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Деньги ОПК вернутся в зарубежные банки
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Деньги ОПК вернутся в зарубежные банки
Газета № 119 (2616) (1007) Финансы, 07 июл, 16:18
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Деньги ОПК вернутся в зарубежные банки
Стратегическим компаниям разрешили счета в «дочках» иностранных организаций
Правительство разрешило компаниям, которые имеют стратегическое значение для российского оборонно-промышленного комплекса, открывать депозиты в «дочках» некоторых иностранных банков, в том числе Bank of China и JP Morgan
Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Счета в российских представительствах иностранных банков смогут открывать компании, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, а также предприятия, находящиеся под их прямым или косвенным контролем. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Стратегические​ компании получили право открывать счета в российских «дочках» Bank of China (Китай), JP Morgan (США), HSBC (Великобритания), BNP Paribas, Credit Agricole и Natixis (все — Франция), Intesa San Paolo (Италия), Sumitomo Mitsui (Япония). Кроме того, в список банков, где смогут размещаться депозиты оборонных предприятий, включен Дальневосточный банк.

Стратегические предприятия также смогут покупать ценные бумаги указанных банков.

В середине февраля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о необходимости дать стратегическим предприятиям возможность работать с «дочками» иностранных банков. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с документом источник. Сечин указывал, что с ноября 2016 года часть банков — партнеров «Роснефти» была исключена из перечня разрешенных для работы кредитных организаций. Названные в письме банки совпадают с теми, которым в итоге разрешили работать со стратегическими предприятиями. Один из этих банков — Дальневосточный банк — является опорным банком «Роснефти» в Сибири и на Дальнем Востоке.

В сентябре 2016 года правительство ужесточило требования к банкам, с которыми могут работать стратегические предприятия. Требования к капиталу таких банков были увеличены с 5 млрд до 25 млрд руб.

«Роснефть» как крупнейшая компания с госучастием входит в перечень предприятий, стратегически важных для ОПК и безопасности России. Также туда входят государственные предприятия ОПК, Управления делами президента, государственные СМИ (ВГТРК, ТАСС, «РИА Новости» и «Первый канал»), а также некоторые крупные компании (РЖД, «Газпром», «Аэрофлот» и т.д.).

В феврале источники РБК сообщили, что Минфин готовит поправки в законодательство, которые позволят правительству запрещать работать с госпредприятиями российским «дочкам» иностранных банков даже в том случае, если они соответствуют общим требованиям по минимальному размеру капитала, участию в системе страхования вкладов и т.д.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: иностранные банки , ОПК
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