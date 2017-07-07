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ОСАГО сдает позиции
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ОСАГО сдает позиции
Газета № 118 (2615) (0707) Финансы, 06 июл, 21:46
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ОСАГО сдает позиции
Страхование жизни в этом году обгонит автогражданку по премиям
По прогнозам КПМГ, страхование жизни ждет активный рост еще в течение трех лет. Впрочем, опрошенные РБК эксперты видят усиливающиеся риски в этом сегменте, являющемся единственным драйвером для всего страхового рынка
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Премии российских страховщиков в страховании жизни к концу 2017 года впервые превысят объем премий рынка автогражданки, следует из ​исследования КПМГ «Обзор рынка страхования в России». По итогам года объем премий страхования жизни достигнет рекордных 276 млрд руб., а в ОСАГО — 243 млрд руб.

Рост данного сегмента в 2016 году составил 66 против 19% годом ранее. «Локомотивом рынка страхования жизни остается инвестиционное страхование, активно продаваемое банками — партнерами страховщиков в качестве альтернативы депозитам», — пишет КПМГ, опираясь на результаты опроса руководителей страховых компаний. Их ожидания по сбору премий в 2017 году также позитивные — рынок страхования жизни вырастет на 28%. Причем, по мнению половины опрошенных, высокие темпы роста — около 30% — продлятся еще два-три года.

Что касается самого проблемного в настоящее время страхового сегмента — автогражданки (ОСАГО), то он достиг в 2016 году своего максимального значения за последние пять лет и превысил 80%. Дальнейшие прогнозы также пессимистичны — по итогам 2017 года средний ожидаемый коэффициент убыточности превысит 84%, говорится в обзоре. Это вынудит уйти с рынка до конца года две крупные компании, показало исследование КПМГ.

Рекордно убыточное ОСАГО

Основным фактором, влияющим на коэффициент убыточности в сегменте ОСАГО, является введение электронных полисов (е-ОСАГО) и «Единого агента», отмечают эксперты. В 2016 году была введена процедура «единого агента», которая обязывает все компании продавать полисы ОСАГО в зонах повышенной убыточности. Однако самого негативного эффекта руководители страховых компаний, согласно опросу КПМГ, ожидают от введе­нного в этом году натурального возмещения, устанавливающего приоритет восстановительного ремонта поврежденного автомобиля над страховой выплатой.

Согласно данным исследования, натуральное возмещение прибавит 7,5% к коэффициенту убыточности ОСАГО. «Несмотря на то что натуральное возмещение было направлено на снижение убыточности в ОСАГО, опыт страховых компаний показывает противоположные результаты», — говорит партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Юлия Темкина. «В рамках денежного возмещения учитывается степень износа деталей, поэтому выплаты были меньше, чем при натуральном возмещении, где потребуется менять детали на новые, что увеличит размер выплаты», — поясняет она.

Влияние всех регуляторных изменений («Единый агент», е-ОСАГО, введение натурального возмещения и повышение лимитов по причинению вреда жизни и здоровью) в сумме увеличивают коэффициент убыточности ОСАГО на 26,7%, что будет стимулировать рост комбинированного коэффициента убыточности до уровня выше 100%, подсчитали в КПМГ. В результате прогнозируемый средний коэффициент убыточности по ОСАГО в 2017 году достигнет 84%, в то время как в 2014 году он составлял 79%.

В 2017 году из топ-20 крупнейших автостраховщиков с рынка ОСАГО уйдут еще минимум две компании, считают 67% опрошенных, одинаковое количество респондентов считают, что рынок покинут от трех до пяти и более пяти соответственно.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2016 году лидер рынка ОСАГО компания «Росгосстрах» уже сократила продажи полисов на 28%. За полтора года с рынка ОСАГО ушли такие крупные игроки, как «ВТБ Страхование», «Уралcиб» и «Альянс». Кроме того, «РЕСО-Гарантия», входящая в топ-5 компаний по общему объему сборов за 2016 год на рынке страхования, заявила о возможности отказа от лицензии на ОСАГО «для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности в условиях галопирующего роста убыточности в данном виде страхования», говорится в отчете компании за 2016 год.

Риски для жизни

Опрошенные РБК эксперты опасаются разочарования клиентов в инвестиционном страховании жизни ввиду плохого информирования клиентов на этапе предложения им продукта. По их мнению, это создает риски снижения прогнозируемого КПМГ активного роста этого рынка в ближайшие годы.

Значительная часть премий по страхованию жизни (63,7%, или 137,5 млрд руб.) в 2016 году пришлась на инвестиционное страхование жизни, свидетельствует статистика Банка России. Рост данного сегмента связан как с активным продвижением этого продукта банками, получающими комиссию с каждого заключенного договора, так и с ростом интереса населения к альтернативным вложениям вслед за снижением ставок по депозитам. Как уточнили РБК в пресс-службе ЦБ, риск недополучения инвестиционного дохода в случае инвестиционного страхования жизни ложится на страхователя. «В связи с этим возможна ситуация, когда клиенты страховщиков могут, получив все, что им причитается по договору страхования, остаться недовольными невысокой итоговой доходностью своих вложений», — подчеркнули в Банке России.

Важной особенностью этого продукта в отличие от депозитов является отсутствие фиксированного процентного дохода, напоминает управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. «При негативном развитии стратегии компании или фондового рынка клиент по окончании срока действия договора получит только гарантированную этим договором выплату», — поясняет он. Полисы инвестиционного страхования жизни ориентированы на получение клиентом инвестиционного дохода, превышающего средние ставки по депозитам, при этом даже в случае существенного падения стоимости активов, в которые инвестированы средства клиента, страховая компания по окончании срока действия полиса обязана вернуть клиенту как минимум сумму вложенных средств без потерь, поясняет председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин.

В ЦБ считают, что страховые компании должны уделять большее внимание вопросам информирования клиентов о приобретаемых услугах, и планируют законодательно установить нормы раскрытия информации о страховых продуктах. Основные требования по раскрытию клиентам информации о ключевых параметрах страховой программы и возможных рисках будут заложены в базовом стандарте по защите прав потребителей саморегулируемых организаций страховщиков, запланированных к утверждению уже в текущем году, добавляют в Банке России.

Автор: Екатерина Литова.
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