и США

По итогам переговоров президентов России и США в Госдепе появился спецпредставитель по Украине, а в Сирии одна зона деэскалации. Ожидать более значительного прорыва в отношениях не следует, предупреждают эксперты

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Steffen Kugler / AP)

Превысили лимит

В воскресенье, 9 июля, президент Трамп впервые сообщил подробности своей встречи с Путиным. На своей странице в Twitter он написал, что дважды в ходе беседы спрашивал его о возможном вмешательстве России в американские выборы. «Пришло время двигаться дальше в конструктивной работе с Россией», — резюмировал Трамп.

Первая с момента инаугурации нового американского президента встреча президентов России и США была окончательно согласована только 4 июля. В графике российского президента на нее закладывался 1 час 15 минут. Чтобы встретиться с Трампом, а до него — с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Путин пропустил рабочую сессию саммита «Двадцатки» по изменению климата. Российская позиция по этому вопросу была подтверждена утром того же дня: президент России с коллегами по БРИКС заявили, что привержены Парижскому соглашению по климату. Президент Трамп зашел на рабочее заседание только для того, чтобы заявить, что его страна из соглашения выходит, после чего направился на переговоры с Путиным.

В итоге встреча президентов в переговорной комнате №14 выставочного центра в центре Гамбурга продлилась в два раза дольше запланированного — 2 часа 15 минут. В середине встречи супруга Трампа Мелания попыталась войти и напомнить ему, что их ждут другие мероприятия. Однако ее усилия не увенчались успехом, рассказал на брифинге госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Путин из-за задержки опоздал на следующие переговоры — с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Но тот заявил, что встреча президентов США и России была необходима.

Американских и российских журналистов на пресс-конференциях больше всего интересовало, как шло обсуждение вопроса о вмешательстве России в выборы президента США. В том, что российские власти причастны к организации атак на правительственные серверы и серверы политических институтов, Москву обвинял прежний президент США Барак Обама. Детали переговоров по этой теме у сторон различаются.

Президент Трамп на переговорах «упомянул о том, что в США по-прежнему некоторые круги раздувают тему российского вмешательства в американские выборы, хотя и не могут это доказать», рассказал журналистам 7 июля Лавров. По его словам, Трамп слышал четкие заявления Путина, что это неправда и российское руководство не вмешивалось в выборы. «Он сказал, что он принимает эти заявления. Вот и всё», — сказал Лавров. В изложении госсекретаря Тиллерсона дискуссия по выборам выглядела более драматично: президент Трамп начал встречу с вопроса о выборах, задавал вопросы несколько раз, Путин повторил свою прежнюю позицию. «И это был не один вопрос, это было много, он уделил этому много внимания», — уточнил Путин 8 июля. По данным газеты The New York Times, тема выборов заняла у президентов 40 минут.

Итогом бесед стало решение президентов создать рабочую группу по кибербезопасности. Цель группы — понять, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства и не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

«Позитивная химия» и другие итоги

До встречи с Трампом представители Кремля говорили, что главное в ней — знакомство президентов. «Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены», — сказал Путин по итогам встречи. Между лидерами установилась «позитивная химия», сообщил Тиллерсон. К договоренности о следующей встрече это не привело, контакты будут продолжены по другим каналам. На встрече было условлено ускорить назначение новых послов, сказал Лавров.

Сергей Лавров, Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Reuters)

Российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка должен сменить замминистра иностранных дел Анатолий Антонов, рассказывали источники РБК. Он уже прошел процедуру утверждения в Госдуме и Совете Федерации. Американского посла в Москве Джона Теффта, по данным американских СМИ, должен сменить Джон Хантсман, возглавляющий экспертный институт «Атлантический совет». Он еще через слушания в сенате не проходил. Не был решен, хотя и обсуждался, вопрос о возврате России ее дипломатической собственности в штатах Нью-Йорк и Вашингтон. Доступ к двум дачам был закрыт решением Обамы в ответ на полученные им данные о вмешательстве России в выборы.

Еще одним итогом стало перемирие на юго-западе Сирии. «Это один из прорывов, который нам удалось сделать», — оценил итоги Путин. Так называемая южная зона деэскалации создается на границе Сирии с Иорданией и Голанскими высотами, в переговорах принимали участие представители Иордании и Израиля. В последние время в этой зоне шли бои между сирийскими правительственными силами и контролирующими район бойцами оппозиционной «Свободной сирийской армии». Перемирие действует с полудня 9 июля, и в первой половине дня в основном соблюдалось, сообщило агентство Reuters со ссылкой на правозащитников и бойцов оппозиции.

Третьим решением встречи стало назначение специального представителя Госдепартамента США по Украине. Он был назначен по просьбе Москвы, подчеркнул Тиллерсон. Ранее Москве не с кем было контактировать: многие вакансии в Госдепе до сих пор не заполнены, и приходилось по всем вопросам выходить на Тиллерсона, объяснял РБК близкий к МИД собеседник. Однако назначен на этот пост был Курт Волкер, некоторое время работавший постоянным представителем США при НАТО, а в последние годы занимавший пост исполнительного директора Института международного лидерства Маккейна​. Институт основан сенатором Джоном Маккейном, одним из наиболее известных критиков Владимира Путина и, в частности, его решения о присоединении Крыма к России. В воскресенье Волкер вместе с Тиллерсоном прибыли в Киев, где провели переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и другими официальным лицами. Порошенко радушно приветствовал Волкера. По словам президента, Волкер пробудет в Киеве еще несколько дней, чтобы войти в курс дел.

Путин на пресс-конференции сдержанно выражал надежду, что на встрече с Трампом были созданы предпосылки для вытаскивания отношений из кризиса. Однако к результатам встречи следует относиться с осторожностью, призывает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Трампа, по его мнению, по-прежнему нельзя назвать президентом, который лоялен к России: он защищает американские национальные интересы и готов говорить с Россией «с позиции силы». Назначение Волкера спецпредставителем по Украине, как и прозвучавшие за день до встречи с Путиным слова о том, что Россия является угрозой для Восточной Европы, являются, по мнению эксперта, проявлением прагматизма: Трамп сказал то, что от него ждали в Польше. По итогам встречи не было сообщено о каких-либо существенных подвижках в позициях сторон, указывает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Руки у американского президента по-прежнему связаны продолжающимися расследованиями его связей с Россией, и после гамбургской встречи в этом отношении ничего не изменилось, обращает внимание эксперт. Уровень недоверия к России в США настолько высок, что серьезно осложняет попытки Трампа вести диалог с Россией, и тот факт, что он поладил с Путиным, не меняет ситуацию, уверен американский политолог Дэвид Джонсон.

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)