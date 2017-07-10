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Смирились с ослаблением
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Смирились с ослаблением
Газета № 119 (2616) (1007) Экономика, 00:07
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Смирились с ослаблением
Россияне не верят в твердый рубль
Россияне ждут ослабления рубля и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе. Еще два месяца назад их ожидания не соответствовали прогнозу правительства по снижению курса национальной валюты
Фото: Александр Земляниченко / AP

Через три месяца курс доллара будет составлять 62 руб. — такой средний прогноз дали 59% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ, исследование есть у РБК). Через год, в июле 2018 года, национальная валюта ослабнет до 64 руб., ожидают респонденты (на вопрос о годовой перспективе ответили только 47% участников опроса).

«Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 59 руб. за доллар», — отмечает ВЦИОМ. В опросе участвовали 1800 человек, он проводился в конце июня в формате телефонного интервью. Торги на Московской бирже в пятницу закрылись с долларом по 60,36 руб.

Еще два месяца назад граждане были более оптимистичны в отношении рубля. Из опроса, который ВЦИОМ проводил в апреле, следовало, что, по мнению россиян, через три месяца доллар будет стоить 59 руб., а через год ослабнет до 58 руб. Тогда их прогноз контрастировал с ожиданиями Минэкономразвития, которое ожидает доллар по 68 руб. к концу года (среднегодовой курс должен составить 64,2 руб.). Впрочем, глава министерства Максим Орешкин говорил, что в пересмотренном прогнозе будет заложен чуть более крепкий рубль, хотя это «косметические» изменения.

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«Практически на всем протяжении кризиса господствовало мнение, что рубль, возможно, еще немножко ослабнет по сравнению с текущими значениями, зато потом, в перспективе года, заметно укрепится. На этом основании мы делали важный вывод о том, что в общественном сознании господствует уверенность в фундаментальной устойчивости национальной валюты», — приводит ВЦИОМ слова своего ведущего эксперта Олега Чернозуба.

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Теперь же общественное сознание признало переукрепление рубля, о котором ранее неоднократно заявляли власти, говорит Чернозуб. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, за курсом доллара следят 58% граждан — на 10 п.п. больше, чем год назад. Наибольшее внимание этому уделяют респонденты с высоким достатком (62%) и люди в возрасте от 25 до 34 лет (63%). Не стоит «надеяться, что население безучастно отнесется к движению курсов», указывает Чернозуб. В то же время из тех россиян, что имеют сбережения, большинство (63%) держат деньги в рублях. Только 5% предпочитают доллар и лишь 3% — евро.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: курс рубля , ВЦИОМ
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