Ресторан не по погоде

Холод и дожди увеличили число заказов еды на дом в десятки раз

«Яндекс» зафиксировал резкий рост числа заказов с сервисов доставки еды и из ресторанов, объяснив его тем, что в дождливые дни москвичи и питерцы предпочитают отсиживаться по домам

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Холодная погода и постоянные дожди изменили потребительские предпочтения жителей Москвы и Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет».

«В целом в дождливые июньские дни москвичи и петербуржцы предпочитали отсиживаться дома или на даче. Это подтверждает повышение интереса пользователей к сервисам доставки еды и различным интернет-магазинам», — говорится в сообщении «Яндекса» (есть у РБК) ​.

В Москве в июне 2017 года заказов на сервисах доставки еды, оплаченных через «Яндекс.Касса», было сделано в семь раз больше, чем в июне предыдущего года. В Петербурге число таких заказов подскочило сразу в 18 раз, а сумма среднего чека оказалась почти втрое выше, чем в Москве, — 2920 против 1000 руб.

«В кафе и ресторанах количество заказов еды с доставкой на дом выросло еще заметнее — в 25 раз. Здесь средний чек — 1200 руб.», — подчеркивается в отчете «Яндекса».

За едой для своих домашних любимцев москвичи и питерцы во время дождей тоже стали ходить реже. В Москве число заказов кормов для животных в интернет-магазинах выросло в июне в пять раз, а в Петербурге — втрое.

Оставшись дома, москвичи и питерцы стали реже покупать то, что нужно для отдыха на природе. Спрос на велосипеды и роликовые коньки на «Яндекс.Маркет» упал в июне на 20%, на скейтборды — на 39%, а на солнечные очки — сразу на 40%. Заметно реже стали покупать также купальники (минус 27%) и плавки (минус 41%).

Подход к обустройству уюта в доме также изменился. Спрос на кондиционеры, по данным «Яндекс.Маркет», в Москве в июне упал на 74%, в Петербурге — на 58%. Зато июньские холода на треть (по сравнению с прошлым годом) увеличили спрос на обогреватели.

«Всего за месяц многие товары благодаря капризам погоды оказались в центре внимания. Например, с конца мая по конец июня спрос на женские резиновые сапоги вырос на 81%, на зонты — на 15%, на мужские плащи — почти в два раза», — отметили в «Яндексе».

Накануне, 6 июля, Минэкономразвития сообщило, что холода стали причиной роста безработицы, уровень которой в мае (с учетом коррекции на сезонность) увеличился с 5,2 до 5,4%. Причиной ухудшения ситуации в ведомстве назвали заметное снижение темпов роста сезонной занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.





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«Холодное лето всегда отрицательно сказывается на рестораторах — летняя веранда может генерировать до 70% продаж», — пояснила РБК Наталия Джариани, бренд-директор сети кафе-пекарен «Хлеб н​асущный».

Управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич заявил РБК, что количество заказов еды на сервисах компании в мае увеличилось в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В компании зарегистрировали более 840 тыс. заказов. «На это повлияло много факторов, и аномально низкая температура в Москве и других городах в том числе. Как и многие интернет-сервисы, мы видим влияние температуры на заказы — похолодание всегда приводит к их росту. Например, мы заметили, что дожди приводят к значительному увеличению доставок еды. Наши аналитики проанализировали связь между осадками и заказами и обнаружили значительную корреляцию. Так, в некоторые дождливые дни рост заказов достигал 19% по сравнению с обычными будними днями», — пояснил он.

В середине июня опрошенные РБК ретейлеры жаловались на падение объемов продаж мороженого и прохладительных напитков, а также кондиционеров и вентиляторов.