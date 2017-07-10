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Airbnb заработал на России
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Airbnb заработал на России
Газета № 119 (2616) (1007) Технологии и медиа, 08 июл, 10:10
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Airbnb заработал на России
Сервис краткосрочной аренды жилья впервые раскрыл статистику по РФ
С мая 2016 по апрель 2017 года владельцы жилья в России, сдававшие его через Airbnb, суммарно получили $32 млн с учетом комиссий сервиса. Чаще всего через него бронировались квартиры и комнаты в Санкт-Петербурге
Приложение Airbnb (Фото: Никита Попов / РБК)

Airbnb впервые раскрыл статистику по России. Согласно отчету сервиса, предоставленному РБК, в период с мая 2016 по апрель 2017 года в России было сдано жилья на $32 млн (с учетом комиссии самого Airbnb). Распределение этой суммы представитель Airbnb не уточнил. На сайте сервиса говорится, что комиссия с владельцев сдаваемого в аренду жилья составляет 3–5%, с гостей — 5–15%. Таким образом, выручка Airbnb в России за указанный период могла достигать $6,4 млн.

Airbnb — один из самых популярных в мире онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья. В нем размещены объявления о сдаче в аренду более 2,5 млн комнат, квартир и другого жилья в 191 стране мира. По данным Crunchbase, 41 инвестор, в числе которых фонд DST Global Юрия Мильнера, вложили в Airbnb в общей сложности $3,4 млрд.

На апрель 2017 года сервис предлагал 42 тыс. объявлений о сдаче жилья в разных городах России. При этом всего за 12 месяцев в России 13,3 тыс. хозяев фактически сдали свое жилье через сервис, отмечается в отчете Airbnb. В среднем за сдачу в аренду каждый из хозяев недвижимости зарабатывал за год $900. Средний возраст арендодателя в России — 37 лет.  Чаще всего сдают площадь женщины (59%).

Больше всего сдавали жилье через сервис в Санкт-Петербурге, там гостей приняли 4 тыс. хозяев, в Москве — 2,7 тыс. хозяев. При этом средний годовой заработок питерских владельцев сдаваемого жилья был выше, чем в столице: $2 тыс. против $1,5 тыс.

Всего за указанный период российские хозяева через Airbnb обслужили 400 тыс. туристов, что на 85% больше, чем за тот же период годом ранее. Из этого количества 43% посетили Санкт-Петербург, 25% — Москву.​

«Россия показывает рекордные темпы роста въездного туризма среди путешественников, останавливающихся на Airbnb. Мы уже вошли в наш внутренний топ-10 стран по этому показателю, и, учитывая наши планы на следующий год, мы можем обойти Мексику и даже сравняться с Великобританией», — заявил РБК генеральный директор Airbnb в России и странах Восточной Европы Андрей Вербицкий, не уточняя деталей.

Целью поездок в Россию у 82% пользователей Airbnb являлся отдых. В основном туристы бронировали в России квартиры — 77% объявлений. На отдельные комнаты пришлось 19%, а общие комнаты (обычно спальное место с общей кухней и ванной комнатой) — 4%. В среднем гости останавливались на 4,5 ночи.

Российские пользователи Airbnb не только сдают, но и активно бронируют жилье через сервис. С мая 2016 по апрель 2017 года число пользователей Airbnb из России, которые снимали жилье, составило 958 тыс. человек. При этом у россиян популярен внутренний туризм: из общего количества отечественных пользователей 12% пришлось на Санкт-Петербург, 5% — Москву, а всего на Россию — 28%. Другими популярными направлениями были Тбилиси (3%), Прага (2%) и Барселона (2%).

Новая экономика

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что сложно оценить показатели Airbnb, так как американскую компанию нельзя сравнивать с традиционным гостиничным бизнесом. По оценкам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, средняя выручка от сдачи мест в стабилизированной (работающей несколько лет под известным международным брендом) гостинице на 400 номеров составляет около 600 млн руб. в год ($9,9 млн). Таким образом, российский оборот Airbnb в $32 млн может быть равен трем выручкам такого отеля.

«2 млрд руб. ($32 млн) — это меньше 1% от «белого» рынка услуг размещения, которые оказывают населению России гостиницы и апарт-отели (весь «белый» рынок — 213 млрд руб. в 2016 году, по данным Госкомстата)», — отметил заместитель директора по коммуникациям Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Сергей Скрипников. Он добавил, что ближайшим конкурентом Airbnb в России можно считать выпускника акселератора ФРИИ — стартап Tvil.ru с аналогичным бизнесом, в системе которого уже больше 50 тыс. квартир и отелей. «На рынке услуг аренды квартир и отелей в России сотни, если не тысячи совсем маленьких локальных компаний. Но их экспансию ограничивает значимый барьер: для выхода на рынок нужно собрать огромную базу собственников, а затем накачать ресурс трафиком, что требует серьезных инвестиций», — заключил Скрипников.

Управляющий партнер InVenture Partners Антон Интуштин назвал показатель оборота в $32 млн для компании «немаленьким». По его мнению, успех Airbnb во многом зависит от того, что компанией была выбрана сложная модель, в связи с чем практически отсутствуют конкуренты на глобальном рынке, кроме местных игроков.

Airbnb приютит болельщиков

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Airbnb и Ростуризм подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель — создание комфортных условий для путешественников в нашей стране и стимулирование развития российской туристской отрасли. В частности, стороны будут сотрудничать в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Соглашение Ростуризма и Airbnb вызвало резонанс среди отраслевых организаций. Эксперты указывали на то, что деятельность американской компании никак не регулируется, а значит, качество размещения туристов не будет контролироваться, в итоге может пострадать легальный гостиничный бизнес.

Авторы: Ирина Ли, Алексей Пастушин.
Теги: статистика , аренда жилья , Airbnb
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