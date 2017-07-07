Летная погода июля

Какие авиационные маршруты наиболее выгодны для отдыхающих

Туристический сервис «Туту.ру» составил список самых дешевых авианаправлений в июле этого года. Входят ли в их число популярные среди россиян туристические маршруты и как можно сэкономить на перелете?

Фото: Nikola Solic / Reuters

Эксперты сервиса «Туту.ру» по просьбе РБК проанализировали запросы пользователей и выявили самые дешевые и наиболее востребованные авиамаршруты среди россиян в июле. В рамках исследования учитывались перелеты из Москвы за границу и обратно в период с 1 по 31 июля вне зависимости от времени поиска авиабилета. Таким образом, в выборку попали все билеты на июль, которые пользователи искали с начала года. По всем этим авианаправлениям аналитики «Туту.ру» рассчитали среднюю цену. Примечательно, что сейчас по ряду маршрутов, которые попали в категорию дешевых у «Туту.ру», цены уже изменились — это надо учитывать при бронировании рейса.

С учетом этого условия, по данным «Туту.ру», дешевле всего российским туристам обошлись бы билеты в Минск — средняя стоимость перелета из Москвы в белорусскую столицу и обратно составляет 6332 руб. (см. таблицу). В тройку самых дешевых направлений входят также Кишинев и Хельсинки. Билеты в эти города в обе стороны в среднем стоят 8796 руб. и 8796 руб. соответственно.

Перечень самых востребованных авиамаршрутов выглядит несколько иначе. Согласно исследованию, чаще всего россияне интересовались июльскими перелетами в курортные города Восточной Европы — Тиват (Черногория) и Бургас (Болгария). Третьим самым популярным направлением стал Кишинев. Однако его сложно отнести к туристическим маршрутам — люди скорее едут туда к родственникам или по делам, признают аналитики «Туту.ру». В целом же топ-10 самых популярных направлений практически не изменился с 2016 года.

По словам руководителя отдела по связям общественностью «Туту.ру» Натальи Анисимовой, в этом году авиаперелеты за границу в целом стали дешевле. Средние цены на билеты в Европу снизились на 10%, а в страны ближнего и дальнего зарубежья — на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В отдельных случаях снижение еще заметнее. Причины — расширение линейки тарифов авиакомпаний и колебания курса валют. «Зарубежные поездки в 2016 году были дороже за счет более высокого курса евро и доллара в первом полугодии, когда пользователи бронировали билеты на июль, а также из-за того, что невозвратных, необменных билетов и билетов без багажа, которые, как правило, дешевле обычных, в 2016 году было меньше», — говорит Анисимова.

Можно ли улететь на юг недорого?

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, этим летом россияне, путешествующие за рубеж в составе организованных туров, чаще всего выбирают Турцию, перелеты в которую вновь стали доступны с сентября 2016 года, а также Грецию, Испанию, Кипр и Болгарию. Опрошенные РБК участники туристического рынка отмечают, что возвращение Турции на российский туристический рынок ознаменовалось резким ростом спроса на туры в эту страну. По словам генерального директора компании VIP-Service Дмитрия Горина, советника руководителя Ростуризма, продажи туров в Турцию превысили уровень 2015 года на 30% — за первое полугодие их приобрели более миллиона человек.

Фото: Nikola Solic / Reuters

При этом в топ-30 самых востребованных авианаправлений «Туту.ру», где учитываются в основном самостоятельные покупки билетов, турецкий город Анталья занимает седьмое место, а в рейтинге самых дешевых перелетов фигурирует только Стамбул, занимающий десятое место. Другие фавориты организованных российских туристов в этом году — Греция, Испания, Кипр и Болгария присутствуют в списке самых популярных авиаперелетов, но не входят в рейтинг дешевых. Если перелет в Стамбул в июле, по оценкам «Туту.ру», в среднем обойдется в 12 243 руб., то, например, в греческие Салоники — уже в 15 088 руб., в испанскую Барселону — 20 452 руб., в кипрскую Ларнаку — 17 180 руб., а в болгарский Бургас — 21 344 руб.

