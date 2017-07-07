Кадровый маневр Минобороны

Глава комитета по обороне Совфеда уйдет с поста из-за давления военного ведомства

Решение председателя комитета Совета Федерации Виктора Озерова обусловлено его сложными отношениями с военным ведомством. «Последней каплей» стало возможное назначение на его пост главы Военно-космических сил

Виктор Озеров (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Решение главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова покинуть свой пост связано с давлением со стороны руководства Министерства обороны, рассказали РБК источник в ​верхней палате парламента и собеседник, близкий к Озерову, а также подтвердил источник в Министерстве обороны.

По их словам, с Озеровым не согласовали, что его место займет главнокомандующий Военно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев. Так, о предстоящем назначении генерал-полковника главой комитета Озеров узнал из СМИ, утверждает его знакомый. Сам Озеров подтвердил эту информацию. «А куда меня должны были пригласить [чтобы рассказать об этом]? Я, что, сам газеты не читаю?» — сказал он РБК, подчеркнув, что это не повлияло на его намерение покинуть пост руководителя комитета: соответствующее решение он принял давно. Сенатор не исключил, что осенью покинет и комитет, но не Совет Федерации.

История с Бондаревым стала «последней каплей», настаивает источник РБК в верхней палате. Он утверждает, что у Озерова сложились напряженные отношения с министром обороны Сергеем Шойгу. «Последние месяцы сенатора буквально ломали об колено, поэтому он решил, как порядочный человек, сыграть свою карту первым и уйти самостоятельно», — отметил собеседник. Так, сотрудники военного ведомства предпочитали обсуждать важные инициативы, в том числе об отмене ценз​а оседлости для военных, не с оборонным комитетом, а с главой комитета по конституционному законодательству Андреем Клишасом. О напряженных отношениях Озерова с Шойгу знают источник РБК в Минобороны и знакомый сенатора. По словам последнего, Озеров «не очень покорный», а глава Минобороны такое не приветствует. Клишас не ответил по существу, Озеров не стал комментировать эту информацию.

На просьбу РБК прокомментировать уход Озерова в пресс-службе Минобороны ответили, что это решение «не стало неожиданностью». «Оно было принято давно и мотивировано личными обстоятельствами», — подчеркнули в военном ведомстве, назвав при этом информацию о напряженных отношениях Озерова с руководством Минобороны «слухами». «Его отношения с руководством военного ведомства были и остаются открытыми, искренними и по-настоящему тёплыми», — отметили в министерстве. Опыт и знания Озерова «в сфере законодательного регулирования военной организации государства» будут востребованы Минобороны и в дальнейшем.

1 июня члены Совета Федерации Андрей Клишас и Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект, отменяющий ценз оседлости для некоторых категорий граждан, в частности, для высокопоставленных военных. По действующему законодательству стать сенатором от региона могут только те, кто прожил в нем пять лет перед выдвижением или 20 лет в совокупности. Свое предложение Клишас и Кутепов объяснили тем, что генералы и руководящий военный состав проводят долгое время в командировках, поэтому часто не могут преодолеть этот ценз. Назначение в Совфед военных повысило бы эффективность работы палаты, утверждал Клишас. 9 июня законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Поправки были подготовлены специально для Виктора Бондарева, отмечали источники РБК в верхней палате и администрации президента. Бондарев был назначен главкомом ВКС 1 августа 2015 года, до этого он занимал пост главнокомандующего Военно-воздушными силами.​ Позднее «Коммерсантъ» рассказал, что Бондарев займет пост главы оборонного комитета. Источники газеты утверждали, что кандидатура была согласована с министром обороны Шойгу и поддержана председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Озеров, комментируя эту новость для «Коммерсанта», не опроверг эту информацию: он заявил, что «все может быть».

О своей отставке с поста главы комитета по обороне Озеров сообщил в четверг, 6 июля, отметив, что хочет сменить «обстановку и ритм жизни». В Совете Федерации он проработал 21 год, из них 16 лет он руководил комитетом. В верхней палате парламента сенатор представлял Законодательное собрание Хабаровского края, его полномочия должны были истечь в сентябре 2019 года.