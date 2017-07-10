Риск — дело доходное

Стоимость еврооблигаций банка «ФК Открытие» упала из-за снижения рейтинга

С момента публикации рейтинга АКРА для банка «ФК Открытие» стоимость его евробонда упала до годового минимума, а доходность увеличилась до 8,5% годовых. Некоторые инвесторы пересмотрели оценки рисков и продавали бумагу

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

После того как Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило рейтинг банку «ФК Открытие» BBB- (RU) и опубликовало соответствующее сообщение, стоимость субординированных еврооблигаций с погашением 26 апреля 2019 года понизилась с 106,8 до 102,68% от номинала (данные на 7 июля, 16:50 мск), констатирует начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Василий Копосов. Объем этого выпуска составляет $500 млн.

Последний раз до такой стоимости бумага падала в марте 2016 года, следует из данных Bloomberg.

Таким образом, доходность данной бумаги достигла 8% годовых, говорит Копосов. В четверг, 6 июля, доходность составляла 8,5%, поднявшись с 6% — значения, на котором она закрепилась вечером в пятницу, 30 июня, говорит генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Такая доходность очень высока для российской еврооблигации с погашением в 2019 году, считает Копосов. Так, если взять аналог данной бумаги — субординированный евробонд Промсвязьбанка с погашением в 2019 году и таким же кредитным рейтингом от Moody’s (B2), то у него доходность к погашению составляет 5% (купон 10,2%, погашение в ноябре 2019 года), сопоставляет инструменты Копосов.

Повышение доходности означает, что некоторые инвесторы, пересмотрев свою оценку риска данных облигаций, начали продавать бумагу — из-за этого выросла доходность к погашению, поясняет Копосов.

Как говорится в материалах банка, данный выпуск еврооблигаций не предполагает конвертации в капитал, потому что он выпущен до введения соответствующих норм «Базель III», поясняет старший директор по финансовым организациям Fitch Александр Данилов. «Досрочный возврат или досрочное погашение такого займа допускается при условии получения представительного согласования в ЦБ. Но на практике бывали случаи, когда банки, чтобы заработать, выкупали свои подешевевшие бонды на родственные и дружеские структуры. Особенно это было распространено в кризис», — уточняет Данилов.

По словам Третьякова, несмотря на то что бумага не конвертируется в капитал согласно условиям выпуска, инвесторы все равно традиционно воспринимают субординированные бумаги как инструменты с повышенным риском.

Причин повышения доходности бумаги банка «ФК Открытие» две, говорит Алексей Третьяков. Первая — это, естественно, рейтинг и пресс-релиз АКРА. 3 июля АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Данный рейтинг означает, что с 14 июля на банковских депозитах «ФК Открытие» не смогут размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Кроме того, бумаги банка, выпущенные после 14 июля, из-за недостаточного рейтинга не будут включены в ломбардный список ЦБ (минимально допустимый рейтинг — ВВВ по национальной шкале). Инвесторы в день присвоения рейтинга рассказывали РБК, что удивлены оценкой АКРА.

Агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку (для сравнения: рейтинг Альфа-банка (восьмое место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА») — АА, а Московского кредитного банка (девятое место) — А-), писал РБК.

Вторая причина, перечисляет Третьяков, внешний фон. На этой неделе инвесторы распродавали еврооблигации российских эмитентов на фоне падения нефтяных цен, говорит он. «Так, если смотреть на более продолжительный горизонт, то в целом в середине июня российские бумаги, номинированные в валюте, дешевели, так как произошло повышение ставки ФРС. Повышение доходности в результате этого составило 0,3–0,5% в среднем», — указывает Третьяков.