Впрочем, как показал эксперимент РБК, если покупать билеты в эти города сейчас (прямой рейс «туда и обратно» на последнюю неделю месяца, 24–30 июля), цены будут несколько отличаться от представленных «Туту.ру». Так, в метапоисковой системе Aviasales.Ru минимальная цена на рейс в Стамбул на эти дни составляет 14 830 руб., а средняя цена на июль — 16 475 руб. В Салоники можно улететь минимум за 21 896 руб. (средняя цена на июль — 18 640 руб.), в Ларнаку — за 17 626 руб. (при средней цене 19 332 руб.), в Барселону — за 33 419 руб. (средняя цена — 26 843 руб.). Примечательно, что стоимость рейса в Бургас, напротив, оказалась ниже, чем получилось у «Туту.ру», — минимальная цена на конец июля составила 19 864 руб., средняя цена на месяц — 21 047 руб.

Опрошенные участники туристического рынка также отмечают, что в этом году среди россиян стали особенно популярны короткие поездки за рубеж — на два-три дня. Наиболее востребованными зарубежными городами для поездок на выходные являются Тбилиси и Рим, утверждает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. В списке самых востребованных направлений «Туту.ру» эти города занимают 8-е и 20-е места соответственно, а в перечень бюджетных авиаперелетов попал только Тбилиси, занявший 19-е место. Средняя цена на перелет в этот город в июле, по данным «Туту.ру», составляет 13 234 руб. Как показал эксперимент РБК, сейчас на последние выходные месяца (21–23 июля) в грузинскую столицу можно купить билеты на прямой рейс за 18 501 руб. Средняя цена на июль на перелеты в этот город, согласно поисковику Aviasales.Ru, составила 17 699 руб.

Как сэкономить на летнем отдыхе

Билеты за границу выгоднее всего покупать за несколько месяцев до поездки, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. В феврале и марте курс евро доходил максимум до 63 руб., и люди, которые бронировали и оплачивали туры на лето весной, сэкономили около 15% — сейчас курс евро поднялся до 68 руб., поясняет Горин из VIP-Service. Сейчас же главный способ потратить на отдых меньше — покупать туры, а не оплачивать отдельно перелет и проживание.

Фото: Petar Petrov / Reuters

Если человека интересует отдых на море, то стоит поискать спецпредложения от туроператоров. «Покупка тура, в который включен перелет и отель, может получится дешевле, чем самостоятельно спланированный отпуск», — утверждает Горин. Например, пакетный тур в Грецию на двоих (трехзвездочная гостиница all inclusive) на последнюю неделю июля сейчас можно купить за 52 тыс. руб. Если туристы планируют поездку в эту страну самостоятельно, то они только за билеты отдадут 44 тыс. руб.

Генеральный директор Ozon.travel Дмитрий Яковлев добавляет, что если у туриста нет возможности перенести отпуск на сентябрь, когда услуги туроператоров, гостиниц и авиакомпаний заметно дешевле, то можно искать предложения непосредственно за несколько дней до вылета. «За один-три дня до вылета туроператоры могут сбросить цену на часть номеров, которые не были распроданы», — рассказывает он. О различных акциях и распродажах от авиакомпаний и отелей часто пишут сервисы для путешествий и тревел-блоги, поэтому на их рассылки стоит подписаться, советует Гинес из OneTwoTrip.

Он также рекомендует подписаться на изменение цен на билеты по выбранному направлению — такую возможность дают некоторые агрегаторы авиабилетов. А если путешественник рассматривает иностранные авиакомпании, то нужно помнить о том, что цена их билетов за границу определяется на основе специального курса IATA, Международной ассоциации воздушного транспорта, который меняется каждую среду. «Если во вторник вы видите, что по итогам торгов курс евро вырос, то покупайте авиабилет — завтра он будет дороже. Если же картина обратная, то подождите, в среду он немного подешевеет, и тогда можно будет покупать», — подытоживает Гинес.