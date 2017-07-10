Авторынок выехал на втором квартале

В первом полугодии выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и коммерческих машин в первом полугодии выросли на 6,9%. Слабое начало года компенсировал второй квартал, когда рост составил 12%. Но спрос на премиум-модели восстанавливается медленнее

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Добавили за квартал

В июне 2017 года продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 18 405 штук, или на 15%, по сравнению с июнем 2016 года и составили 141 084 машины, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (есть у РБК).

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. «15-процентный рост в июне и 12-процентный рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года», — добавляет он. При этом прогноз Шрайбера на 2017 года остается прежним — прирост 6%.

2016 год российский авторынок закончил снижением на 11%, за 12 месяцев был продан всего 1 425 791 автомобиль. Первые месяцы 2017 года начались со слабого падения в 4–5%. Но уже в марте рынок впервые с 2014 года вырос на 9,4%, что немного улучшило итоги первого квартала (+1%). Второй квартал начался с небольшого прироста на 6,9% в апреле, что эксперты объясняли майскими праздниками. В мае российский рынок сделал рывок — продажи новых легковых и коммерческих автомобилей показали двузначный рост впервые с 2014 года (+14,7%).

Второй квартал поспособствовал тому, что по итогам первого полугодия рост составил 6,9%. За январь—июнь было продано 718 529 машин.

В тройку лидеров по итогам шести месяцев вошли Lada, увеличившая продажи на 13%, корейские Kia (+22%) и Hyundai (+10%). А продажи Toyota и Nissan, которые несколько месяцев демонстрировали уверенные темпы роста, по итогам полугодия немного упали — на 1 и 3% соответственно. Наибольшее падение за шесть месяцев показали ​SsangYong (-93%) и Brilliance (-85%).

Основным фактором роста продаж стала реализация отложенного ранее спроса, считает эксперт-аналитик компании «Финам» Алексей Калачев. Генеральный директор компании «Независимость-Финсервис» (входит в ГК «Независимость») Наталья Жильцова отмечает, что по итогам первого полугодия наблюдается отчетливая тенденция, которая позволяет говорить о росте продаж до 5% по итогам года. По ее словам, среди основных факторов, повлиявших на рынок, — улучшение покупательской способности, привлекательные условия кредитных программ с участием государства. Значительную роль в укреплении авторынка сыграло возобновление программы льготного кредитования с увеличением максимальной цены с 1,15 млн до 1,45 млн руб., добавляет директор дилерского центра Hyundai «Рольф Алтуфьево» ​Дмитрий Щербаков.

Доля продаж автомобилей в кредит по итогам первого полугодия 2016 года уже приблизилась к 45%, говорит Калачев. Заместитель предправления «АвтоСпецЦентра» Александр Зиновьев указывает, что объем продаж довольно сильно зависит от программ поддержки импортеров, скидок и акций, а также динамики курса валют.

По словам Калачева, по итогам 2017 года можно ожидать роста рынка в пределах 10–12%. «Если будет больше, значит действительно можно будет говорить о начале восстановления авторынка», — говорит он.

Премиум отстает

Основной рост показывают массовые бренды, говорят дилеры и эксперты. Согласно статистике АЕБ, снижение показывают сразу несколько премиальных марок: Land Rover (-4%), Lexus (-5%), Mercedes-Benz (-7%), Porsche (-17%) и Audi (-24%).

Жильцова из ГК «Независимость» объясняет слабые продажи машин премиального сегмента тем, что чувствительность потребителей к цене остается крайне высокой. «За последние три года стоимость новых автомобилей выросла на 45% в среднем, и основное подорожание коснулось моделей прямого импорта», — замечает она. Председатель правления ГК «Авилон» Андрей Павлович указывает, ​что на продажи премиум-сегмента влияет ряд факторов: погодные условия, дорожная ситуация (все чаще люди пересаживаются на метро и общественный транспорт) и появление новых моделей. При этом у самого «Авилона» наблюдается рост сегмента: Mercedes-Benz (+10%), Jaguar Land Rover (+24%), Maserati (в шесть раз). Зиновьев из «АвтоСпецЦентра» отмечает, что продажи премиальных брендов сейчас очень нестабильны. По группе лидерами в премиум-сегменте являются Infiniti и BMW, добавляет он, но конкретных цифр не раскрывает.​

Аналитик «ВТБ Капитала» ​Владимир Беспалов считает, что при условии более значительного восстановления премиального сегмента итоговые результаты по рынку были бы гораздо выше. Но пока спрос на премиум восстанавливается медленнее, чем на массовый, заключает он.​​