Из-за того что банк, скорее всего, не сможет привлекать средства пенсионных фондов, а новые выпуски бондов не попадут в ломбардный список ЦБ, инвесторы вынуждены учитывать риски повышенного давления на ликвидность банка, комментирует глава отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. «Также надо учитывать, что банк не сможет пролонгировать старые выпуски облигаций, так как ЦБ может ввести запретительный поправочный коэффициент, как это произошло в мае 2017 года с выпусками банков, которые не соответствовали ранее введенным требованиям по рейтингам», — предупреждает Волков. В итоге под ужесточение требований подпадали бонды ряда банков, в том числе Бинбанка, банка «Союз», Новикомбанка, банка «Держава», банка «Восточный» и других банков, перечисляет он.

Перспективы для евробонда

Дальнейшая динамика во многом зависит от действий банка «ФК Открытие», утверждает Алексей Третьяков. По идее, крупные эмитенты поддерживают свои выпуски, покупая их часть на рынке, в течение одного-двух дней после резких изменений доходности.

«Если же такая поддержка не будет оказана в ближайшие дни, то это может свидетельствовать о недостаточном уровне ликвидности на такие операции, что вызовет тревогу у инвесторов», — говорит Третьяков.

Пока что повышение доходности не продолжается, 7 июля даже произошло ее снижение на 0,3%, говорит Третьяков. Это может быть сигналом, что какие-то структуры все-таки совершают покупки бумаги, однако точно утверждать это нельзя, так как движение небольшое, полагает Третьяков. При этом доходность выпуска старших еврооблигаций, которые не попадают в капитал при наступлении определенных событий, повысилась на 0,3%. Источник, знакомый с ситуацией в кредитной организации, заявил, что банк не поддерживает данную бумагу покупками со своей стороны.

«Мы ожидаем, что в скором времени, когда эмоции спадут, доходности по данной бумаге вернутся к обычным уровням, — говорит член правления банка «ФК Открытие» Константин Церазов. — Мы считаем рост доходности по этой бумаге краткосрочной эмоциональной реакцией очень узкой прослойки инвесторов, которые ориентируются на субординированные выпуски и имеют более спекулятивный настрой». Он указывает, что динамика по остальным бумагам банка в целом соответствует тому, как ведут себя инструменты других эмитентов сопоставимого качества.

«Мы считаем, что эти эмоции вызваны рейтингом АКРА, никаких других факторов для роста доходности нет. Происходит это на крайне небольших объемах, то есть продавать бумагу готовы очень небольшое число держателей, в основном это неинституциональные инвесторы», — утверждает Церазов.

«ФК Открытие» на фондовом рынке

У банка есть еще один выпуск субординированных евробондов с погашением в декабре 2019 года. Однако его объем меньше — $300 млн, и выпуск неликвиден, поэтому на его доходность опираться будет не совсем корректно, говорит Третьяков. То же самое касается и рублевых облигаций, считает он.

Если посмотреть на другие типы выпусков, то у банка есть два выпуска несубординированных еврооблигаций, по которым также произошло повышение доходности, но уже не такое значительное, говорит Третьяков. «Один выпуск составляет $400 млн с погашением в ноябре 2019 года, второй — $500 млн с погашением в апреле 2018 года. У них рост доходности вырос за эту неделю с 4 до 5%, что не так много», — констатирует Третьяков.

Рейтинговая история

Согласно новым правилам, которые вводит с 14 июля Банк России, рейтинги по национальной шкале могут выдавать только аккредитованные агентства «Эксперт РА» и АКРА. Однако у рейтингов «Эксперт РА» сейчас ограниченные возможности: их шкала аккредитована ЦБ только для банковского сектора и субъектов Федерации. Ко всему прочему у участников рынка до 7 июля не было информации о том, будут ли бумаги эмитентов только рейтингов АКРА приниматься в ломбардный список ЦБ. Но 7 июля ЦБ сообщил, что рейтинги «Эксперт РА» также будут учитываться при получении финансирования от ЦБ по операциям РЕПО.

«ФК Открытие» сейчас ведет работу по получению рейтинга от «Эксперт РА», добавил ​Церазов.

Согласно данным Rusbonds, в обращении у банка «ФК Открытие» находится 11 рублевых бондов, суммарный объем которых составляет 77,2 млрд руб., и шесть валютных совокупным объемом $2 млрд.